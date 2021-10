Les meilleures robots aspirateurs en 2021

Passer le balai, la serpillère ou encore l’aspirateur peut s’avérer devenir une corvée au fil des semaines. Afin de faciliter l’entretien de votre maison, les robots aspirateurs sont aujourd’hui une solution idéale. En cartographiant votre maison, ils permettent de programmer des nettoyages récurrents dans certaines pièces de votre maison, se vider automatiquement, voire passer la serpillère. Afin de vous aider à choisir le compagnon parfait pour nettoyer vos sols, voici une sélection des quatre meilleurs robots aspirateurs de l’année 2021.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus : de la puissance à prix abordable

Pour commencer, le Xiaomi ROIDMI Eve Plus est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Proposé en ce moment à 436 euros au lieu de 499 euros, il est le robot aspirateur le plus puissant et le plus robuste de cette gamme de prix.

Ne ratant aucune saleté sur son passage, il profite notamment de quelques avantages conséquents comme le vidage automatique de son bac à poussière en 12 secondes, la station de vidage permet de collecter les déchets quotidiens durant une période de 2 mois ; mais aussi l’auto-stérilisation de la station de vidage, cela permet d’éviter toutes les odeurs du sac de vidage après que le robot aspirateur ait vidé son contenu, mais aussi les bactéries et les acariens.

Les autres fonctionnalités que nous avons aimées à propos du Xiaomi ROIDMI Eve Plus :

La puissance d’aspiration de 2 700 ppa et l’aspect 2-en-1 du produit (aspirateur et serpillière) ;

En mode serpillère, le robot peut nettoyer les taches courantes sans laisser de trace d’eau derrière lui ;

Très bonne autonomie (198 minutes) permettant de nettoyer une surface de 200 m2 ;

Nettoyage personnalisé grâce à l’application (heure, zone, murs virtuels, etc.) et contrôlable facilement par la voix ;

Au niveau des choses à améliorer, le Xiaomi ROIDMI Eve Plus dispose d’une brosse en forme de V qui peut garder quelques cheveux longs après le nettoyage. Même si cela peut être contraignant à la longue, un outil spécifique est présent avec le robot aspirateur afin de permettre de facilement enlever les cheveux.

Ecovacs Deebot T8 AIVI : le meilleur robot aspirateur pour passer la serpillère

Affichant un tarif d’environ 875 €, l’ Ecovacs Deebot T8 AIVI est l’allier idéal pour les personnes souhaitant des performances supérieures au niveau du passage de la serpillère.

Voici les points forts du produit :

Performances de lavage excellentes : pour passer la serpillère, ce robot Ecovacs profite de deux réservoirs d’eau et différents modes ;

Caméra intégrée : l’application mobile permet de voir ce que le robot fait. Il est ainsi possible d’enregistrer une vidéo, faire des captures d’écran ou encore parler aux personnes se trouvant à proximité du robot ;

Technologie de navigation de pointe et programmation des nettoyages facile grâce à l’application ;

Auto-vidage du sac à poussière ;

Détection rapide des obstacles.

Quelques points sont à améliorer concernant ce produit, notamment au niveau de la force d’aspiration qui n’est que de 1 500 ppa. Le robot Ecovacs Deebot T8 AIVI peut ainsi laisser certaines saletés trop lourdes sur le sol. Les performances anti-enchevêtrement laissent aussi à désirer en obligeant un nettoyage manuel suite à l’emmêlement de plusieurs cheveux sur la brosse.

Eufy RoboVac 15C Max : le choix idéal pour les petits budgets

A seulement 180 €, le robot aspirateur Eufy RoboVac 15C Max est la solution idéale pour les personnes ayant un petit appartement ou zone à nettoyer ainsi qu’un budget serré.

Concernant les points forts du produit, il est assez silencieux avec une moyenne de 57 dB et se veut très compact grâce à son châssis de 32,5 cm de diamètre. Il peut ainsi passer sous la plupart des meubles. Cela est cependant fait au détriment de la navigation étant donné que le produit ne dispose pas de capteurs laser. La puissance d’aspiration est assez bonne (2 000 ppa) et le système augmente automatiquement sa puissance rapidement lorsqu’il détecte des saletés importantes. Application et contrôle vocal sont de la partie pour utiliser et programmer le robot.

Quelques compromis ont tout de même été faits sur ce modèle. Le modèle Eufy RoboVac 15C Max propose tout d’abord une navigation approximative, notamment à cause de la présence d’un système de navigation inertielle dépassé. De plus, le robot aspirateur dispose d’une faible précision à cause d’une erreur d’étalonnage et de problème de sensibilité dus au gyroscope. C’est pourquoi le robot n’est pas idéal pour les surfaces complexes et les grands espaces. Au niveau des performances anti-enchevêtrement, le produit nécessitera à plusieurs reprises un nettoyage manuel suite à l’enchevêtrement de cheveux.

iRobot Roomba i7+ : la qualité en tout point

Le iRobot Roomba i7+ propose des fonctionnalités et une qualité supérieures, tout comme son prix de 899 €.

Les points forts du produit sont tout d’abord son système d’anti-enchevêtrement qui permet d’effectuer plusieurs nettoyages sans aucun souci. Les brosses en caoutchouc permettent de facilement pousser les cheveux les plus longs jusqu’aux extrémités et de les retirer facilement de la brosse. Au niveau de la détection des objets, le robot aspirateur iRobot Roomba i7+ profite d’une fonctionnalité intéressante : la reconnaissance des rideaux. En les identifiant, il peut les éviter comme si cela était un obstacle, mais aussi nettoyer juste en dessous.

Le robot aspirateur profite ensuite d’un système d’auto-vidage très efficace. Il profite ensuite d’un système de nettoyage efficace grâce à la combinaison de sa puissance d’aspiration de 2 200 ppa ainsi que les deux brosses en caoutchouc, une pour frotter les déchets au sol et l’autre pour balayer les saletés jusqu’à la buse. Petite fonctionnalité intéressante, le produit peut remarquer lorsque vous n’êtes plus à la maison pour commencer à nettoyer.

Au niveau des points à améliorer concernant le iRobot Roomba i7+, on peut tout d’abord citer son autonomie. Cette dernière est en effet assez faible : 75 minutes. Il ne faudra donc pas avoir de trop grandes surfaces à nettoyer. Il est donc idéal pour les petits appartements. On peut aussi noter l’absence de système pour passer la serpillère.