Fujifilm dévoile l’instax Link WIDE 2, sa nouvelle imprimante photo grand format pour smartphone

Cinq ans après le premier modèle, Fujifilm renouvelle sa gamme d’imprimantes photo grand format pour smartphone. La marque japonaise a présenté le 14 septembre 2026 l’instax Link WIDE 2, une version qui mise sur une application repensée et une connectivité élargie plutôt que sur une rupture de design. L’appareil arrive fin septembre, au moment où le format instant redevient un réflexe pour partager ses photos numériques autrement qu’à l’écran.

Le Photo Mixer, star de la mise à jour

Le principal changement passe par l’application Link WIDE, pas par le boîtier lui-même. Sa nouveauté phare s’appelle Photo Mixer : il suffit de choisir jusqu’à cinq images dans la pellicule du smartphone et d’appuyer sur le bouton « Mix it » pour que l’app génère automatiquement plusieurs mises en page façon collage. Chaque proposition peut être remixée jusqu’à cinq fois avant de passer à la retouche manuelle.

L’application embarque aussi une bibliothèque de plus de 1 600 stickers, des cadres, des filtres, des emojis et du texte, avec deux rendus colorimétriques au choix (instax-Rich Mode et instax-Natural Mode). Un mode QR Print permet d’ajouter un QR code directement sur le tirage, pour glisser un lien, un son ou une localisation à côté de la photo. L’app sait enfin extraire une image fixe depuis une vidéo du smartphone.

Une connectivité qui s’ouvre à tout l’écosystème instax

Selon Fujifilm, la connexion passe désormais par le Bluetooth 5.1, contre la version 4.2 du modèle de 2021. L’imprimante ne se limite plus au smartphone : elle devient compatible avec l’instax Pal et le boîtier FUJIFILM X-T30 III, qui peuvent lui envoyer directement des images à imprimer. La charge se fait via un port USB-C, pour une autonomie annoncée d’environ 100 tirages par charge complète.

Côté impression, le format reste le grand format instax WIDE (film de 86 x 108 mm, zone imprimée de 62 x 99 mm), avec une résolution de 800 x 1 260 pixels (318 dpi) et 256 niveaux par couleur. Un tirage sort en environ 14 secondes.

Prix, couleurs et disponibilité

L’instax Link WIDE 2 sera commercialisé fin septembre 2026 au prix conseillé de 174,99 €, dans deux coloris Duo Beige et Duo Bleu, à la finition mate et texturée. L’imprimante pèse 357 g sans film pour des dimensions de 139,9 x 128,3 x 36 mm, livrée avec un câble USB-C et un guide de démarrage rapide.

Ces nouveautés visent avant tout à personnaliser chaque tirage grâce à l’application qui l’accompagne. Bing Liem, président de la division Imaging, Fujifilm North America

L’instax Link WIDE 2 dans ses deux coloris, Duo Beige et Duo Bleu. Crédit : Fujifilm.

Ce qu’il faut retenir

Cette deuxième génération ne bouleverse pas la formule de l’instax Link WIDE, mais elle l’affine. En effet, le gros du travail se joue dans l’application, avec le Photo Mixer et une compatibilité élargie à d’autres appareils instax, plutôt que dans un boîtier qui reste proche du modèle de 2021. Ainsi, elle devrait séduire ceux qui veulent imprimer leurs photos de smartphone en grand format sans se limiter à un seul appareil.