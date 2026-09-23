PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 : les 36 annonces à retenir du showcase

Le PC Gaming Show a posé ses valises au Tokyo Game Show 2026 pour un nouveau Tokyo Direct particulièrement chargé. Pendant près de 90 minutes, le showcase a enchaîné premières mondiales, nouveaux trailers, dates de sortie, extensions et démos. Au total, 36 jeux ont été présentés, dont 13 révélations mondiales, mixant productions indépendantes et projets originaux.

On fait le point !

Voir aussi : Voici toutes les annonces de Capcom lors du Tokyo Game Show 2026

Stronghold 4 et Thief Remastered parmi les annonces marquantes PC Gaming Show

L’une des présentations les plus remarquées du PC Gaming Show concerne Stronghold 4. Firefly Studios a dévoilé un nouveau trailer pour cette suite qui marque le retour de la célèbre série de stratégie médiévale. Le titre doit sortir plus tard en 2026, sans date précise pour le moment.

De son côté, Nightdive Studios a montré une nouvelle séquence de gameplay de Thief: The Dark Project Remastered, son remaster du classique de l’infiltration. Le studio conserve les bases de l’expérience originale tout en modernisant notamment les contrôles et l’interface. La date de sortie reste encore inconnue.

Le Tokyo Direct a également réservé une place particulière à Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga. Pour la première fois, les deux RPG classiques seront officiellement disponibles sur PC. Sa date de sortie n’est toutefois pas encore disponible.

De nouvelles expériences pour les joueurs PC

Le showcase a également multiplié les premières mondiales. Parmi elles, Really Illegal Golf propose une vision pour le moins atypique du golf, avec une formule mêlant infiltration, exploration et parties improvisées dans différents environnements.

Hodka, de son côté, mise sur l’exploration d’un monde ouvert à bord d’un van, tandis que Wane prend la forme d’un tactical roguelike centré sur les souvenirs d’un homme.

Autre projet présenté pour la première fois : Lemonade Apocalypse, un jeu incremental dans lequel une simple activité de vente de limonade doit progressivement devenir un véritable empire.

Le PC Gaming Show a également dévoilé Beautiful Freaks of the Desert, un FPS orienté speedrun situé dans un futur dominé par des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Enfin, Toxic Frontier mélange construction de ville, cartes et mécaniques roguelike dans un univers post-apocalyptique, tandis que Marked for Mayhem propose un dungeon crawler jouable jusqu’à quatre joueurs avec une mécanique qui encourage à la fois la coopération et la compétition entre participants.

Plusieurs sorties programmées pour octobre et novembre

Le Tokyo Direct a aussi permis à plusieurs jeux déjà connus de préciser leur calendrier. Parmi eux, il y a Neon Abyss 2 qui quittera son accès anticipé le 8 octobre 2026. Le lancement complet doit notamment introduire du contenu supplémentaire et une expérience coopérative pouvant réunir plusieurs joueurs.

Quelques jours plus tard, Tenebris Somnia arrivera le 16 octobre. Le jeu mélange pixel art rétro, survival horror et séquences tournées en prise de vues réelles.

Les amateurs de coopération pourront également découvrir Mycopunk dans sa version 1.0 le 20 octobre, tandis que We Were Here Tomorrow sera disponible le même jour. Escape From Playtime, un survival horror coopératif pouvant réunir jusqu’à quatre joueurs, suivra le 21 octobre.

Le calendrier se poursuivra avec Virtue and a Sledgehammer, attendu le 27 octobre. Cairn: On the Trail: Deep Water, une extension gratuite, sera disponible le 29 octobre.

Novembre sera lui aussi bien rempli. Young Suns et Loftia sortiront le 3 novembre, ce dernier faisant ses débuts en accès anticipé. BALL x PIT: Risen Ballbylon arrivera ensuite le 12 novembre avec une importante quantité de nouveau contenu, avant Fool King, prévu le 16 novembre.

Des jeux plus atypiques pour compléter le programme PC Gaming Show

Comme souvent avec le PC Gaming Show, le Tokyo Direct a laissé une large place aux projets indépendants qui sortent des sentiers battus.

Night Plane transforme ainsi un vol en avion en expérience horrifique, tandis que Dust till Dawn associe nettoyage et phénomènes surnaturels. Obstacle Overdrive revisite quant à lui les courses automobiles avec de petites voitures radiocommandées évoluant sur des circuits inspirés des jouets.

Dans un registre plus coopératif, Fish & Ships permettra à plusieurs joueurs de prendre les commandes d’engins volants et de faire équipe dans des situations particulièrement chaotiques.

Le programme comprenait également Piroker, qui mélange poker et piraterie, Undefeated: Genesis, présenté à travers une nouvelle démo, ainsi que Hellcard 2, qui a dévoilé une nouvelle version jouable.

Le Tokyo Direct aura donc surtout servi de vitrine à une scène PC où les projets indépendants occupent une place centrale, tout en offrant quelques retours nostalgiques aux joueurs avec Stronghold 4, Thief: The Dark Project Remastered et Lufia.

Vous pouvez regarder l’entièreté de la conférence dans la vidéo ci-dessous :