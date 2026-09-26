Changement de cap pour Marathon : Bungie dévoile sa nouvelle feuille de route !

Même si Marathon n’avait pas attiré autant de joueurs qu’il espérait, Bungie n’a pas abandonné son jeu pour autant. Au contraire, le studio compte progressivement faire évoluer son jeu au-delà de son format d’extraction shooter avec du PvE permanent, du PvP plus direct, un nouveau Runner et une nouvelle zone. Les premiers changements arriveront dès octobre, avant une importante évolution prévue en mars 2027.

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Marathon : c’est quoi la suite ?

Marathon s’apprête à changer de dimension dans les prochaines semaines. Dans une nouvelle publication consacrée à “The Future of Marathon”, Bungie a détaillé les prochaines étapes de son FPS d’extraction en proposant davantage de façons de jouer. Toutefois, le studio ne compte pas abandonner le PvPvE qui constitue le cœur actuel du jeu. Il restera toujours “une partie importante” de la formule, tout en s’intégrant dans un ensemble réunissant PvE, PvP et PvPvE.

L’objectif de Bungie ici est de proposer plusieurs niveaux d’intensité. Certains joueurs pourront privilégier des sessions plus tranquilles, tandis que d’autres chercheront les affrontements à haut risque et les défis les plus exigeants. Bungie veut également améliorer les portes d’entrée dans le jeu afin que les nouveaux venus puissent mieux comprendre ses systèmes avant de s’attaquer aux activités les plus dangereuses.

Cette transformation se fera en plusieurs étapes.

Octobre : Nightfall Refresh

La première évolution de Marathon arrivera début octobre avec le Nightfall Refresh. Bungie présente cette mise à jour comme une intervention ciblée sur l’expérience actuelle, pendant que les équipes poursuivent le développement des changements plus importants. Ces derniers seront disponibles en décembre et en mars 2027.

Le studio abandonne par ailleurs le principe de mises à jour strictement dictées par un calendrier saisonnier. À l’avenir, le rythme des nouveautés dépendra davantage de leur ampleur et de l’état de leur développement.

Décembre : Symbiosis

La véritable première étape de cette nouvelle direction arrivera avec Symbiosis, qui sortira en décembre. Elle marque l’arrivée du premier mode PvE permanent de Marathon, permettant aux joueurs d’explorer, d’expérimenter leurs builds et de relever des défis sans devoir constamment composer avec la menace d’autres Runners. Le PvP bénéficiera lui aussi d’une nouvelle expérience avec un Team Deathmatch expérimental.

Bungie compte observer la manière dont les joueurs s’approprieront ce mode pour orienter ses futurs choix concernant le jeu compétitif. Le studio promet de présenter plus précisément le mode avant son lancement.

Symbiosis apportera également une refonte importante de Perimeter, l’une des premières zones découvertes par les nouveaux Runners. Selon Bungie, elle bénéficiera d’un nouvel écosystème fongique qui modifiera le paysage, transformera certains espaces et ouvrira de nouvelles routes. De nouveaux points d’intérêt et des défis plus importants seront également dans la liste des ajouts.

Bishop, le nouveau Runner de Marathon

Les joueurs pourront également compter sur un nouveau Shell baptisé Bishop. Bungie le présente comme un robot samouraï particulièrement performant, conçu autour de la vitesse, de la surprise et de puissantes attaques au corps-à-corps. Son arrivée doit enrichir l’arsenal de Runners et offrir une nouvelle approche des affrontements.

Le studio prévoit également d’améliorer l’accompagnement des nouveaux joueurs, notamment avec un espace social destiné à faciliter l’apprentissage et l’expérimentation.

Mars 2027 sera le véritable tournant de Marathon

Mais c’est surtout mars 2027 qui devrait marquer le changement le plus important pour Marathon. Bungie prévoit alors de réunir ses différentes expériences au sein d’un système connecté comprenant PvE permanent, PvP et PvPvE. Le jeu bénéficiera également d’un nouveau système d’onboarding, d’une refonte du Cradle et d’une progression plus poussée des Shells.

La narration prendra également davantage de place avec des quêtes plus ciblées. Bungie promet de nouveaux ennemis aliens et surtout une toute nouvelle zone, dont les détails restent encore secrets. Il veut ainsi rendre Tau Ceti IV plus étrangère, plus hostile et davantage connectée à l’histoire de la licence.

En attendant, vous pouvez revoir toutes les annonces de Bungie dans la vidéo ci-dessous :