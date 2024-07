Zenless Zone Zero, le nouveau jeu de Hoyoverse, est enfin là

Après le succès mondial de Genshin Impact et Honkai Star Rail, le studio chinois MiHoYo revient avec une autre pépite. Après deux ans de phases de test, Zenless Zero arrive enfin dans le monde des gacha games. Le lancement officiel est annoncé en livestream le 4 juillet, avec quelques codes pour débloquer gratuitement des éléments du jeu. Si vous êtes fans d’anime, d’action RPG et de jeux coop en ligne, Zenless Zone Zero est certainement le jeu à ne pas rater cette année. Et c’est gratuit, comme d’habitude !

Zenless Zone Zero : bienvenue dans l’apocalypse

Pour son nouveau jeu en ligne, le développeur HoYoverse décide de s’éloigner des paysages verdoyants de Genshin Impact ou le mode fantastique et Honkai Star Rail. Embarquant une nouvelle direction artistique rappelant étrangement Tokyo Mirage Sessions #FE, Zenless Zone Zero vous plonge dans un univers futuriste et dystopique. Vous évoluerez dans une zone urbaine dévastée, truffée de machines, de technologie…et de créatures robotiques maléfiques.

Vous vous demandez sûrement : mais où est-ce qu’on est ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Alors, sachez que le monde est en guerre. Les responsables s’appellent les Hollows, des créatures extraterrestres. Ils ont réussi à envahir notre planète en traversant des portails appelés Néantres, mettant ainsi fin à la civilisation. Enfin, presque : les derniers survivants de l’humanité décident de contre-attaquer en fondant le New Eridu. Il s’agit du dernier mouvement de résistance des hommes, afin de réduire à néant ces envahisseurs d’outre-monde.

Votre mission est donc de franchir ces portails extraterrestres pour terrasser les boss qui s’y trouvent. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous allez acquérir de l’expérience, des compétences et des améliorations. Enfin, pour mener à bien votre quête salvatrice, vous serez accompagné par d’autres joueurs. C’est tout. Simple, mais efficace. N’est-ce pas ?

Si vous avez raté la bande-annonce de Zenless Zone Zero, vous pouvez la regarder ci-dessous :

Des récompenses vous attendent. Faites vite !

Le géant chinois des gatcha games préfère donc miser sur un concept simple pour Zenless Zone Zero. Toutefois, détrompez-vous : le gameplay est riche et non redondant. Ajoutez à cela l’expérience multijoueur des jeux Hoyoverse, et vous aurez un jeu avec lequel vous allez jouer pendant des centaines d’heures avec vos potes en ligne.

Pour accueillir les nouveaux joueurs, MiHoYo promet des contenus à débloquer gratuitement via le site officiel de Zenless Zone Zero. En vous connectant avec votre compte Hoyoverse, vous pouvez activer ces codes et récupérer quelques récompenses. Faites vite : ces codes sont valables jusqu’au 11 juillet prochain.

ZZZ2024 : 50 Polychromes et 6,000 Denny

ZZZTVCM : 50 Polychromes et 6,000 Denny

ZENLESSGIFT : 50 Polychromes, deux journaux d’enquêteurs officiels, trois blocs d’alimentation W-Engine et un module algorithmique Bangboo

ZZZFREE100

ZENLESSLAUNCH

Zenless Zone Zero est disponible gratuitement sur PlayStation 5, Android, iOS et Microsoft Windows.