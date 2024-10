Insta360 lance la Ace Pro 2, sa nouvelle caméra d’action 8K alimentée par IA

Un an après la sortie de la caméra phare Ace Pro, Insta360 vient de présenter en ce mardi 22 octobre 2024 sa remplaçante. Naturellement baptisée Ace Pro 2, elle promet une meilleure qualité d’image, une autonomie améliorée, un design revu et un écran plus grand.

Insta360 Ace Pro 2 : une mise à jour qui fait la différence

La Insta360 Ace Pro 2 est la caméra d’action la plus performante de la marque. Elle se positionne en concurrente directe des GoPro Hero et DJI Osmo Action. Pour sa nouvelle caméra phare, l’entreprise chinoise n’a rien laissé au hasard. En renouvelant son partenariat avec Leica, Insta360 l’équipe d’un nouveau capteur 1/1,3″ 8K, ainsi que d’un objectif Leica SUMMARIT avec un champ de vision de 157º. Concrètement, la Ace Pro 2 est maintenant capable de filmer en 8K à 30 ips et en 4K à 60 ips avec Active HDR.

Grâce à de nouveaux matériaux, la Ace Pro 2 est plus robuste que la première génération et l’étanchéité sous l’eau passe à 12 mètres (jusqu’à 60 mètres avec le caisson adapté). Un nouveau protège-objectif amovible renforce sa solidité, afin de pouvoir capturer des images dans les conditions les plus difficiles. On notera enfin l’écran tactile rabattable amélioré pour atteindre 2,5 pouces de diagonale, encore plus lumineux.

L’Insta360 Ace Pro 2 dispose aussi d’une batterie plus grosse (1800 mAh) et d’un nouveau mode endurance. L’Ace Pro était annoncée pour 100 minutes d’autonomie. L’Ace Pro 2 sera capable de tenir jusqu’à 180 minutes !

Grâce à la charge rapide, la batterie atteint 80 % en seulement 18 minutes. Pour une charge complète, comptez 47 minutes.

Des fonctionnalités inégalées grâce à l’IA

Leader dans le milieu, Insta360 a particulièrement travaillé sur le traitement de l’image et la post-production. En effet, l’Insta360 Ace Pro 2 est équipée de deux puces séparées.

La première gère le traitement d’image et la réduction de bruit, tandis que la seconde puce d’IA de 5 nm s’occupe du traitement d’image supplémentaire, notamment PureVideo. Ce mode, déjà présent sur l’ancienne génération, réduit le bruit et améliore les détails en temps réel pour des images plus nettes et plus lumineuses, même en conditions de basse lumière.

Prix et disponibilités de la Insta360 Ace Pro 2

L’Insta360 Ace Pro 2 est disponible dès maintenant sur le site officiel d’Insta360 et certains revendeurs comme Amazon. Le pack standard coûte 449,99 € et comprend un pare-vent, une batterie, un support standard, un capuchon de micro et un câble USB-C. Un pack à 469,99 € permet d’ajouter une batterie supplémentaire.

