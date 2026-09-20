Huawei FreeBuds Neo : écouteurs à 129 € avec 40h d’autonomie, disponibles en France

Huawei ne compte pas laisser Apple et Samsung trôner seuls sur le marché des écouteurs sans fil. La marque chinoise vient d’ajouter une nouvelle référence à son catalogue audio : les FreeBuds Neo, disponibles depuis hier en France. Format compact, autonomie annoncée généreuse et réduction de bruit active, ces écouteurs visent un public qui cherche un bon compromis entre prix et prestations sans sacrifier l’essentiel.

Un format qui joue la carte de la discrétion

Avec les FreeBuds Neo, Huawei mise sur un boîtier au format « mini shuttle », plus petit et plus arrondi que celui des générations précédentes. Chaque écouteur affiche une balance légère de 4,8 grammes, avec une tige tactile raccourcie pensée pour limiter l’encombrement à l’oreille. Quatre coloris sont proposés au lancement : argent, rose, blanc et noir, de quoi couvrir plusieurs styles sans multiplier les références.

Crédit : Huawei

Côté robustesse, les écouteurs affichent une certification IP55, résistante à la poussière et aux projections d’eau. De quoi les emmener en salle de sport ou sous une averse sans y penser à deux fois. Un point technique qui rassure sur ce segment de prix, où la résistance aux éléments est loin d’être systématique.

Une autonomie qui tient (presque) toute la semaine

Huawei annonce jusqu’à 40 heures d’écoute au total avec le boîtier de charge, contre 10 heures pour les écouteurs seuls, ANC désactivée. Activer la réduction de bruit fait logiquement chuter la note : 6,5 heures par charge, soit 24 heures avec l’étui. Ces chiffres reposent sur le codec AAC ; basculer sur un codec haute définition comme le LDAC les ramène respectivement à 9 et 6 heures d’écoute, 33 et 22 heures avec le boîtier.

La réduction de bruit adaptative, à double canal, atteint une profondeur moyenne annoncée de 30 dB. Sur le volet audio, les FreeBuds Neo embarquent le LDAC jusqu’à 990 kbps, et une transmission propriétaire montant à 2,3 Mbps sur les appareils Huawei compatibles. L’audio spatial avec suivi de la tête est également de la partie, piloté depuis l’application Huawei Audio Connect.

Autre nouveauté : le passage au Bluetooth 6.0, avec connexion simultanée à deux appareils. Un vrai plus au quotidien pour qui jongle entre smartphone et ordinateur sans vouloir reconnecter ses écouteurs à chaque bascule.

Un prix qui reste dans la course

En France, les FreeBuds Neo sont disponibles depuis hier, 17 septembre, au tarif officiel de 129 €. Un positionnement qui les place sous la barre des modèles premium comme les AirPods ou les Galaxy Buds, sur un segment où la concurrence reste dense. Huawei les commercialise via son site officiel, aux côtés du reste de sa gamme audio.

À ce prix, la marque mise sur l’argument autonomie et sur une réduction de bruit qu’elle annonce comme l’une des plus poussées de sa catégorie. Reste à voir si ces promesses tiennent une fois les écouteurs testés dans la durée, en conditions réelles.

Une nouveauté à suivre

Avec les FreeBuds Neo, Huawei cherche à s’imposer sur le segment des écouteurs sans fil accessibles, entre autonomie généreuse, réduction de bruit renforcée et design compact. Disponibles depuis hier en France pour 129 €, ils s’adressent à qui veut un compromis solide sans viser le haut de gamme. Reste à confirmer ces promesses à l’usage, un point que la rédaction ne manquera pas de vérifier si l’occasion se présente.