À l’IFA 2026, ASUS dévoile trois nouvelles machines pensées pour les créateurs : les portables ProArt P16 et ProArt P14, ainsi que le mini PC de bureau ProArt GR1X. Leur point commun, un tout nouveau superchip signé NVIDIA, le RTX Spark, taillé pour faire tourner l’intelligence artificielle en local plutôt que dans le cloud. De quoi transformer un ordinateur de création classique en petite station IA autonome.

Un superchip pour ne plus dépendre du cloud

Le NVIDIA RTX Spark est le point commun aux trois machines, un superchip qui associe un GPU Blackwell de 6144 cœurs CUDA à un CPU Grace allant jusqu’à 20 cœurs, reliés par l’interconnexion NVLink-C2C. Sa particularité est de partager jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée à haute bande passante. Cette mémoire est partagée entre le processeur et la carte graphique. À l’inverse, un laptop classique sépare la RAM et la VRAM.

Selon NVIDIA, cette architecture permet de faire tourner localement des modèles de langage allant jusqu’à 120 milliards de paramètres, de générer de la vidéo IA en 4K ou de manipuler des scènes 3D de plus de 90 Go. L’intérêt affiché est double. Les fichiers et les requêtes restent sur la machine, plutôt que sur un serveur distant. L’utilisateur s’affranchit ainsi des frais facturés à chaque requête envoyée dans le cloud.

P16 et P14 : deux laptops taillés pour la finesse

Le ProArt P16 revendique le titre de portable 16 pouces le plus fin de la gamme, avec 12,9 mm d’épaisseur pour 1,77 kg sur la balance, un gain de 14 % et 9 % par rapport à la génération précédente. Il embarque un écran OLED Lumina Pro en 4K à 120 Hz, compatible NVIDIA G-SYNC, avec une luminosité annoncée à 1600 nits et une précision colorimétrique Delta E inférieure à 1. La batterie grimpe à 99 Wh, pour deux coloris, Nano Black et Neo White.

Le ProArt P14 vise plus léger encore. À 1,48 kg pour 13,9 mm d’épaisseur, ASUS le présente comme le portable le plus léger jamais conçu sous la marque ProArt. Il conserve la dalle OLED Lumina Pro, ici en définition 3K, la même précision colorimétrique et la même luminosité de 1600 nits, pour une batterie de 90 Wh. Les deux machines partagent le même superchip RTX Spark et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

GR1X : l’IA qui tourne 24 heures sur 24

Le ProArt GR1X transpose le même superchip RTX Spark dans un format radicalement différent, un mini PC de 150 x 150 x 51 mm posé sur un bureau. ASUS le pense pour fonctionner 24 heures sur 24. Il intègre un double ventilateur à 218 pales. Selon la marque, ce système offre 1,6 fois plus de surface de refroidissement et sept niveaux de contrôle thermique.

Côté connectique, le GR1X embarque de l’Ethernet 10 Gb/s, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Il peut également piloter jusqu’à quatre écrans 4K simultanément. Il est proposé en noir ou en argent, cette dernière teinte étant une nouveauté. L’appareil est positionné par ASUS comme une sorte d’agent IA permanent, toujours allumé, plutôt qu’un poste de travail qu’on éteint le soir.

Des logiciels maison pour donner un sens à la puissance

Pour donner un usage concret à toute cette puissance de calcul, ASUS pousse trois outils IA maison. Tout d’abord, MuseTree intègre des modèles de génération d’image locaux comme FLUX et WAN, sans facturation à la requête. De son côté, StoryCube s’appuie sur la reconnaissance de scène par IA pour trier et organiser automatiquement des bibliothèques de médias. Enfin, Zenni Claw, l’assistant IA agentif déjà présenté par ASUS plus tôt dans l’année, vient orchestrer les workflows entre ces applications.

La marque annonce aussi des passerelles avec l’écosystème existant des créateurs, une intégration à Adobe Creative Cloud, un accès à ComfyUI pour les workflows IA open-source, et un bundle Google AI sur certains modèles éligibles. ASUS présente ces trois machines en démonstration dans son showroom média. L’événement se tient à l’hôtel ABION Spreebogen Waterside, à Berlin, du 2 au 5 septembre. ASUS répartit le showroom en sept zones thématiques.

Crédit : ASUS

Conclusion

ASUS et NVIDIA misent sur une idée claire avec le RTX Spark. Ils veulent faire de l’IA locale un argument de vente majeur. Elle se place ainsi aux côtés de la puissance graphique et de l’autonomie. Le trio P16, P14 et GR1X donne une déclinaison cohérente de cette promesse, du portable fin au boîtier de bureau permanent. Reste que ni ASUS ni NVIDIA n’ont pour l’instant communiqué de prix ni de date de disponibilité commerciale pour ces trois machines, qui n’existent donc encore qu’en démonstration.