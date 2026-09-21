Pokémon fête ses 30 ans : la folie des cartes, ce que révèle un expert Catawiki sur les prix

Trente ans après ses débuts au Japon, Pokémon n’a jamais généré autant d’agitation. Le 16 septembre 2026, l’extension 30ᵉ Anniversaire du jeu de cartes Pokémon à collectionner est sortie dans le monde entier en même temps, une première dans l’histoire de la licence. Résultat : des files d’attente dès l’aube devant les boutiques et un marché de la revente en pleine ébullition. De quoi se demander ce qui rend ces petits bouts de carton si précieux. Mickaël Molé, expert Pokémon chez Catawiki, apporte quelques clés de lecture.

Une sortie mondiale inédite

Le 16 septembre 2026, The Pokémon Company lance l’extension 30ᵉ Anniversaire du jeu de cartes à collectionner. Une date choisie pour marquer les trois décennies de la franchise, née en 1996 au Japon. Fait rare dans l’histoire du jeu : cette sortie est simultanée dans le monde entier. Ni le Japon ni les États-Unis n’ont eu d’avance sur les autres marchés, contrairement aux précédentes extensions anniversaires.

L’extension mise entièrement sur la nostalgie. Toutes les cartes y sont brillantes, y compris les énergies de base habituellement ternes. Chaque booster garantit un Pikachu parmi 30 illustrations exclusives, signées par l’artiste japonais Yoshirotten. Trente cartes historiques, dont le Pikachu et le Dracaufeu du Set de base, reviennent aussi dans une finition anniversaire.

Côté prix, l’offre va du duopack à 11,99 € au coffret Dresseur d’élite à 55,99 €, produit vedette de la sortie. Les collections Ultra-Premium grimpent jusqu’à 239,99 €. Une gamme large, pensée pour toucher aussi bien le joueur occasionnel que le collectionneur assidu.

Ruée dans les magasins dès l’aube

Dès 6 heures du matin le 16 septembre, des files d’attente se sont formées devant les boutiques spécialisées. Le phénomène a touché aussi bien les grandes enseignes que les magasins de quartier, partout en France. Les clients ne sont pas seulement des enfants : adolescents, jeunes adultes et parents faisaient aussi la queue, certains arrivés deux heures avant l’ouverture pour être sûrs d’avoir un coffret.

Les formats vedettes ont disparu en quelques minutes dans plusieurs points de vente. Certains commerçants indépendants ont appliqué des prix supérieurs au tarif officiel, en justifiant ce choix par la garantie d’avoir du stock disponible immédiatement, plutôt que de renvoyer leurs clients vers la revente.

Car la revente, elle, s’est emballée dès la matinée. Des coffrets achetés au prix de sortie se sont retrouvés en ligne à près du triple de leur valeur, quelques heures seulement après leur mise en rayon. Un emballement qui n’a rien d’anecdotique pour un marché de collection déjà scruté de près par les investisseurs.

Pourquoi ces cartes valent aussi cher

Pour comprendre cette flambée, il faut regarder au-delà du jour de sortie. Sur le marché des cartes anciennes et gradées, les montants donnent déjà le vertige. En 2024, une carte Pikachu Trophy World Championship s’est vendue 45 499 € sur Catawiki, selon la plateforme. Un exemple parmi d’autres ventes record enregistrées ces dernières années sur les pièces les plus rares.

Le cas le plus spectaculaire reste un ensemble complet de 136 cartes de la Legendary Collection, gradées PSA 9, estimé entre 75 000 et 80 000 €. Selon Catawiki, il s’agit potentiellement du lot Pokémon le plus cher jamais vendu sur la plateforme.

Les ensembles complets comme celui-ci sont exceptionnellement rares. Rassembler les 136 cartes est déjà un défi, et les avoir dans un état quasi parfait PSA 9 rend cette collection encore plus extraordinaire. Mickaël Molé, expert Pokémon chez Catawiki

Ces montants concernent des pièces anciennes et gradées, très différentes des boosters vendus en boutique le 16 septembre. Mais ils expliquent en partie l’engouement du jour : chaque nouvelle sortie alimente l’espoir de tomber sur la future pièce rare.

Le lien affectif qui alimente la flambée

Au-delà de la valeur financière, Pokémon reste avant tout une affaire de génération. Les enfants qui échangeaient leurs cartes dans les cours de récréation dans les années 90 sont aujourd’hui parents à leur tour. Beaucoup transmettent cette passion à leurs propres enfants, créant un pont entre deux générations autour des mêmes personnages.

« Pokémon est l’un des rares univers capables de relier autant de générations », souligne Mickaël Molé. « Ceux qui ont grandi avec la franchise la transmettent désormais avec leurs propres enfants, créant un lien affectif unique. ».

Cette dimension affective explique aussi pourquoi les scènes de file d’attente du 16 septembre mêlaient autant de profils différents. Un parent cité par France 3 résumait bien ce mélange des publics : « Ce n’est pas que pour les enfants ». Le jeu de cartes est redevenu un objet familial autant qu’un jeu.

L’extension 30ᵉ Anniversaire du JCC Pokémon, sortie le 16 septembre 2026. Crédit : The Pokémon Company.

Un marché de collection à part entière

Trente ans après son lancement, Pokémon a changé de statut. Ce qui était un jeu vidéo pour enfants est devenu un marché de collection à part entière, où des cartes en carton s’échangent parfois à des dizaines de milliers d’euros. L’extension 30ᵉ Anniversaire et sa sortie mondiale simultanée illustrent cette bascule : plus qu’un simple produit dérivé, elle est traitée comme un événement culturel et financier.

Pour autant, la prudence reste de mise face à l’emballement du marché de la revente. Les prix qui triplent en quelques heures ne concernent qu’une infime partie des cartes en circulation, souvent les plus rares ou les mieux gradées. Avant de céder à la fièvre acheteuse, mieux vaut garder en tête que la valeur d’une carte se construit sur le long terme, pas sur l’effervescence d’un jour de sortie.