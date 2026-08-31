Netflix : toutes les séries et films à découvrir en septembre 2026

Septembre 2026 s’annonce une nouvelle fois riche en nouveautés sur Netflix. La plateforme de streaming va en effet ajouter au catalogue de nombreux films, séries, documentaires et émissions, avec plusieurs productions originales très attendues. Parmi les nouveautés du mois, les abonnés pourront notamment retrouver Mercredi – Saison 3, The Gentlemen – Saison 2, Nouvelle École – Saison 5, Monstre : L’histoire de Lizzie Borden, mais aussi de nouveaux épisodes de séries populaires comme L’Arène et Fauda.

Loin de vous présenter l’ensemble des contenus qui arriveront sur Netflix en septembre 2026, voici une sélection des principales sorties annoncées pour le mois. Entre nouvelles saisons, films, documentaires et productions inédites, il y aura donc de quoi trouver son bonheur devant la plateforme de streaming. Voici les contenus à ne pas rater :

Les nouveautés Netflix du 1er au 4 septembre 2026

Le mois de septembre commencera fort sur Netflix avec plusieurs films, séries et programmes originaux. Dès le 1er septembre, les abonnés pourront notamment découvrir Anatomie d’une chute, le film récompensé de Justine Triet, tandis que Nouvelle École poursuivra sa cinquième saison avec les épisodes 4 à 6.

Le 2 septembre, la plateforme proposera également Quand on crie au loup, en plus de la suite de Nouvelle École – Saison 5. Le 3 septembre, place à l’une des séries les plus attendues du mois avec le retour de The Gentlemen pour une saison 2. Netflix ajoutera aussi Pour l’honneur et la série Le mystère de la chambre jaune.

Le 4 septembre, l’offre sera encore plus variée. Les abonnés retrouveront Alix Earle en vrai, une nouvelle production de téléréalité, mais aussi la trilogie Scary Movie, Le Répondeur et le documentaire Teenage Wasteland : Enquête à ciel ouvert. Enfin, Qui sera le plus nul ? – Saison 2 : un épisode chaque vendredi viendra compléter le programme.

Les sorties Netflix du 5 au 8 septembre 2026

Le 5 septembre, plusieurs films feront leur arrivée sur Netflix avec notamment Sixième sens, Bee Movie : Drôle d’abeille et Le visiteur du futur. Le lendemain, les abonnés pourront découvrir Toni, en famille, tandis que le 7 septembre seront disponibles Une affaire de détails et La cible.

Le 8 septembre sera marqué par le retour de Fauda avec sa saison 5. Netflix proposera également un nouvel épisode de L’Envers du sport, consacré à Mister T, l’icône tous risques, ainsi que la série DANG!. Côté cinéma, Sa mère ou moi ! et Combat de profs rejoindront également le catalogue.

Nouvelle École, Dix pour cent et les autres nouveautés du 9 au 12 septembre

Le 9 septembre, les amateurs de compétition musicale pourront retrouver les épisodes finaux de Nouvelle École – Saison 5. Après plusieurs semaines de compétition, cette cinquième saison arrivera donc à son terme sur Netflix.

Le 10 septembre, plusieurs nouveautés feront leur apparition. Parmi elles, Dix pour cent : Le Film, qui devrait particulièrement intéresser les fans de la série française. La plateforme ajoutera également Mal barrée et Petits meurtres entre voisins.

Le 11 septembre, Netflix proposera 100 % Physique : Italie, une nouvelle déclinaison du programme de compétition, ainsi que le film Dragons.

Enfin, le 12 septembre sera placé sous le signe du cinéma avec Eyjafjallajökull, Toi et moi… et Dupree et Duplicity.

Une avalanche de films d’horreur arrive le 13 septembre

Le 13 septembre s’annonce particulièrement intéressant pour les amateurs d’horreur. Netflix prévoit en effet l’arrivée de plusieurs productions issues de célèbres franchises.

La plateforme proposera notamment la Collection Annabelle, la Collection Conjuring ainsi que La Nonne 1 et 2. À cela s’ajoutera Les chèvres du Pentagone.

Cette journée permettra donc aux abonnés de retrouver plusieurs films appartenant à l’univers horrifique de Conjuring, avec notamment les différentes histoires consacrées à Annabelle et à La Nonne.

