Hisense émerveille avec des solutions IA innovantes

Lors de la 137ᵉ Foire de Canton, Hisense impressionne avec ses solutions innovantes. Ce leader mondial dévoile des appareils intelligents propulsés par l’IA. Découvrez comment ces technologies transforment nos maisons.

Innovations IA pour une maison plus intelligente

Hisense présente des innovations propulsées par l’intelligence artificielle. Le thème « AI Your Life » met en avant la puissance des solutions connectées. En effet, grâce à la plateforme ConnectLife, le quotidien est simplifié. Par exemple, un réfrigérateur intelligent s’intègre aux autres appareils, ajoutant automatiquement des ingrédients à la liste de courses. De plus, le Dish Designer personnalise les menus. Ensuite, il envoie les instructions précises au four en un simple clic. Ainsi, les utilisateurs bénéficient d’un fonctionnement optimal et sans effort pour une vie intelligente au quotidien.

Technologies audiovisuelles avancées de Hisense