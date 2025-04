Essai Cupra Born V 230 XL : compacte électrisante au quotidien, plaisir garanti

Depuis ses débuts, Cupra cultive un esprit sportif et anticonformiste. Avec la Cupra Born, la marque ibérique s’attaque à un nouveau terrain de jeu : la compacte électrique. Pensée pour conjuguer plaisir de conduite et mobilité responsable, cette berline 100 % électrique affiche une personnalité marquée, tant par son design que par son équipement. Mais au-delà des promesses marketing, que vaut-elle réellement sur la route ? Pour le savoir, nous avons pris le volant de la version V 230 avec batterie XL, censée offrir un bon compromis entre autonomie, performances et confort. Verdict après plusieurs jours au volant.

Un design sportif et un intérieur soigné

Dès le premier regard, la Cupra Born impose sa différence. La teinte Gris Brume métallisé, associée aux jantes forgées Tornado de 20 pouces, confère à cette compacte une silhouette racée, presque agressive, sans tomber dans l’excès. Les lignes sont tendues, les volumes bien équilibrés, et l’ensemble respire le dynamisme.

À bord, l’ambiance est cohérente avec le positionnement de la marque. Les sièges baquets en suédine gris minéral enveloppent parfaitement le conducteur. Ils ne se contentent pas d’être esthétiques, ils s’avèrent également confortables, avec fonction massage, chauffage et réglages électriques. Un vrai plus pour les longs trajets.

L’intérieur combine des éléments bien connus du groupe Volkswagen (parfois un peu trop) à des touches distinctives : inserts cuivrés, logo CUPRA rétroéclairé, sellerie haut de gamme. L’ensemble dégage une impression de qualité perçue, malgré quelques choix esthétiques déjà vus. On aurait apprécié une planche de bord un peu plus moderne, mais l’exécution est sérieuse.

L’espace à bord est généreux pour une compacte. Les passagers arrière profitent d’un bon dégagement, et le coffre de 385 litres permet d’envisager sans stress un week-end à quatre avec bagages. C’est clairement une voiture taillée pour le quotidien comme pour les escapades.

Au volant de la Cupra Born : entre plaisir et douceur quotidienne

Dès les premiers tours de roue, la Cupra Born V 230 XL rassure. Elle se conduit avec une grande facilité, comme une citadine bien calibrée pour les trajets urbains. La direction est précise, le rayon de braquage correct, et la gestion de la puissance progressive.

Grâce à ses 230 chevaux et son couple instantané de 310 Nm, les relances sont vives, même en mode Confort. Les accélérations sont franches sans brutalité, avec un 0 à 100 km/h en 7 secondes, ce qui suffit largement pour se faire plaisir au quotidien. En mode Cupra, l’accélération devient plus vive, au point d’enclencher le dos dans le siège, mais l’autonomie fond à vue d’œil.

Le comportement routier est équilibré. Le châssis sport avec amortissement piloté DCC absorbe efficacement les irrégularités sans compromettre la tenue de route. La voiture reste bien posée sur ses appuis, même à rythme soutenu. On sent une base technique sérieuse, héritée du groupe VW, avec un réglage propre à Cupra qui favorise le dynamisme.

La conduite est aussi marquée par un confort global très abouti. Le silence de fonctionnement, la douceur des commandes et les aides à la conduite, comme le Travel Assist ou l’ACC, renforcent la sérénité à bord. En ville, ces dispositifs deviennent vite indispensables, notamment dans les embouteillages où la voiture s’occupe des arrêts et redémarrages sans intervention.

Technologie embarquée : confort et frustrations

À bord de la Cupra Born, la technologie est omniprésente. L’écran tactile central de 12,9 pouces regroupe l’essentiel des fonctions : navigation, médias, paramètres du véhicule, etc. L’interface est fluide et visuellement réussie, mais certaines commandes souffrent d’un manque d’ergonomie. Les boutons haptiques du volant, censés moderniser l’ensemble, demandent une certaine adaptation. Leur sensibilité est parfois aléatoire. Il arrive qu’un simple frôlement déclenche une action, ou au contraire, que rien ne se passe sans insistance. Cela nuit à l’intuitivité globale, notamment en conduite.

Le système audio Sennheiser, en option, laisse quant à lui un goût d’inachevé. Si la spatialisation est correcte, le manque de basses et de définition à haute vitesse, notamment sur autoroute, déçoit. Pour une voiture au positionnement premium, on attendait mieux de ce partenariat avec une marque audio réputée.

En revanche, les aides à la conduite méritent d’être saluées. La régénération automatique intelligente, activée sans même passer par les panneaux de signalisation, s’adapte aux zones de ralentissement grâce à la navigation GPS. Entrées de village, ronds-points, virages, tout est anticipé. Cette gestion prédictive du frein moteur renforce à la fois le confort de conduite et l’efficacité énergétique.

Enfin, le Travel Assist, particulièrement utile en ville ou dans le trafic dense, gère parfaitement l’arrêt et le redémarrage du véhicule. Ce dispositif transforme les trajets urbains en expérience zen, sans stress ni fatigue.

Autonomie et recharge : fidèle à ses promesses ?

Avec sa batterie XL de 77 kWh, la Cupra Born V 230 affiche une autonomie annoncée jusqu’à 557 km selon le cycle WLTP. Sur le terrain, le constat est rassurant. En mode Range, l’autonomie réelle colle de très près aux chiffres annoncés par la voiture. On peut partir sereinement pour un long trajet sans craindre la panne, à condition d’adopter une conduite mesurée.

L’expérience change nettement en mode Cupra. Le dynamisme est bien présent, mais la consommation grimpe rapidement. Les kilomètres fondent, et il devient nécessaire de garder un œil sur le niveau de charge. Rien d’alarmant, mais cela limite l’usage sportif sur longue distance.

En matière de recharge, le bilan est contrasté. Sur borne rapide, le système atteint jusqu’à 175 kW en courant continu, permettant de passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes. Un bon point pour les utilisateurs pressés. En revanche, la recharge sur prise domestique, surtout en hiver, révèle ses limites. Les temps de charge s’allongent et l’efficacité semble réduite par les températures basses. Un détail à prendre en compte si vous ne disposez pas d’une borne à domicile.

L’ensemble reste cohérent pour un usage quotidien. Grâce à sa gestion énergétique intelligente et à son autonomie bien calibrée, la Born V 230 rassure. Elle n’invite pas à surveiller en permanence le niveau de batterie, ce qui reste rare sur le segment.

Faut-il craquer pour la Cupra Born V 230 XL ?

Avec cette version V 230 XL, la Cupra Born réussit à conjuguer mobilité électrique et plaisir de conduite sans verser dans l’excès. Elle séduit par son design affirmé, son confort de roulage et ses aides à la conduite bien pensées. Sur la route, elle s’impose comme une compacte à la fois dynamique et rassurante, capable de s’adapter aux trajets urbains comme aux escapades sur autoroute.

Son autonomie maîtrisée et sa conduite prédictive font d’elle une alliée du quotidien, capable de vous emmener loin sans contrainte. Certes, tout n’est pas parfait : l’ergonomie tactile demande un temps d’adaptation, le système audio déçoit, et la recharge sur prise classique manque de souplesse en hiver.

Mais à un tarif contenu pour une électrique bien équipée, la Born reste une proposition convaincante. Elle prouve que plaisir de conduite et électrification peuvent coexister intelligemment, tout en laissant entrevoir de belles évolutions pour l’avenir de la gamme.