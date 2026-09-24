Test – Alien Breed 35th Anniversary : 35 ans plus tard, les aliens sont toujours aussi affamés

Il y a des jeux qui nous ramènent instantanément plusieurs décennies en arrière. Pour moi, Alien Breed fait clairement partie de cette catégorie. Difficile de dissocier le titre de Team17 de l’Amiga et de cette période où quelques disquettes suffisaient pour nous faire passer des soirées entières devant notre ordinateur. Pour célébrer les 35 ans de la licence, Alien Breed revient aujourd’hui avec Alien Breed 35th Anniversary, une compilation particulièrement généreuse développée par Antstream et publiée par Commodore. Elle rassemble les principaux épisodes de la première époque de la série tout en leur apportant quelques améliorations destinées aux machines actuelles. Sur Xbox Series X|S, c’est donc avec une certaine nostalgie que je suis retourné affronter ces satanées créatures. Mais derrière le voyage dans le temps, cette compilation a-t-elle encore quelque chose à offrir en 2026 ?

Alien Breed, un monument de l’époque Amiga

Pour comprendre l’intérêt de cette compilation, il faut forcément revenir un peu en arrière. Le premier Alien Breed arrive en 1991 et devient rapidement l’un des titres emblématiques de Team17. L’inspiration du film Alien saute évidemment aux yeux, mais le jeu possède suffisamment de personnalité pour imposer son propre univers. La recette est relativement simple : des environnements labyrinthiques vus du dessus, des couloirs sombres, des portes à ouvrir, des munitions limitées et surtout des créatures qui semblent surgir au pire moment.

Cette édition anniversaire réunit Alien Breed, Alien Breed Special Edition 92, Alien Breed 2: The Horror Continues, Alien Breed Tower Assault, Alien Breed 3D et Alien Breed 3D II. Les deux épisodes en 3D marquent évidemment une rupture puisqu’ils abandonnent la vue du dessus au profit d’une représentation à la première personne. On trouve également les démos d’Alien Breed 3D 1 et 2. Il s’agit donc d’une véritable anthologie consacrée à la première période de la franchise.

Et c’est probablement le premier gros point fort de cette édition. On ne nous propose pas simplement le premier Alien Breed accompagné de quelques bonus. Il y a ici suffisamment de contenu pour suivre l’évolution de la série et, indirectement, celle du jeu vidéo sur micro-ordinateurs durant les années 90.

Une formule toujours aussi efficace

En relançant le premier Alien Breed, j’ai immédiatement retrouvé mes marques. On explore des niveaux constitués de salles et de longs couloirs, avec des objectifs à accomplir avant de rejoindre la sortie. Évidemment, les aliens sont partout et n’attendent qu’une chose : nous transformer en casse-croûte.

Sur le papier, cela paraît aujourd’hui très basique. Dans les faits, cela fonctionne encore étonnamment bien. Alien Breed possède cette capacité à instaurer une pression permanente avec finalement assez peu de moyens. Il suffit d’avancer dans un couloir, de voir apparaître plusieurs créatures et de constater que les munitions commencent à manquer pour retrouver immédiatement cette petite montée de stress caractéristique de la série.

J’aime également le fait que les développeurs n’aient pas cherché à transformer complètement les jeux. Les niveaux restent parfois labyrinthiques, certaines mécaniques sont clairement issues d’une autre époque et le rythme est très différent des twin-stick shooters modernes. C’est précisément ce que j’attendais de cette compilation : retrouver Alien Breed et non pas découvrir un remake essayant de ressembler à un jeu de 2026.

Cela implique néanmoins d’accepter certains archaïsmes. Les allers-retours peuvent devenir répétitifs et la conception des niveaux peut parfois paraître inutilement compliquée. À l’époque, cela faisait partie intégrante de l’expérience. Aujourd’hui, les joueurs qui découvrent la licence risquent de trouver certains passages beaucoup moins naturels.

Le double stick change énormément de choses

L’une des meilleures idées de cette version anniversaire concerne les contrôles. Les jeux 2D et 3D profitent désormais d’une prise en charge complète des deux sticks. Sur Xbox, cela change réellement le confort de jeu, particulièrement pour quelqu’un habitué aux productions modernes. La visée et les déplacements gagnent énormément en souplesse sans dénaturer le fonctionnement original.

J’avais un peu peur que cette modernisation rende Alien Breed trop facile ou transforme complètement les sensations. Ce n’est heureusement pas le cas. Le jeu reste Alien Breed, simplement débarrassé d’une partie des contraintes liées aux contrôles de l’époque.

