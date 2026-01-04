Séries 2026 : les 20 nouveautés et saisons à ne pas rater sur les plateformes

L’année 2026 s’annonce très riche pour les séries. Il y aura de grands retours et de nouveaux projets ambitieux sur Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video et Paramount+. Entre suites très attendues et spin-off prestigieux, les fans auront de quoi remplir leur calendrier séries tout au long de l’année.

​1. A Knight of the Seven Kingdoms : retour à Westeros

Située un siècle avant les événements de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms suit Ser Duncan le Grand. Ce chevalier aussi courageux que naïf est accompagné de son jeune écuyer Egg à travers Westeros. La dynastie Targaryen règne encore sur le Trône de Fer. Les dragons viennent à peine de disparaître, et les deux héros vont croiser des ennemis puissants et vivre des destins hors du commun.

​Adaptée des nouvelles de George RR Martin, cette série veut élargir encore l’univers de Westeros avec un ton plus léger et des épisodes de 30 minutes, loin des grandes batailles épiques de Game of Thrones. Diffusée sur HBO Max à partir du 19 janvier 2026, elle adopte une approche centrée sur l’aventure et la complicité entre Dunk et Egg.

2. ​Wonder Man : un nouvel anti-héros Marvel sur Disney+

Wonder Man s’intéresse à Simon Williams. Cet acteur se retrouve plongé dans l’univers des super-héros après avoir acquis des pouvoirs surhumains. La série explore autant son passé compliqué que sa carrière d’artiste, dans un Hollywood bousculé par les enjeux du MCU.

Créée par Destin Daniel Cretton, déjà aux commandes de Shang-Chi, la série met en vedette Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal. De plus, elle marque le retour de Ben Kingsley en Trevor Slattery. Initialement prévu pour 2025, Wonder Man arrivera finalement sur Disney+ le 28 janvier 2026.

​ https://www.youtube.com/watch?v=amvG2BUfEGU&pp=ygULV29uZGVyIE1hbiA%3D

3. Marshals: A Yellowstone Story : l’héritier sombre de Yellowstone

Dans ce spin-off de Yellowstone, Kayce Dutton quitte le ranch familial pour intégrer une unité d’élite de maréchaux au Montana. Il utilise ses compétences de cowboy et d’ancien Navy SEAL pour maintenir l’ordre dans une région ravagée par la violence.

La série se concentre sur le côté le plus sombre de Kayce, déjà esquissé dans Yellowstone, et le plonge dans un thriller d’action intense. Prévue sur Paramount+ en mars 2026, Marshals: A Yellowstone Story joue autant sur la tension familiale que sur l’adrénaline des interventions de terrain.

4. The Testaments : la suite glaçante de The Handmaid’s Tale

Les Testaments se déroulent plusieurs années après The Handmaid’s Tale, toujours au cœur de la théocratie de Gilead. La série suit une génération de jeunes femmes qui n’ont connu que ce régime autoritaire, sans souvenir du monde d’avant. Elles sont promises à des mariages forcés et à une vie de servitude.

​Ce nouveau chapitre met au centre la quête de liberté de ces filles, prêtes à chercher des alliés pour échapper à leur destin. Les Testaments permettront également de découvrir le genre de Hannah, la fille de June Osborne, désormais interprétée par Chase Infiniti. La série arrivera sur Disney+ en avril 2026. Elle s’annonce comme un récit de passage à l’âge adulte dans un système oppressant.

5. Elle : les années lycée de l’héroïne de La Revanche d’une blonde

Elle est une préquelle de la célèbre comédie La Revanche d’une blonde, centrée sur les années lycée d’Elle Woods. La série raconte comment ses expériences d’adolescente ont façonné la jeune femme déterminée et pétillante que le public connaît déjà.

​Produite par Reese Witherspoon, qui incarnait Elle dans les films des années 2000, cette fiction vise autant les fans nostalgiques que les nouvelles générations. Attendue à l’été 2026 sur Prime Video, Elle promet une ambiance feel-good, entre romance, humour et affirmation de soi.

6. Spider-Noir : le justicier des années 1930

Spider-Noir se déroule dans le New York des années 1930. Un unique super-héros veille sur une ville gangrenée par le crime. Le héros, marqué par un complexe passé, doit reprendre du service. Il va alors affronter de nouvelles menaces dans une ambiance de polar noir.

​Produite par MGM+ et Prime Video, la série transpose en prise de vue réelle le Spider-Noir popularisé dans les films Spider-Verse, où il était doublé par Nicolas Cage. Prévue pour 2026 sur Prime Video, en noir et blanc comme en couleurs, cette série servira de mise en bouche avant la sortie de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse repoussée à 2027.

