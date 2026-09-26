Soundcore Sleep Earbuds 4 : les écouteurs de nuit d’Anker s’attaquent aux ronflements

Un voisin bruyant, une rue passante ou un conjoint qui ronfle : les raisons de mal dormir ne manquent pas. Avec les soundcore Sleep Earbuds 4, présentés à l’IFA 2026 de Berlin, Anker poursuit son travail sur les écouteurs conçus pour la nuit. Cette nouvelle génération mise sur une réduction de bruit renforcée et une IA qui repère les ronflements. Ils arriveront en octobre au prix de 249,99 euros.

[PHOTO : soundcore-sleep-earbuds-4.jpg | alt « Écouteurs de sommeil Anker soundcore Sleep Earbuds 4 et leur boîtier Smart-Sensing » | même image en image à la une]

Moins de décibels là où ça compte

Les Sleep Earbuds 4 succèdent aux Sleep A30. Anker a concentré ses efforts sur les fréquences comprises entre 200 et 800 hertz, celles de la circulation, des voisins ou des appareils ménagers. Selon la marque, la réduction de bruit active y gagne 3 à 5 décibels par rapport au modèle précédent.

Le confort n’est pas oublié, puisque les écouteurs se portent toute la nuit. Anker annonce une surface de contact réduite de 20 % par rapport aux A30, pour mieux convenir à ceux qui dorment sur le côté.

Couvrir les ronflements plutôt que les effacer

La nouveauté la plus marquante s’adresse aux victimes de ronflements. Un système d’IA dynamique repère les ronflements en temps réel grâce aux microphones des écouteurs. Il génère ensuite des sons adaptés individuellement pour les couvrir.

La nuance a son importance : le ronflement n’est pas supprimé, il devient simplement moins perceptible. Anker parle d’ailleurs de masquage, pas d’élimination.

Un boîtier qui veille pour vous

Porter des écouteurs antibruit la nuit pose une question évidente : que se passe-t-il en cas d’urgence ? Anker y répond avec son boîtier Smart-Sensing, qui reste à l’écoute pendant votre sommeil. Selon la marque, il reconnaît deux sons précis : une alarme incendie et les pleurs d’un bébé.

Dans ces deux cas, il baisse le son de masquage et active automatiquement le mode transparence des écouteurs. Anker précise toutefois que cette fonction ne remplace ni un détecteur de fumée ni un babyphone.

Dix heures pour une nuit complète

En mode standard, les Sleep Earbuds 4 offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie, de quoi tenir une longue nuit. Ils prennent aussi en charge la charge sans fil. Anker a également montré à Berlin une version Pro, dotée d’un suivi du sommeil, dont la sortie française n’est pas encore précisée.

Reste le prix : à 249,99 euros, ces écouteurs dépassent nettement la plupart des modèles audio classiques. Ils seront vendus à partir d’octobre chez Anker, sur Amazon et dans le commerce. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.