Les sauvegardes d’état vont dans le même sens. Plusieurs emplacements permettent désormais d’interrompre une partie et de la reprendre ultérieurement. Les puristes pourront toujours tenter l’expérience dans des conditions plus proches de celles d’origine, mais personnellement je trouve cette possibilité indispensable aujourd’hui. Tout le monde n’a plus envie de recommencer une longue séquence simplement parce qu’une sauvegarde n’était pas disponible au bon endroit.

Alien Breed 3D, le choc générationnel

Les épisodes Alien Breed 3D constituent probablement la partie la plus intéressante de la compilation lorsqu’on veut observer l’évolution de la franchise. Passer des premiers épisodes en vue du dessus à Alien Breed 3D donne presque l’impression de changer complètement de série.

Il faut évidemment replacer ces jeux dans leur contexte. Nous sommes face à des FPS de l’époque Amiga et il ne faut surtout pas s’attendre à retrouver la fluidité visuelle ou la richesse géométrique d’un Doom moderne. En revanche, l’amélioration du framerate et les contrôles contemporains font énormément de bien à ces versions. Antstream a justement travaillé sur ces éléments afin de rendre les épisodes 3D plus agréables sur les machines actuelles.

Visuellement, c’est rudimentaire, très rudimentaire même. Pourtant, une fois encore, le charme opère. Les couloirs sombres, les ennemis surgissant devant nous et les environnements volontairement oppressants conservent quelque chose de particulier. Ce sont également des jeux intéressants historiquement, car ils montrent comment les développeurs tentaient alors d’adapter ce type d’expérience aux machines de l’époque.

Je ne conseillerais probablement pas de commencer la compilation par Alien Breed 3D à quelqu’un qui ne connaît absolument pas la série. En revanche, après avoir passé quelques heures sur les épisodes 2D, le passage à la première personne devient particulièrement intéressant.

Du 4:3, du 16:9 et surtout du CRT

Antstream a eu la bonne idée de proposer plusieurs options d’affichage. On peut conserver une présentation classique en 4:3 ou profiter d’un affichage adapté au 16:9. Mais ce sont surtout les filtres CRT qui devraient parler aux joueurs ayant connu Alien Breed sur Amiga.

Plusieurs rendus sont disponibles avec notamment des scanlines et différents effets destinés à reproduire l’affichage d’un ancien téléviseur ou moniteur CRT. Des bordures personnalisées peuvent également venir habiller l’écran.

Personnellement, j’ai rapidement adopté un rendu CRT. Les gros pixels parfaitement nets sur un téléviseur moderne ne rendent pas forcément justice aux graphismes de l’époque. Avec un filtre bien réglé, l’image retrouve immédiatement davantage de cohérence. Les dégradés paraissent plus naturels et certains éléments graphiques prennent même une autre dimension.

Bien entendu, tout cela reste entièrement optionnel. Ceux qui veulent des pixels parfaitement nets pourront conserver un affichage plus moderne.

The Vault, bien plus qu’un simple menu bonus

L’une des très bonnes surprises de cette édition anniversaire vient de The Vault, véritable musée virtuel consacré à Alien Breed. On peut y découvrir des illustrations, des documents, des éléments promotionnels, des aperçus des niveaux, des bandes-annonces ou encore les musiques originales. Une Timeline permet également de retrouver des interviews des développeurs et des vidéos revenant sur l’histoire de la franchise.

Et pour un amateur de rétro, c’est une véritable mine d’or.

J’ai toujours apprécié ce genre d’initiative dans les compilations. Lorsque l’on célèbre les 35 ans d’une licence, mettre simplement quelques ROM dans un menu me semble un peu léger. Ici, il existe une vraie volonté de documenter Alien Breed et de remettre les jeux dans leur contexte.

On trouve même des éléments concernant certains projets abandonnés, notamment une version PSP d’Alien Breed ou encore un projet de jeu de stratégie en temps réel. Documents de conception, rendus et concept arts permettent d’apercevoir ce qu’auraient pu devenir ces productions.

Pour moi, The Vault participe énormément à l’intérêt de cette édition. J’y ai passé presque autant de temps à regarder certains documents qu’à jouer.

La coopération toujours au rendez-vous

Alien Breed possède également une dimension multijoueur qui n’a heureusement pas été oubliée. La coopération locale à deux est conservée, ce qui permet de retrouver l’expérience traditionnelle devant le même écran. La version Xbox propose également une coopération en ligne à deux ainsi qu’une coopération multiplateforme.

Deux nouveaux modes viennent compléter l’ensemble : Rush et Horde. Rush propose une expérience coopérative en ligne plus exigeante, sans sauvegarde ni continue, tandis que Horde se concentre sur la survie face à des vagues successives de créatures.

Le mode Horde n’a évidemment rien de révolutionnaire en 2026, mais il colle parfaitement à Alien Breed. Après tout, passer son temps à éliminer des vagues de monstres dans des couloirs métalliques constitue presque la définition même de la licence.