7. Stranger Things : Chroniques de 1985 : un spin-off animé

Stranger Things : Chroniques de 1985 est une série d’animation qui se déroule durant l’hiver 1985, dans la petite ville de Hawkins. Le groupe de héros doit affronter de nouveaux monstres et élucider un mystère paranormal qui paralyse la ville.

​Située entre les saisons 2 et 3 de la série originale, cette fiction est co-créée par les frères Duffer et Eric Robles. Avec une animation ambitieuse, cette série Netflix prévue pour 2026 veut prolonger l’univers de Stranger Things. Et ce, tout en offrant une nouvelle forme visuelle aux aventures des adolescents.

8. Lanternes : Version Green Lantern True Detective

Les lanternes conviennent à Hal Jordan et John Stewart, deux Green Lantern chargés d’une enquête mystérieuse sur Terre. Grâce à leurs anneaux, ils disposent de pouvoirs impressionnants, mais doivent surtout résoudre un cas aux implications cosmiques réelles.

​Coproduite par HBO et DC Studios, la série est coécrite par Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King. Elle est présentée comme une fiction dans l’esprit de True Detective. Attendue sur HBO Max en 2026, Lanterns promet un mélange de super-héros, d’enquête policière et d’ambiance noire.

9. Vision Quest : le retour de Vision dans le MCU

Vision Quest se concentre sur Vision après les événements de WandaVision. Le personnage tente de reconstruire sa mémoire et de retrouver qui il était, entre passé brisé et nouvelle identité.

Supervisée par Terry Matalas, la série voit Paul Bettany reprendre le rôle de Vision et James Spader celui d’Ultron. On y découvrira aussi la version adulte de Tommy, l’un des fils de Vision et Wanda, ce qui ajoute une dimension familiale intrigante. La série est attendue sur Disney+ courant 2026.

​10. Blade Runner 2099 : une nouvelle plongée dans un futur dystopique

Blade Runner 2099 est une mini-série de dix épisodes qui prolongent l’univers inspiré du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick. L’intrigue précise reste encore secrète, mais l’action se déroulera dans le même monde que les films Blade Runner.

Créée par Silka Luisa et produite par Ridley Scott, la série est écrite notamment par Tom Spezialy. Prévue sur Prime Video en 2026, Blade Runner 2099 s’annonce comme une nouvelle exploration des thèmes de l’identité, de l’humanité et de l’intelligence artificielle.

​11. The Pitt saison 2 : urgences sous tension à Pittsburgh

La saison 2 de The Pitt reprend le 4 juillet, jour de fête nationale, alors que le docteur Robby commence sa dernière garde aux urgences avant un congé sabbatique. L’hôpital de Pittsburgh se prépare à un week-end chargé en accidents liés aux feux d’artifice et aux barbecues.

​Après le succès de la première saison, cette nouvelle salve de 15 épisodes promet un rythme soutenu et des situations extrêmes pour le personnel médical. La saison 2 arrivera sur HBO Max dès le 9 janvier 2026.

12. La Chronique des Bridgerton saison 4 : l’histoire de Benedict

La saison 4 de La Chronique des Bridgerton se concentre sur Benedict, le deuxième fils bohème de la famille. Alors que ses frères sont rangés et mariés, il profite de sa liberté jusqu’à sa rencontre avec une mystérieuse femme lors d’un bal masqué organisé par sa mère.

Inspirée du roman de Julia Quinn, cette saison devrait reprendre les codes proches de Cendrillon, avec romance, bal et secret d’identité. La première soirée sera disponible dès le 29 janvier 2026, et la seconde à partir du 26 février sur Netflix.

13. Paradise saison 2 : le monde extérieur après l’apocalypse

Dans la saison 2 de Paradise, Xavier part à la recherche de son épouse Teri dans le monde extérieur. Il découvre comment la population a survécu durant les trois années passées depuis les événements dramatiques de la première saison.

​Pendant ce temps, le bunker de Paradise fait face à de nouvelles tensions et à la révélation de secrets sur les origines de la ville. Les trois premiers épisodes seront mis en ligne d’un coup sur Disney+ le 23 février 2026, de quoi lancer rapidement les nouvelles intrigues.

14. Outlander saison 8 : l’adieu à Claire et Jamie

La saison 8 d’Outlander racontera les dernières péripéties de Claire et Jamie Fraser. Elle marque la fin de la série adaptée des romans de Diana Gabaldon et promet des adieux émouvants.

