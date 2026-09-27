Anker Desktop USB-C Hub : un hub 10-en-1 avec écran, pensé pour les écrans rapides

Transformer un ordinateur portable en poste de travail complet passe souvent par un hub. Avec le Desktop USB-C Hub, dévoilé à l’IFA 2026 de Berlin, Anker veut aller plus loin qu’une simple multiprise à ports. Le boîtier embarque un petit écran et vise les moniteurs à haute fréquence de rafraîchissement. Il est disponible depuis le 17 septembre au prix de 99 euros.

Dix ports, zéro adaptateur qui traîne

Le hub regroupe dix connexions dans un seul boîtier. Pour l’affichage, on trouve un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. Côté données, il aligne un port USB-C et un USB-A à 10 Gbit/s, deux autres USB-A à 5 Gbit/s et un port Ethernet Gigabit.

Deux lecteurs de cartes SD et microSD complètent l’ensemble, un détail apprécié des photographes. La plupart des ports sont placés à l’arrière, pour garder les câbles hors de vue. Le boîtier se fixe sur le bureau grâce à une base magnétique.

240 Hz, oui, mais pas pour tout le monde

C’est l’argument phare de ce hub : il gère deux écrans et des fréquences jusqu’à 240 Hz. Selon Anker, il affiche un seul écran en 4K à 144 Hz ou en 2K à 240 Hz. En double écran, la 2K à 240 Hz est possible sur les PC dont le port prend en charge le DisplayPort 2.1 avec compression d’image (DSC).

Ces performances dépendent donc de l’ordinateur branché. Sur une machine moins récente, le double écran redescend à des fréquences plus modestes. Les propriétaires de Mac doivent aussi savoir que macOS se contente ici de dupliquer l’image sur les deux écrans, sans bureau étendu.

Un écran pour savoir ce qui se passe

Le petit Smart Display intégré affiche en direct la puissance de charge, le débit des données, la température ou l’état des ports. Il propose aussi un autodiagnostic pour repérer une connexion défaillante. Une application dédiée permet de personnaliser l’affichage, jusqu’à y mettre une image ou un minuteur de concentration.

Le gadget peut sembler superflu sur un hub. Il a pourtant le mérite de répondre à une question fréquente : pourquoi l’écran ou le disque ne réagit pas.

100 W annoncés, 80 W pour l’ordinateur

Le hub accepte jusqu’à 100 W de charge via son port USB-C dédié. Selon la fiche technique d’Anker, il en garde toutefois une partie pour lui : l’ordinateur reçoit au maximum 80 W. Autre point à noter, le chargeur n’est pas fourni, il faudra donc utiliser le sien.

L’Anker Desktop USB-C Hub est vendu 99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce. Une offre de lancement le fait passer à 79,99 euros jusqu’au 11 octobre. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.