Gabby, Nocturnal Animals et Crazy Rich Asians les 14 et 15 septembre

Le 14 septembre, les plus jeunes pourront retrouver Gabby et la maison magique – Saison 14. Netflix ajoutera également Nocturnal Animals et Barbie in the Nutcracker au catalogue.

Le 15 septembre, la plateforme poursuivra avec Crazy Rich Asians, ainsi que la saison 5 de Fairy Tail, classée dans la catégorie anime.

Ces différentes sorties permettront ainsi de varier les plaisirs entre animation, séries et cinéma, avec des contenus destinés à des publics très différents.

Les nouveautés Netflix des 16 et 17 septembre

Le 16 septembre, deux films feront leur arrivée sur la plateforme : Parents d’élèves et As Bestas.

Le 17 septembre, Netflix mettra toutefois l’accent sur les séries avec Monstre : L’histoire de Lizzie Borden, une nouvelle production consacrée à une affaire criminelle, ainsi que Stranger Things : Chroniques de 1985 – Saison 2. Le film Le Juge complétera les nouveautés de cette journée.

Une belle sélection de films le 18 septembre

Le 18 septembre, Netflix proposera une importante sélection de films. Les abonnés pourront notamment regarder Best of the Best, Elle est trop bien, Retour à Cold Mountain et Ella au Pays Enchanté.

La liste se poursuivra avec Les Frères Grimm, Daredevil et Coexister. Une journée particulièrement chargée en longs-métrages, qui devrait donc permettre aux abonnés de trouver facilement un film à regarder.

Ted 1 et 2 arrivent le 20 septembre

Le 20 septembre, Netflix accueillera Ted 1 et 2. Les deux films consacrés à l’ours en peluche particulièrement irrévérencieux seront ainsi disponibles sur la plateforme.

Les abonnés pourront donc retrouver les deux volets de cette comédie dans une même période, une occasion parfaite pour enchaîner les deux films.

Le Ticket d’or de Willy Wonka arrive le 23 septembre

Le 23 septembre, Netflix proposera Le Ticket d’or de Willy Wonka, présenté comme un programme de compétition.

Le rendez-vous viendra ainsi enrichir la sélection de programmes de divertissement et de compétition proposés par la plateforme au cours du mois de septembre.

A Different World et les nouveautés du 24 septembre

Le 24 septembre, les abonnés pourront découvrir A Different World, une nouvelle série qui rejoindra le catalogue Netflix.

La journée suivante sera particulièrement intéressante pour les amateurs d’animation japonaise et de séries. Le 25 septembre, Netflix lancera en effet STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure : 2e – 3e étape.

La plateforme proposera également Le Problème final, une série, ainsi que le film UNABOMBER.

La Collection La Momie arrive le 27 septembre

Le 27 septembre, les amateurs de cinéma fantastique pourront retrouver la Collection La Momie sur Netflix.

La franchise viendra compléter une programmation déjà très riche en films populaires au cours du mois. Après les différentes nouveautés horrifiques annoncées le 13 septembre, la fin du mois continuera donc de faire une place importante aux grandes sagas cinématographiques.

Mononoke et LEGO One Piece le 29 septembre

Le 29 septembre, Netflix proposera Mononoke, le film : Chapitre III – La malédiction du serpent, présenté comme un anime.

Les fans de l’univers One Piece pourront également découvrir LEGO One Piece, classé parmi les séries. Une sortie qui devrait notamment attirer les amateurs d’animation et de l’univers créé autour de la célèbre franchise.

L’Arène clôture le programme du 30 septembre

Enfin, le 30 septembre, Netflix terminera le mois avec L’Arène, un nouveau programme de compétition.

Après Nouvelle École, 100 % Physique : Italie et Le Ticket d’or de Willy Wonka, cette nouvelle production viendra donc renforcer l’offre de programmes de compétition de la plateforme.

Septembre 2026 s’annonce ainsi particulièrement chargé sur Netflix, avec un mélange de nouvelles séries, de saisons inédites, de films cultes, d’animations et de programmes de compétition. Entre le retour de The Gentlemen, la suite de Stranger Things : Chroniques de 1985, la saison 5 de Fauda, mais aussi les nombreuses sagas cinématographiques proposées au cours du mois, les abonnés auront largement de quoi occuper leurs soirées.