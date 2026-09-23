Qualcomm et Amazon s’allient sur des puces IA sur mesure, avec 4 milliards de dollars à la clé

Qualcomm et Amazon officialisent une alliance loin des smartphones. Elle vise l’infrastructure qui fait tourner l’intelligence artificielle à grande échelle. Annoncé le 8 septembre 2026, cet accord multi-générations doit fournir à AWS des puces sur mesure pour ses data centers. À la clé, un engagement financier vertigineux. De quoi rebattre les cartes dans un marché des semi-conducteurs IA jusqu’ici dominé par Nvidia.

Du silicium à la fibre optique, l’accord frappe sur deux fronts

Qualcomm Technologies et Amazon vont développer plusieurs générations de silicium personnalisé pour les data centers d’AWS. La cible est précise : l’inférence IA. Cette étape fait tourner un modèle déjà entraîné pour traiter des requêtes en conditions réelles, plutôt que l’entraîner. C’est justement le segment qui explose avec la multiplication des usages IA.

Le second axe de l’accord touche la connectique. Les deux entreprises travaillent sur des solutions de connectivité optique capables de monter jusqu’à 1,6 Tbit/s. De futures générations sont déjà évoquées. Qualcomm y engage ses technologies SerDes et de DSP optique, deux briques qui gèrent la vitesse et la fiabilité des liaisons entre serveurs.

En contrepartie, Qualcomm prévoit d’utiliser davantage l’infrastructure IA d’AWS, dont Amazon Bedrock, pour ses propres travaux de conception de puces. L’objectif affiché est de raccourcir ses cycles de développement grâce à l’automatisation de la conception électronique, ou EDA.

Quatre milliards de dollars, et rien d’un chèque en blanc

Qualcomm a émis un warrant au profit d’une filiale d’Amazon, selon un document déposé auprès du gendarme boursier américain (SEC). Ce warrant permet d’acquérir 25 millions d’actions Qualcomm à 161,26 dollars pièce. Au total, cela représente un investissement pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

Ce montant n’est pas un cadeau gratuit. Il est directement lié à un volume d’affaires pouvant atteindre 60 milliards de dollars sur les dix prochaines années, toujours selon ce document. Qualcomm affirme être déjà en production avec Amazon et attend les premières retombées financières dès le trimestre clos en décembre 2026.

L’annonce a fait bondir le titre Qualcomm de 7 à 9% en Bourse. Le groupe cherche à diversifier ses revenus au-delà du smartphone, son cœur de métier historique. Il s’attaque ainsi à un marché des puces IA pour data centers dominé jusqu’ici par Nvidia. Face à lui, un AWS qui possède déjà ses propres puces maison, Trainium et Graviton.

Un pari qui se jouera sur plusieurs trimestres

Qualcomm avait déjà dévoilé sa propre gamme de puces data center en juin 2026. Le processeur Dragonfly C1000 et l’accélérateur d’inférence Dragonfly AI300 en sont les fers de lance. Meta les a déjà adoptés pour ses serveurs. Avec Amazon, le groupe s’ouvre un deuxième géant du cloud.

Reste à voir si Amazon ira au bout des 60 milliards de dollars évoqués. Ou si ce chiffre restera un plafond théorique. Les prochains trimestres diront si cette alliance tient ses promesses, pour Qualcomm comme pour Amazon.