Ces ajouts permettent surtout d’apporter un peu de fraîcheur à une compilation qui aurait facilement pu se contenter de jouer uniquement la carte de la nostalgie.

Une réalisation volontairement rétro

Il faut être très clair : Alien Breed 35th Anniversary n’est pas un remake. Les jeux conservent leur identité graphique originale. Les améliorations concernent principalement le confort, l’affichage, les contrôles et les performances.

Cela signifie qu’un joueur découvrant Alien Breed en 2026 devra accepter des graphismes provenant directement des années 90. Les premiers épisodes possèdent toutefois un pixel art que je trouve toujours particulièrement efficace. Les environnements métalliques, les lumières, les terminaux et les créatures créent immédiatement une ambiance reconnaissable.

Le constat est plus compliqué avec les épisodes 3D. Les premières expériences en trois dimensions ont évidemment beaucoup plus vieilli que la 2D. Les textures sont sommaires et les décors anguleux. Mais c’est également ce qui rend cette compilation intéressante : elle ne cherche pas à réécrire l’histoire.

Côté sonore, retrouver les musiques et bruitages originaux participe énormément au plaisir. Là encore, tout respire les productions micro des années 90.

Une compilation destinée aux nostalgiques ?

Oui… mais pas seulement.

Il est évident qu’un joueur ayant connu Alien Breed sur Amiga sera immédiatement plus sensible à cette édition. Personnellement, j’ai retrouvé énormément de sensations et de souvenirs. Certains bruitages ou simplement l’apparition d’un écran suffisent pour provoquer cette petite réaction nostalgique difficile à expliquer à quelqu’un qui n’a pas vécu cette période.

Mais la compilation possède aussi un véritable intérêt historique. Alien Breed est un morceau important de l’histoire de Team17 et du jeu vidéo britannique. Pouvoir retrouver les six jeux principaux de cette première époque, leurs différentes évolutions et autant d’archives constitue un excellent moyen de découvrir la série.

Il faudra simplement accepter une conception parfois datée. Alien Breed ne devient pas soudainement un jeu moderne parce qu’il possède des commandes au double stick et des sauvegardes d’état. Certains niveaux restent répétitifs et plusieurs mécaniques peuvent sembler assez brutales aujourd’hui.

Mais finalement, je préfère largement cette approche à un lissage excessif qui aurait fait disparaître une partie de l’identité originale.

Une édition anniversaire particulièrement soignée

Avec Alien Breed 35th Anniversary, Antstream et Commodore ne se contentent donc pas de ressortir quelques classiques du placard. Cette compilation rassemble les six jeux majeurs de la première période, ajoute des commandes modernes, des sauvegardes d’état, plusieurs options d’affichage, des filtres CRT, de la coopération et de nouveaux modes de jeu. À cela s’ajoute The Vault, qui transforme presque l’ensemble en petit musée interactif consacré à la licence.

Sur Xbox Series X|S, la compilation profite également de Xbox Play Anywhere, du Smart Delivery, des succès Xbox et de la coopération locale et en ligne. Elle est commercialisée à 24,99 euros, avec une sortie fixée au 24 septembre 2026.

À ce tarif, le contenu me semble particulièrement conséquent.

Je regrette simplement que certains aspects des jeux n’aient pas mieux traversé les années. Les épisodes 3D demandent notamment un véritable effort d’adaptation lorsqu’on les découvre aujourd’hui. Mais ce sont finalement les conséquences logiques d’une compilation qui préfère conserver les jeux originaux plutôt que les transformer.

Conclusion

Alien Breed 35th Anniversary est exactement le genre de compilation rétro que j’aime. Elle respecte les jeux originaux tout en corrigeant plusieurs éléments susceptibles de rendre l’expérience pénible aujourd’hui. Les commandes au double stick changent énormément le confort, les sauvegardes d’état sont bienvenues et les options CRT permettent de retrouver un rendu particulièrement convaincant.

Mais c’est surtout le soin apporté à l’ensemble qui fait la différence. The Vault, les interviews, les documents consacrés aux projets abandonnés, les modes Rush et Horde ou encore la coopération montrent qu’il ne s’agit pas simplement d’une ressortie opportuniste.

Pour ceux qui, comme moi, ont connu Alien Breed sur Amiga, le voyage dans le temps fonctionne immédiatement. Pour les autres, c’est une excellente occasion de découvrir une série qui a marqué son époque, à condition d’accepter des mécaniques et une réalisation qui assument pleinement leurs 35 ans.

Alien Breed n’a finalement rien perdu de son principe essentiel : avancer prudemment dans un couloir, entendre les créatures arriver et commencer à paniquer en regardant son stock de munitions. Et 35 ans plus tard, ça fonctionne toujours.