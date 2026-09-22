Packard Bell fête ses 100 ans et revient avec « Tech it easy »

Packard Bell fête ses 100 ans en 2026, et la marque refait surface sous l’aile d’Acer avec une identité entièrement repensée. Fini le PC familial hérité des années 90 : place à une gamme lifestyle complète, construite autour d’une promesse simple, « Tech it easy ». Neuf produits composent ce retour, entre informatique, audio et accessoires du quotidien, avec des prix qui misent clairement sur l’accessibilité.

Le DotBook, l’entrée de gamme qui doit porter la marque

Le DotBook ouvre le bal de cette nouvelle gamme. Cet ordinateur portable de 14,5 pouces vise la navigation, le streaming et le travail bureautique au quotidien, pas les usages gourmands. Il sera commercialisé à partir de 499 euros, disponible en zone EMEA dès septembre 2026.

La dalle FHD IPS adopte un format 16:10, plus confortable pour la lecture verticale que le 16:9 classique. Le DotBook embarque un processeur Intel N150 ou Core 3 N355 selon la version, avec jusqu’à 512 Go de SSD. Il pèse 1,3 kg pour 17,9 mm d’épaisseur, et promet jusqu’à 7 heures d’autonomie. La connectique reste basique : un port HDMI, un USB-C, trois USB et un lecteur de cartes.

Le DotLoop transforme la nostalgie en enceinte Bluetooth

Le DotLoop adopte une allure de valise vintage inspirée des années 70, une platine vinyle repensée en objet à la fois déco et fonctionnel. Elle lit les disques aux vitesses 33, 45 et 78 tours, et double aussi d’enceinte Bluetooth pour diffuser n’importe quelle autre source audio. Le tarif annoncé est de 149 euros, pour une arrivée dans les prochaines semaines en zone EMEA.

Techniquement, le DotLoop embarque deux haut-parleurs de 3 watts, une connexion Bluetooth 5.0 en émission comme en réception, ainsi que des entrées RCA, AUX et USB. Un anneau lumineux RGB et un contrôle vocal complètent l’objet, pour un poids total de 3 kg.

Le DotLine, une riposte au smartphone en primaire

Le DotLine cible les familles qui veulent équiper leurs enfants sans leur offrir un smartphone. Ce téléphone 4G se limite aux appels et aux SMS, sans réseaux sociaux ni navigateur complet, dans l’esprit d’un premier téléphone pensé pour l’équilibre numérique plutôt que la connexion permanente. Packard Bell l’annonce à 69 euros, disponible en zone EMEA à partir de novembre 2026.

Le positionnement reste cohérent avec le reste de la gamme : accessibilité avant tout, loin des feature phones connectés haut de gamme. Le DotLine complète ainsi le DotBook et le DotLoop dans une offensive qui vise autant les foyers avec enfants que les nostalgiques de la marque.

Et le reste de la gamme, entre audio et cuisine connectée

Packard Bell complète cette première vague avec cinq autres produits, tous annoncés entre septembre et octobre 2026. Le DotTune est une enceinte pour la maison à 34,99 euros, quand le DotBass propose un casque coloré dès 29 euros. Les DotLook, des lunettes audio pour la musique et les appels, se positionnent à 99 euros, pendant que le DotShine, un anneau lumineux pensé pour les créateurs de contenu, et le DotCombo, un pack clavier-souris, se vendent tous les deux à 39 euros.

La marque sort aussi de son terrain habituel avec un partenariat : le Steasy, un mini-cuiseur vapeur connecté signé par une startup du même nom, rejoint la gamme à 199 euros. Une diversification qui confirme l’ambition de Packard Bell de coller à « Tech it easy » au-delà du seul ordinateur.

Le DotBook et le DotLoop, deux produits de la nouvelle gamme Packard Bell. Crédit : Acer / Packard Bell.

Une nostalgie à confirmer sur la durée

Ce retour de Packard Bell mise sur un pari clair : remettre une marque centenaire sur le devant de la scène en misant sur l’accessibilité plutôt que la performance. Les neuf produits de cette première vague arrivent en zone EMEA entre septembre et novembre 2026, avec des tarifs qui vont de 29 à 499 euros selon l’objet. Reste à voir si la nostalgie suffira à convaincre une nouvelle génération d’acheteurs. La marque devra aussi faire ses preuves face à des concurrents bien installés sur l’entrée de gamme.