Microsoft poursuit son grand remaniement…avec 268 nouveaux licenciements chez Xbox et le changement de main de Halo

Le vent tourne encore une fois de plus chez Xbox. Hier, Microsoft vient d’annoncer une nouvelle vague de 268 suppressions de postes, accompagnée d’une réorganisation en profondeur de plusieurs studios. Et au milieu de ce vaste remaniement, une annonce retient particulièrement l’attention : le prochain jeu Halo sera développé par Activision, via une toute nouvelle équipe.

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268 nouveaux postes supprimés chez Xbox

Dans une communication adressée aux employés de Xbox le 22 septembre, Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, détaille une nouvelle étape du « reset » engagé par Microsoft. Selon l’entreprise, les mesures prises depuis juillet, en incluant les changements concernant les studios, représentent désormais environ les trois quarts de la restructuration précédemment annoncée.

Microsoft confirme tout d’abord la suppression de 268 postes au sein de plusieurs entités. Les équipes de Halo Studios, d’autres studios first-party ainsi que les fonctions de management et les fonctions centrales de Xbox Game Studios sont concernées.

« Je suis profondément reconnaissant pour ce que nos collègues ont mis en place, et je sais à quel point cette journée sera difficile pour ceux qui partent et pour les équipes qui les entourent », ajoute M. Booty.

Halo passe sous la responsabilité d’Activision

C’est sans doute le changement le plus symbolique annoncé par Microsoft : Activision va désormais développer le prochain jeu Halo. Pour mener ce projet, Xbox a créé une nouvelle équipe dédiée. La firme précise toutefois qu’elle sera distincte des équipes et des plans actuellement consacrés à Call of Duty.

Le rôle de Halo Studios évolue donc considérablement. Néanmoins, une petite équipe restera en place afin de continuer à accompagner la communauté et les jeux Halo actuellement disponibles.

Microsoft ne communique pour le moment ni le titre du prochain épisode, ni sa date de sortie, ni ses plateformes ou détails de gameplay. L’annonce porte uniquement sur la nouvelle organisation du développement.

Le changement de périmètre d’Activision ne concerne pas uniquement Halo. Rare, le studio derrière Sea of Thieves, et World’s Edge (Age of Empires), passent également sous la responsabilité d’Activision. Selon Microsoft, cette décision vise à regrouper davantage les équipes et de simplifier son organisation.

Undead Labs devient indépendant, mais State of Decay 3 reste prévu

Xbox fait également le point sur ses précédentes décisions concernant certains studios. Après Compulsion Games et Double Fine, qui sont redevenus indépendants en août avec leurs propriétés intellectuelles et leurs catalogues, Undead Labs a désormais suivi une trajectoire similaire.

Le studio continuera toutefois à travailler sur State of Decay 3. Microsoft précise qu’un nouveau partenaire publiera le jeu et qu’il sera disponible day one dans le Game Pass.

Ninja Theory face à une possible fermeture

La situation est beaucoup plus incertaine pour Ninja Theory, le studio derrière Hellblade. Microsoft indique que deux accords distincts concernant le studio ont échoué. L’entreprise va donc entamer une consultation avec les employés autour d’une proposition de fermeture, tout en continuant à étudier d’autres possibilités.

À ce stade, il est donc important de parler d’une fermeture proposée et non d’une fermeture déjà actée.

Du côté d’Arkane, la consultation est toujours en cours et devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Enfin, Xbox donne rendez-vous à ses équipes le 6 octobre, lors d’un town hall au cours duquel Matt Booty annonce vouloir revenir sur les progrès réalisés et présenter la suite de la stratégie de l’entreprise.