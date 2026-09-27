IFA 2026 : Haier mise sur le RGB MiniLED avec ses téléviseurs MR92 et MS96

Après avoir lancé sa première gamme complète de téléviseurs en France au printemps, Haier prépare déjà la suite. À l’IFA 2026, qui s’est tenue à Berlin du 4 au 8 septembre, la marque a présenté ses séries MR92 et MS96, attendues en 2027. Deux modèles, deux technologies de rétroéclairage, et un même objectif : des couleurs plus fidèles.

Le rouge, le vert et le bleu à la source

Le MR92 inaugure la technologie Pure RGB Light Engine. Au lieu d’un rétroéclairage blanc filtré, il utilise directement des diodes rouges, vertes et bleues. Selon Haier, les couleurs gagnent ainsi en pureté, en précision et en stabilité.

Des algorithmes baptisés AI Color Crosstalk Control limitent en parallèle les interférences entre ces trois composantes. Décliné de 55 à 100 pouces, le MR92 annonce environ 2 000 nits en pic de luminosité. Il couvre entièrement l’espace colorimétrique BT.2020 et s’appuie sur une dalle native à 144 Hz.

100 pouces sans délaver l’image

Le MS96 vise les très grandes diagonales. Il s’appuie sur la technologie SQD MiniLED, censée élargir le spectre de couleurs et garder une image uniforme sur toute la surface. Haier met aussi en avant un meilleur contrôle du rétroéclairage, un point délicat sur les grands écrans.

Il sera proposé en 85 et 100 pouces dans un premier temps, un format 115 pouces étant également évoqué. Sa luminosité grimperait jusqu’à 5 000 nits. Malgré sa taille, la version 100 pouces décroche la classe énergétique B, selon la marque.

Une IA pour chaque usage

Les deux séries partagent la plateforme UltraSense AI, animée par le processeur maison SR UltraSense. Elle analyse l’image, le son et la lumière de la pièce pour ajuster les réglages en temps réel. Quatre modes se partagent le travail : AI Cinema (image), AI Sound (dialogues), AI Game (réactivité) et AI Eye Caring (confort visuel).

L’interface repose sur Google TV, avec l’assistant Gemini de Google pour la recherche de contenus. Certains modèles conservent le son signé KEF et la télécommande à panneau solaire, déjà présents sur la gamme actuelle.

Rendez-vous en 2027

Avec le MR92, Haier rejoint la course au RGB MiniLED, où d’autres fabricants comme TCL sont déjà engagés. Reste à savoir si la marque saura s’y démarquer, alors qu’aucun prix n’a encore été communiqué pour ces deux séries.

Leur arrivée est prévue courant 2027. D’ici là, retrouvez notre présentation de la gamme TV Haier 2026, déjà disponible en France.