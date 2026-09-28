Soundcore AeroClip 2 : les écouteurs ouverts d’Anker misent sur les appels et l’IA

Les écouteurs ouverts ont la cote chez ceux qui veulent écouter de la musique sans se couper du monde. Avec les soundcore AeroClip 2, présentés à l’IFA 2026 de Berlin, Anker renouvelle ses écouteurs à clip, qui se pincent sur l’oreille. Au programme : des appels plus nets, un son plus ambitieux et des fonctions d’IA. Ils sont disponibles depuis le 22 septembre au prix de 179,99 euros.

Téléphoner dans le bruit, sans hausser le ton

Les appels sont le point faible habituel des écouteurs ouverts, faute d’isolation. Anker y répond avec sa puce maison Thus, qui isole la voix humaine des bruits indésirables. Selon la marque, la voix reste intelligible même dans un environnement bruyant.

Un mode Whisper va plus loin. Il suffit de parler à voix basse pour rester audible par son interlocuteur, selon Anker. Pratique dans un open space ou un train silencieux.

Ouverts, mais pas au rabais

Côté son, la marque promet de ne faire aucun compromis malgré la conception ouverte. Les AeroClip 2 embarquent un transducteur de 12 millimètres et prennent en charge le codec haute résolution LDAC. Anker annonce une image sonore détaillée et dynamique.

Chaque écouteur pèse 6,2 grammes et bénéficie d’une certification IP57 contre la poussière et l’eau. De quoi les emmener courir ou marcher sous la pluie sans inquiétude.

Traduire et transcrire en temps réel

Les AeroClip 2 ajoutent des fonctions d’IA venues du smartphone. Ils prennent en charge la traduction en temps réel et la transcription immédiate, pilotées depuis l’application soundcore. Une fonction utile en voyage ou pour garder une trace d’une réunion.

Côté autonomie, Anker annonce jusqu’à 8 heures de musique par charge, et 32 heures avec le boîtier. Dix minutes de charge rapide offrent quatre heures d’écoute. La charge sans fil et le Bluetooth 6.0 complètent la fiche technique.

L’écoute ouverte a ses limites

Le principe même de l’écoute ouverte impose quelques concessions. Dans le métro ou dans la rue, le son extérieur continue de passer, et le volume monte vite. Une partie du son s’échappe aussi vers les voisins proches.

Autre détail à connaître : le codec LDAC n’est pas pris en charge par l’iPhone, qui ne profitera donc pas de la haute résolution. Les soundcore AeroClip 2 sont vendus 179,99 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.