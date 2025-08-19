Samsung prépare des lunettes connectées sans écran pour 2026

Samsung s’apprête à faire son entrée sur le marché des lunettes connectées avec un modèle inédit, attendu d’ici fin 2026. Contrairement aux lunettes de réalité augmentée, ce nouvel accessoire ne disposera pas d’écran intégré. Inspirées des Ray-Ban Meta, ces lunettes intelligentes miseront sur la simplicité, l’intelligence artificielle et l’intégration dans l’écosystème Galaxy. L’objectif est de proposer une expérience fluide et accessible, sans complexité technique.

Samsung opte pour un design épuré pour une adoption plus large de ses lunettes connectées

Les lunettes connectées de Samsung seront conçues sans écran, ce qui les distingue des projets de réalité mixte comme le Project Haean, développé en parallèle avec Google. Ce choix permet de proposer un produit plus léger, plus confortable et surtout plus abordable. Équipées de haut-parleurs, de microphones et d’un capteur photo, elles offriront des fonctions pratiques sans surcharger l’utilisateur. L’idée est de créer un assistant discret, capable d’interagir avec le smartphone ou la montre Galaxy.

Ce type de lunettes pourrait séduire un public plus large que les modèles de réalité augmentée, souvent jugés trop complexes ou trop chers. En simplifiant l’usage, Samsung espère démocratiser les lunettes connectées et les rendre aussi courantes que les écouteurs sans fil. L’intégration avec l’intelligence artificielle permettra d’adapter les fonctionnalités en temps réel, selon le contexte et les besoins de l’utilisateur.

L’intelligence artificielle au cœur de l’expérience Galaxy

Samsung mise sur l’IA pour transformer ses lunettes en véritables assistants personnels. Elles devraient permettre de répondre à des appels, de prendre des photos ou d’interagir avec des applications sans sortir son téléphone. Grâce à la reconnaissance vocale et à l’analyse du contexte visuel, les lunettes pourront anticiper les actions et proposer des réponses adaptées. Cette approche renforce la cohérence de l’écosystème Galaxy, où chaque appareil communique avec les autres.

Les experts estiment que l’essor de l’intelligence artificielle va accélérer l’adoption des lunettes connectées. Samsung, déjà bien positionné dans ce domaine, pourrait prendre une longueur d’avance sur ses concurrents. Apple, en revanche, semble en retrait sur ce segment. Si les promesses sont tenues, les lunettes connectées de Samsung pourraient bien devenir un accessoire populaire d’ici 2026.