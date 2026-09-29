Netflix : voici les séries et films disponibles en octobre 2026

Comme chaque mois, Netflix enrichit son catalogue avec de nombreuses nouveautés. En octobre, la plateforme prépare notamment quelques sorties très attendues. Les abonnés pourront ainsi retrouver plusieurs séries populaires et découvrir de nouveaux films.

Ce mois-ci, Lupin revient notamment avec sa quatrième partie. La série française portée par Omar Sy sera disponible le 23 octobre. La Diplomate fera également son retour avec une quatrième saison, dès le 15 octobre.

Netflix ne mise toutefois pas uniquement sur ses séries originales. Le catalogue accueillera aussi plusieurs films populaires, des animés, des documentaires et quelques programmes sportifs. Rush Hour, Godzilla, Scream ou encore Halloween rejoindront notamment la plateforme.

Enfin, plusieurs nouveautés devraient attirer les amateurs d’animation. On retrouvera notamment Cyberpunk: Edgerunners, Ranma 1/2 et My Hero Academia: Vigilantes.

Voici donc toutes les séries et tous les films attendus sur Netflix en octobre 2026, avec leurs dates de sortie.

Les premières nouveautés arrivent dès le 1er octobre

Netflix lancera son programme d’octobre avec une première vague particulièrement variée. Dès le 1er octobre, les abonnés pourront découvrir À l’est d’Eden. La plateforme proposera également la saison 2 de l’anime The Ramparts of Ice.

Côté cinéma, plusieurs productions feront leur entrée dans le catalogue. On retrouvera notamment Dark Shadows, ainsi que la trilogie Rush Hour. Le film Cellular sera également disponible, tout comme Papy fait de la résistance.

Le 2 octobre, Netflix poursuivra sur cette lancée avec plusieurs films. À vie, Rapaces, L’Accident de piano, Didi et L’Effet papillon seront ajoutés au catalogue.

Les amateurs d’animation auront ensuite rendez-vous le 3 octobre avec la saison 3 de Ranma 1/2. Le film Au bout des doigts sera aussi proposé ce jour-là.

Le 4 octobre, la plateforme ajoutera la saison 2 de Blue Box. Les abonnés pourront également découvrir Jurassic World : Renaissance.

Le 5 octobre sera encore plus chargé. Netflix proposera les saisons 1 à 4 de Mayor of Kingstown, mais aussi la Collection American Nightmare. Les films Godzilla, Godzilla vs. Kong et Street Fighter : L’Ultime Combat compléteront cette journée.

Netflix accélère le rythme à partir du 6 octobre

La deuxième semaine du mois apportera également plusieurs nouveautés. Le 6 octobre, les abonnés pourront retrouver Boîte noire, ainsi que le film Y2K. L’animation ne sera pas oubliée avec My Hero Academia: Vigilantes.

Le 7 octobre, place à la compétition avec L’Arène : Partie 2. Netflix ajoutera aussi les films Just a Gigolo et Le Discours.

Le 8 octobre, la série Below rejoindra le catalogue. Plusieurs films seront également disponibles, dont N’oublie jamais, À la croisée des mondes : La Boussole d’or et Dans le noir.

Le 9 octobre, les amateurs de cinéma pourront découvrir Animals. Netflix proposera également la saison 2 de Haunted Hotel. Les films Scream 1 et 2 seront aussi de la partie, aux côtés de John Carpenter’s Ghosts of Mars.

Le 10 octobre, le film Maestro(s) fera son arrivée. Les abonnés pourront également suivre Star Academy : les quotidiennes + un prime par semaine.

Enfin, le 11 octobre, Netflix ajoutera la trilogie Dragons. Une occasion de retrouver Harold, Krokmou et les autres personnages de cette célèbre saga d’animation.

La mi-octobre réserve plusieurs retours attendus

Le programme restera chargé après cette première salve. Le 13 octobre, Netflix proposera Le Piège Tyson, un documentaire consacré à l’univers de la boxe.

Le lendemain, L’Arène : La Finale viendra conclure la compétition. Le film Adieu Monsieur Haffmann sera également disponible.

Le 15 octobre constitue ensuite une date importante pour les amateurs de séries. La Diplomate reviendra avec sa quatrième saison. Netflix ajoutera aussi la saison 6 de Fairy Tail.

Plusieurs films seront proposés le même jour. Les abonnés retrouveront notamment Within : Dans les murs, Ça : Chapitre 2, Doctor Sleep et Esther.

Le 16 octobre, la plateforme ajoutera Sacrifice. Deux documentaires compléteront également la programmation. Norm Macdonald : Une vie pas si normale reviendra sur le parcours de l’humoriste. Le Disciple : Dans les pas du Wu-Tang s’intéressera quant à lui au célèbre collectif de hip-hop.

Côté cinéma, Sans un bruit 1 & 2, la trilogie Star Trek et Kursk seront aussi disponibles.

Le 17 octobre, Netflix misera davantage sur l’horreur avec Ouija 1 & 2.

Lupin, Cyberpunk et Nobody Wants This arrivent en fin de mois

La dernière partie d’octobre sera particulièrement intéressante pour les amateurs de séries. Le 20 octobre, Cyberpunk: Edgerunners reviendra avec une deuxième saison. Les films Halloween et Halloween Kills seront également disponibles.

Le 21 octobre, Netflix proposera la saison 2 de Six Kings Slam. Les deux films Les Vieux Fourneaux et Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l’asile rejoindront également le catalogue.

Le 22 octobre, Nobody Wants This fera son retour avec sa troisième saison.

Le lendemain, le 23 octobre, sera marqué par l’arrivée de Lupin : Partie 4. La série française portée par Omar Sy constitue l’un des principaux rendez-vous du mois. Le film Comme des riches sera aussi disponible.

Netflix terminera ensuite octobre avec plusieurs nouveautés. Minimum Wage arrivera le 26 octobre. Le documentaire Celui qui s’appelait Matthew Perry sera disponible le 27 octobre.

Le 28 octobre, les abonnés pourront découvrir Le Clan et Rétribution. Enfin, L’Aile ou la Cuisse viendra clôturer les sorties du mois le 30 octobre.

Le point final

Avec cette programmation, Netflix prépare un mois d’octobre particulièrement varié. La plateforme alterne nouvelles saisons, films populaires, animation et documentaires.

Les rendez-vous les plus visibles restent notamment Lupin, La Diplomate, Nobody Wants This et Cyberpunk: Edgerunners. Le catalogue fera aussi une place importante au cinéma avec plusieurs franchises connues.

Bref, octobre s’annonce chargé sur Netflix. Il faudra donc prévoir quelques soirées libres pour parcourir tout ce nouveau catalogue.