​Les fans peuvent s’attendre à ce que cette ultime saison réponde aux questions laissées en suspens et offre une conclusion à la hauteur de cette saga mêlant romance et voyage dans le temps. La diffusion est prévue sur Netflix à partir du 7 mars 2026.

15. One Piece saison 2 : cap sur Grand Line

Dans la saison 2 de l’adaptation live de One Piece, Luffy et l’équipage du Chapeau de paille mettent le cap sur la Grand Line, un tronçon maritime rempli de dangers et de merveilles. Le Vogue Joyeux accoste sur des îles comme Reverse Mountain, Whiskey Peak ou Little Garden.

​Cette nouvelle saison présentera également de nouveaux personnages, dont Tony Tony Chopper, très apprécié des fans de l’anime original. Les épisodes seront disponibles le 10 mars 2026 sur Netflix et s’annoncent riches en aventures et en combats.

16. The Boys saison 5 : l’affrontement final

La saison 5 de The Boys plonge dans un monde totalement soumis à l’instabilité du Protecteur. Hughie, La Crème et le Français sont enfermés dans un « Camp de la Liberté », tandis qu’Annie tente d’organiser une résistance et que Kimiko reste introuvable.

​Butcher refait surface avec un virus capable d’anéantir tous les Super, déclenchant une série d’événements qui peuvent changer le monde à jamais. Présentée comme la conclusion de ce conflit sanglant, cette saison sera disponible à partir du 8 avril 2026 sur Prime Video.

17. Euphoria saison 3 : la vie après le lycée

Composée de huit épisodes, la saison 3 d’Euphoria fait un saut dans le temps. Rue, Nate, Cassie et Jules ont quitté le lycée et se confrontent à l’âge adulte, avec de nouveaux défis personnels et relationnels.

​La série, créée par Sam Levinson, avait marqué en 2019 par son regard cru sur la Génération Z, les addictions et l’identité. Absente depuis 2022, elle fera son retour sur HBO Max en avril 2026, très attendu par les fans.

18. The Vampire Lestat saison 3 : rock et vampirisme

Renommée The Vampire Lestat pour cette saison 3, la série Entretien avec un vampire adapte le deuxième tome de la saga d’Anne Rice. Frustré par l’image donnée de lui dans le livre du journaliste Daniel Malloy, Lestat décide de reprendre le contrôle de son récit.

​Pour ce faire, il forme un groupe de rock et part en tournée, tout en restant l’un des vampires les plus imprévisibles. Cette saison promet un mélange original entre drame gothique et énergie rock, avec Sam Reid en tête d’affiche.

​19. House of the Dragon saison 3 : l’une des séries les plus attendues en 2026

La saison 3 de House of the Dragon reprend la guerre civile entre les deux camps Targaryen, partagée entre la reine Rhaenyra et le roi Aegon II. La saison 2 s’étant terminée juste avant une bataille décisive, la suite devrait démarrer sur un rythme très élevé.

​Les intrigues politiques et familiales resteront au cœur de ce retour à Westeros, avec des affrontements qui ne devraient épargner aucun personnage. La diffusion est prévue à l’été 2026 sur HBO Max.

​https://www.youtube.com/watch?v=JMS0t6g-jfs&pp=ugMGCgJmchABugUEEgJmcsoFM0hvdXNlIG9mIHRoZSBEcmFnb24gc2Fpc29uIDMgYmFuZGUgYW5ub25jZSB2ZiAyMDI2INgHAQ%3D%3D

20. Les Anneaux de Pouvoir saison 3 : la guerre en Terre du Milieu

La saison 3 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir se déroule plusieurs années après la saison 2. La guerre entre les Elfes et Sauron bat son plein, alors que ce dernier cherche à forger l’Anneau unique qui lui permettra de dominer la Terre du Milieu.

​Les spectateurs retrouveront Galadriel, Elrond et d’autres personnages après ce saut dans le temps, avec la curiosité de découvrir ce qui est arrivé à chacun. Prévue sur Prime Video courant 2026, cette saison devrait renforcer encore la dimension épique de la série.

D’autres rendez-vous séries à surveiller en 2026

En plus de ces 20 séries, 2026 verra également le retour ou le lancement de nombreux autres projets attendus. Parmi eux, Avatar : Le dernier maître de l’air saison 2 sur Netflix, de nouvelles versions de Scrubs et Malcolm sur Disney+, Outer Banks saison 5, Monarch : Legacy of Monsters saison 2, The Gentlemen saison 2, Yellowjackets saison 5, Daredevil : Born Again saison 2 ou encore Lucky Luke.