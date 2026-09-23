ITER mise sur l’IA de Microsoft pour accélérer la fusion nucléaire

Faire gagner des décennies à la recherche sur la fusion nucléaire, c’est le pari d’ITER avec l’IA de Microsoft. Le projet international de réacteur expérimental, installé dans les Bouches-du-Rhône, généralise l’usage de l’intelligence artificielle. Ses équipes scientifiques et ses services administratifs s’appuient désormais sur ces outils au quotidien. Un choix qui montre jusqu’où l’IA s’invite dans la recherche de pointe.

Un partenariat qui prend de l’ampleur depuis 2025

ITER réunit environ 2 000 employés venus de 34 pays. Parmi eux, l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et le Japon. Installé à Saint-Paul-lès-Durance, dans les Bouches-du-Rhône, le projet veut prouver la viabilité industrielle de la fusion nucléaire. L’objectif affiché : un plasma stable à 500 mégawatts, maintenu plusieurs centaines de secondes, d’ici une dizaine d’années.

Depuis mars 2025, ITER a noué un partenariat avec Microsoft pour intégrer ses outils d’intelligence artificielle à grande échelle. Concrètement, cela passe par Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI Service, GitHub et Visual Studio. Le tout s’appuie sur les infrastructures de calcul haute performance d’Azure. Environ 400 licences Copilot sont aujourd’hui déployées, soit 15 % des utilisateurs du site.

Dompter le plasma, la mission confiée à l’IA

Le vrai défi scientifique d’ITER, c’est de contrôler un plasma extrêmement instable. Depuis 2024, un modèle 3D et des jumeaux numériques aident les équipes à anticiper son comportement. Ces simulations permettent d’ajuster le confinement magnétique avant que les réactions ne s’emballent.

Sur la partie documentaire, Microsoft a aussi développé Lucy, un chatbot bâti sur Azure OpenAI. Il explore 1,5 million de documents, soit plus de 30 ans d’archives accumulées par le projet. De quoi faire gagner un temps précieux aux chercheurs, plutôt que de fouiller des rapports manuellement.

L’IA infiltre aussi les coulisses du chantier

L’intelligence artificielle ne se limite pas à la physique du plasma chez ITER. Le suivi logistique d’un million de pièces stockées sur le site s’appuie désormais sur ces outils. Même chose côté support informatique, où l’IA aide à traiter environ 50 000 demandes d’assistance par an.

Inspection de la chambre à vide qui contiendra le plasma du futur réacteur ITER. Crédit : F4E, Ansaldo, Westinghouse, Walter Tosto (AMW), via Microsoft.

Les équipes achats et ressources humaines utilisent aussi ces outils, notamment pour analyser appels d’offres et candidatures. Signe de cette appropriation : environ 300 agents IA sur mesure ont déjà été créés en interne. Ils sortent tout droit de l’outil Agent Builder, sans qu’il faille écrire une ligne de code.

Une avancée, pas une révolution instantanée

Ce partenariat ne raccourcit pas à lui seul le chemin vers la fusion commerciale. Il reste un outil parmi d’autres, au service d’équipes qui doivent encore résoudre des défis physiques considérables. La mise en service du réacteur reste prévue vers 2033. Mais il illustre une tendance de fond : l’intelligence artificielle s’installe durablement, même dans la recherche scientifique la plus exigeante.