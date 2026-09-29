NAVEE dévoile l’UT3 Max, une trottinette électrique puissante mais toujours légère

NAVEE dévoile l’UT3 Max, une nouvelle trottinette électrique pensée pour concilier puissance, autonomie et confort sans tomber dans l’excès de poids des modèles tout-terrain. Avec ses 24 kg, elle vise les usagers qui veulent une machine capable d’avaler les trajets du quotidien sans pour autant se transformer en corvée à porter dans les escaliers ou le métro. La marque y glisse aussi des équipements que l’on croise plutôt sur des modèles positionnés plus haut en gamme. De quoi se démarquer sur un segment déjà occupé par Segway, Ninebot ou Xiaomi.

1638 watts en crête pour ne jamais faiblir en route

Le moteur de l’UT3 Max affiche une puissance nominale de 250 W, mais grimpe jusqu’à 1638 W en crête. De quoi avaler une pente à 28 % sans redescendre de la trottinette. La batterie, une 596,7 Wh sous 46,8 V, promet jusqu’à 90 km d’autonomie selon NAVEE, en réglant la vitesse sur le mode le plus économe.

Trois paliers de vitesse sont proposés, 6, 15 et 20 km/h, pour s’adapter aux zones piétonnes comme aux grands axes. La recharge complète de la batterie prend 6 heures, un délai dans la moyenne haute du segment pour une capacité de cette taille.

24 kg sur la balance, sans rogner sur le confort

Avec ses 24 kg, l’UT3 Max reste dans une fourchette de poids raisonnable comparée aux trottinettes tout-terrain, souvent bien plus lourdes à porter ou à hisser dans un escalier. Elle supporte tout de même une charge maximale de 130 kg, de quoi accueillir la plupart des gabarits sans broncher.

Le confort de conduite s’appuie sur une suspension hydraulique à l’avant et un amortisseur à ressort à l’arrière, associés à des pneus tubeless de 10 pouces. Côté freinage, NAVEE combine un frein à tambour à l’avant, un frein à disque à l’arrière et un système E-ABS pour limiter les dérapages au freinage d’urgence.

Des équipements qu’on ne croise pas souvent à ce niveau de gamme

L’UT3 Max embarque une certification IPX6, suffisante pour rouler sous une pluie battante sans craindre pour l’électronique. Elle se connecte en Bluetooth à l’application NAVEE, qui centralise les réglages de vitesse et les informations de conduite.

Plus surprenant sur ce segment de prix, la trottinette intègre la compatibilité Apple Find My, pratique en cas de vol ou d’oubli. Un contrôle de traction (TCS) vient compléter l’équipement, pour garder de l’adhérence sur les sols glissants ou les départs un peu trop appuyés.

NAVEE UT3 Max (crédit : NAVEE)

Une arrivée programmée pour la rentrée

La NAVEE UT3 Max doit arriver en France dès septembre 2026, disponible chez Fnac et Darty. Le prix annoncé varie selon les sources, entre 700 et 800 € environ, une fourchette qui devrait se préciser au moment du lancement effectif dans les enseignes françaises.

Avec cette fiche technique, NAVEE vient se positionner face à des références comme la Segway ZT3 Pro, la Ninebot F3 Pro E ou la Xiaomi Electric Scooter 6 Max, sur un segment où l’équilibre entre poids, autonomie et équipement fait toute la différence.