Découvrez l’innovation éclatante avec SUNMI V3 à l’EuroCIS

La gamme SUNMI V3 a fait sensation à l’EuroCIS 2025. Cette nouvelle série, dévoilée à Düsseldorf, incarne l’innovation technologique dans le secteur de la vente au détail. Découvrons comment SUNMI transforme l’avenir du commerce avec ses solutions de pointe.

lancement de la gamme sunmi v3 à l’eurocis 2025

Lors de l’événement EuroCIS 2025, SUNMI a présenté ses produits de troisième génération. Ces nouveautés incluent des terminaux mobiles, considérés comme les appareils Android les plus vendus au monde. Les fonctionnalités de la série V3 sont impressionnantes, avec notamment un écran haute définition et un processeur Qualcomm Snapdragon. Grâce à la technologie Hyper-WiFi et d’une carte eSIM, ces appareils promettent une grande polyvalence.

fonctionnalités innovantes de la série v3

La gamme V3 de SUNMI n’est pas seulement belle, elle est aussi fonctionnelle. Elle permet la lecture laser de codes-barres, la reconnaissance d’empreintes digitales et bien plus. Les modules d’impression doubles et la compatibilité SoftPOS complètent cette offre. Les commerçants peuvent ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle. SUNMI continue d’innover avec des appareils multifonctionnels qui s’adaptent aux besoins changeants des détaillants.

collaboration avec des partenaires européens

SUNMI a renforcé son réseau de partenaires lors de l’EuroCIS 2025. En effet, des entreprises comme Lundi Matin et Octobox ont montré comment intégrer et personnaliser les solutions SUNMI pour les marchés locaux. Ainsi, ces collaborations visent à créer un écosystème numérique performant. De plus, des discussions sur les tendances de paiement en Europe ont mis en lumière des solutions sécurisées et localisées.



La gamme SUNMI V3 marque un tournant pour le commerce. Grâce à une innovation continue, ces appareils se concentrent sur l’efficacité et la durabilité. Par ailleurs, les partenariats stratégiques renforcent la position de SUNMI sur le marché mondial. De plus, en intégrant des solutions écologiques, SUNMI s’engage vers un développement durable. Enfin, ce lancement prometteur à l’EuroCIS ouvre la voie à un futur intelligent.

