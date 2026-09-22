IFA 2026 : Bosch et Siemens dévoilent leurs nouveautés, du frigo à la machine à café

À l’occasion de l’IFA 2026, qui s’est tenue à Berlin du 4 au 8 septembre, Bosch et Siemens ont présenté leurs nouveautés électroménager. Réunies au sein du groupe BSH, les deux marques misent sur des solutions pensées pour simplifier les gestes du quotidien, de la cuisine à la buanderie en passant par le nettoyage des sols. Voici les annonces à retenir.

Un congélateur qui réorganise son rangement à la demande

Chez Bosch, la nouvelle génération de réfrigérateurs et congélateurs indépendants introduit le concept Flex-Door. Sur le congélateur, les compartiments de la contre-porte peuvent être repositionnés individuellement, pour loger des sachets de denrées surgelées de toutes les tailles.

Selon la marque, cette flexibilité ne grignote aucun centimètre carré supplémentaire au sol de la cuisine. L’appareil conserve ses dimensions extérieures standards, tout en gagnant en organisation intérieure.

La friteuse à air s’agrandit pour tous les foyers

La gamme d’Air Fryers de Bosch s’étoffe avec trois modèles. La Series 2 vise les petites cuisines avec 4 litres de capacité et un tiroir allongé, tandis que la Series 6 Double Stack Drawer empile deux tiroirs pour atteindre 12 litres au total, l’une des plus grandes capacités du marché selon Bosch.

Entre les deux, la Series 4 décline deux approches : le Double Drawer, avec deux tiroirs indépendants de 4,5 litres côte à côte, et le Double Flex, un unique tiroir de 10 litres qu’il est possible de scinder en deux zones de cuisson séparées.

Le café comme chez le barista, sans sortir de la cuisine

Bosch présente aussi sa toute première machine à espresso semi-automatique à porte-filtre, la HomeCafé Series 4. Un broyeur intégré fournit du café fraîchement moulu à la demande, avec 30 réglages de mouture et cinq préréglages de dosage.

De quoi garder, selon la marque, un contrôle fin sur l’arôme du café ou du cappuccino du matin, sans passer par des dosettes.

Aspirer et laver en un seul geste

Dernière nouveauté Bosch, l’aspirateur-laveur OneFlow combine aspiration et lavage des sols en une seule passe. Il annonce jusqu’à 150 m² de nettoyage sur une seule charge de batterie, grâce à une technologie MicroClean qui détecte les particules de saleté les plus fines.

Sa station se charge de l’entretien : elle nettoie la brosse rotative à l’eau chaude à 70°C, puis la sèche à l’air chaud à 75°C, pour limiter les mauvaises odeurs entre deux utilisations.

La lessive s’offre une nouvelle allure avec iconicEdition

Chez Siemens, le lave-linge séchant iQ700 associe pour la première fois une pompe à chaleur à un concept 2-en-1, avec une classe énergétique A sur l’étiquette combinée. Il lave jusqu’à 11 kg de linge et sèche jusqu’à 6 kg, dans un gabarit standard, avec dosage automatique de lessive et cycles de séchage adoucis.

La déclinaison iconicEdition change surtout de visage : une façade en matériau façon verre, en noir brillant, présentée par Siemens comme une première dans l’industrie pour des lave-linge et sèche-linge. Par ailleurs, elle embarque un écran tactile épuré et permet également un contrôle vocal complet via Home Connect ou Alexa.

Le frigo une porte gagne en volume sans changer de gabarit

Siemens élargit aussi sa gamme de réfrigérateurs une porte indépendants, avec une capacité portée à 402 litres, soit 15 % de plus que le modèle précédent, à dimensions extérieures inchangées. Le système hyperFresh 0°C promet de conserver fruits et légumes frais jusqu’à 14 jours.

Étagères de porte modulables, compartiments séparés pour le poisson et la viande, et technologie noFrost complètent l’appareil.

iAroma, la machine à café qui répond à la voix

Enfin, la machine à café tout automatique EQ600 iAroma mise sur un écran coffeeSelect et un bac égouttoir réglable en hauteur, pensé pour les grands mugs comme les gobelets à emporter. Elle peut aussi être pilotée à la voix via l’assistant Alexa+ d’Amazon, pour lancer une recette ou créer une routine en langage naturel.

Siemens précise que la disponibilité de cette fonction dépend du pays et de la langue, l’assistant restant sous la responsabilité d’Amazon.

Le stand Siemens à l’IFA 2026, avec plusieurs machines EQ600 iAroma. Crédit photo : Siemens

Ce qu’il faut retenir

Les deux marques du groupe BSH avancent sur des terrains complémentaires. Bosch travaille la flexibilité et l’efficacité des gestes du quotidien, du rangement du congélateur au nettoyage des sols. Siemens mise davantage sur le design et le pilotage vocal, avec iconicEdition et iAroma comme vitrines.

Ni Bosch ni Siemens n’ont pour l’instant communiqué de prix ou de date de commercialisation précise pour ces nouveautés. Il faudra donc patienter avant de savoir quand, et à quel tarif, elles arriveront dans les rayons.