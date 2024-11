Dahua transforme l’éducation avec des innovations inédites

Dahua Technology a récemment présenté des solutions éducatives avancées. L’objectif ? Transformer l’éducation grâce à la technologie. Leur nouvel événement en ligne a mis en lumière des innovations surprenantes. Découvrez comment ces solutions peuvent révolutionner l’enseignement.

Solutions éducatives innovantes de Dahua

Dahua a introduit des solutions pour améliorer l’apprentissage en classe. Parmi elles, le tableau blanc interactif DeepHub. Il intègre des systèmes vidéo et audio, facilitant l’apprentissage hybride. Les élèves peuvent sauvegarder leurs leçons en un clic. Grâce à des fonctionnalités ludiques, DeepHub stimule l’apprentissage actif. De plus, un chariot de formation mobile combine théorie et pratique. Il surmonte également les problèmes de visibilité en classe.

Gestion scolaire optimisée par l’IA

Pour les écoles, Dahua propose une gestion automatisée des présences. Utilisant l’IA, elle garantit une précision accrue, libérant du temps précieux. La solution d’examen intelligente réduit la charge des surveillants de 50%. Elle détecte les appareils électroniques et vérifie l’identité des étudiants. En outre, le système une carte/un visage offre un accès rapide et simple sur le campus. La solution Dahua Smart Parking améliore la gestion des véhicules, économisant temps et énergie.

Sécurité avancée et technologies de surveillance

Dahua renforce la sécurité des campus avec des systèmes intelligents. Le contrôle d’accès régule les entrées, tandis que l’analyse comportementale détecte les menaces potentielles. Grâce aux caméras intelligentes, les zones interdites sont protégées par des alarmes visuelles et sonores. Le centre de surveillance intègre la vidéo avec la réalité augmentée. Cela offre des alertes et données en temps réel. Enfin, un système de gestion connecte les écoles d’une région pour des réponses rapides et coordonnées.

En conclusion, Dahua Technology innove pour enrichir l’éducation mondiale. La transformation numérique offre des opportunités uniques. Ces solutions révolutionnaires renforcent l’apprentissage et la gestion scolaire. Dahua confirme son rôle de leader avec ces avancées technologiques. À travers ces innovations, l’éducation entre dans une nouvelle ère prometteuse.

