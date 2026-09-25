IFA 2026 : Haier habille la cuisine en Gris Aura et muscle son lave-vaisselle

Moins de réglages, plus d’automatismes : c’est la promesse de Haier pour la cuisine. À l’IFA 2026, qui s’est tenue à Berlin du 4 au 8 septembre, la marque a dévoilé plusieurs nouveautés pour la maison. Au programme : une esthétique commune pour la cuisson, un lave-vaisselle autonome et un aspirateur-laveur à double rouleau. Pour Christophe Salmon, directeur général de Haier France, « l’intelligence artificielle n’a de valeur que lorsqu’elle répond à un usage concret ».

Un gris qui ne garde pas les traces

Avec la Collection Aura, Haier harmonise le look de toute la cuisine. Four, plaque, hotte et micro-ondes adoptent la même finition, le Gris Aura. Obtenue par un traitement spécifique des surfaces vitrées, cette teinte change de reflet selon la lumière.

Le traitement a aussi un intérêt pratique : il limite les traces de doigts, l’ennemi juré des façades vitrées. Haier n’a en revanche détaillé ni les modèles concernés, ni leurs prix.

Le lave-vaisselle décide, vous choisissez le résultat

La nouvelle génération du lave-vaisselle I-Pro Shine confie le cycle à l’intelligence artificielle. Grâce à ses capteurs, il analyse la charge et ajuste en cours de lavage l’eau, la température, la durée et l’énergie consommée. Vous indiquez simplement le résultat ou l’intensité souhaités, l’appareil se charge du reste.

Selon Haier, cette sobriété lui permet d’atteindre une efficacité énergétique allant jusqu’à A-70 % par rapport au seuil de la classe A. Son aménagement Adaptive Interior ajoute des supports pour les plaques de four, un système de lavage des bouteilles et des paniers configurables. Les grands plats et les assiettes à bords hauts trouvent ainsi plus facilement leur place.

Café et micro-ondes passent en mode sur-mesure

La machine à café I-Master Series 5, dont le lancement est prévu en France, intègre un broyeur et plus de trente boissons chaudes et froides. Vous ajustez l’intensité, les arômes et la longueur en tasse, puis la machine mémorise vos préférences pour les prochaines fois.

Le micro-ondes I-Master Series 5 mise quant à lui sur une technologie inverter, qui délivre une puissance continue pour une chauffe plus régulière. Une commande OLED simplifie le choix des programmes.

Deux rouleaux valent mieux qu’un

Côté sols, l’aspirateur-laveur sans fil I-Pro Clean Z5 s’équipe d’un Double Roller System. Ses deux rouleaux motorisés travaillent à l’aller comme au retour, pour limiter les passages répétés. Avec 25 000 Pa d’aspiration annoncés, il adapte aussi la quantité d’eau au niveau de saleté détecté.

Son nettoyage bord à bord facilite l’entretien le long des plinthes et dans les angles. En fin de session, l’appareil lave ses rouleaux à l’eau chaude, puis les sèche à l’air chaud en cinq minutes. Un bémol ressort toutefois de la fiche technique : près de 6 kg sur la balance. Ce n’est pas anodin pour un appareil que l’on pousse dans toute la maison.

Le Z5 déjà en rayon, le reste en attente

Parmi ces nouveautés, seul l’I-Pro Clean Z5 est déjà proposé en France. Il est affiché à 469 € sur la boutique en ligne de Haier, avec jusqu’à 50 minutes d’autonomie. Pour la Collection Aura, le lave-vaisselle I-Pro Shine et la machine à café I-Master Series 5, ni prix ni date de sortie n’ont encore été communiqués.