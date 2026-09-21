IA agentique en entreprise : Lenovo et Nvidia accélèrent la production sans exploser les coûts

L’IA agentique fait beaucoup parler d’elle, mais son passage à la production reste compliqué pour la plupart des entreprises. Beaucoup de projets voient leurs coûts déraper une fois lancés en conditions réelles. Lenovo et NVIDIA misent sur des architectures validées communes pour accélérer ce passage à l’échelle. L’objectif affiché : rendre les agents autonomes réellement opérationnels, sans perdre la main sur la sécurité.

L’IA agentique, oui, mais pas à n’importe quel prix

Lenovo étend sa gamme Hybrid AI Advantage. La marque lance de nouvelles plateformes d’inférence, conçues avec NVIDIA, Intel, Red Hat et Canonical. La nouvelle plateforme Hybrid AI (221) se décline en deux versions selon la maturité de l’entreprise en IA. L’une s’appuie sur Canonical Kubernetes, l’autre sur Red Hat AI Enterprise.

Selon Lenovo, les systèmes peuvent être livrés en quelques semaines seulement. Ces plateformes réduiraient le coût de l’inférence jusqu’à 8 fois par rapport au cloud classique. Face aux API facturées à l’usage, l’écart grimpe même jusqu’à 18 fois.

Un chiffre interpelle. Selon une étude IDC citée par Lenovo, 92 % des entreprises utilisant l’IA agentique dépassent leur budget prévu. Ashley Gorakhpurwalla dirige les solutions d’infrastructure chez Lenovo. Pour lui, l’enjeu est d’accélérer le retour sur investissement sans sacrifier la confiance ni la sécurité.

Des heures gagnées, mais pas encore pour tout le monde

Le Knowledge Super Agent fait partie des solutions validées de la Lenovo AI Library. Il permet aux salariés de retrouver des données éparpillées entre plusieurs outils internes, via une seule interface. Selon une analyse indépendante citée par Lenovo, cet agent ferait gagner des milliers d’heures à l’échelle d’une organisation.

Autre chantier : l’automatisation des tâches informatiques répétitives. Les compétences NVIDIA NemoClaw, encore en développement, viseront à détecter les problèmes plus tôt et à accélérer leur résolution.

Lenovo affirme aussi co-développer des agents autonomes avec des clients dans le monde entier. Objectif : des agents capables d’enchaîner plusieurs étapes avec un minimum d’intervention humaine. Ces agents pourront être développés localement sur les stations ThinkStation PGX. Elles sont pensées comme un point de passage entre le prototype et la mise en production.

Lenovo prévoit aussi d’étendre l’IA agentique au commerce. Une borne agissant comme un vendeur numérique aiderait les clients en magasin. Elle permettrait de localiser un produit, vérifier un stock ou repérer une promotion. Pour l’instant, ce projet reste au stade de programmes de co-développement à accès limité, avec quelques clients seulement.

La confiance, oui, mais version maison

Lenovo martèle un autre message : la confiance ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la rapidité. La marque revendique une approche « trust by design », censée garder l’humain aux commandes, de l’expérimentation jusqu’à l’exécution autonome.

Concrètement, Lenovo XClarity One centralise la gestion, la visibilité et le contrôle des infrastructures hybrides, selon une logique zero-trust. Une nouvelle offre Nutanix Compute Cluster, réservée au calcul CPU, doit simplifier la virtualisation sans rogner sur les performances. Lenovo évoque enfin des protections matérielles, dès la chaîne d’approvisionnement, pour aider les entreprises à rester en conformité.

Un bémol s’impose. Ces chiffres et cette philosophie de sécurité viennent de Lenovo elle-même, ou d’études qu’elle commande, comme celle du cabinet Futurum. Ce dernier estime que les entreprises qui articulent bien matériel, logiciel et services prendront une réelle avance. Le délai avancé : 12 à 18 mois. Reste qu’aucun audit de sécurité indépendant n’est mentionné à ce stade.

Illustration : Lenovo

Ce qu’il faut retenir

Cette annonce s’adresse avant tout aux directions informatiques et aux grandes organisations, pas au grand public. Il n’y a ici ni prix ni date de disponibilité pour un particulier. Elle confirme surtout une tendance de fond : l’IA agentique quitte le stade du prototype. Lenovo et NVIDIA veulent devenir un raccourci vers la production, pas seulement des vendeurs de matériel.

Reste que ces chiffres viennent tous de Lenovo ou de ses partenaires d’étude. Coûts divisés par 8 ou 18, milliers d’heures gagnées : rien n’est encore vérifié de façon indépendante. De quoi rester attentif aux premiers retours d’entreprises ayant réellement déployé ces plateformes. Les programmes de co-développement ne sont, pour l’instant, ouverts qu’à quelques clients.