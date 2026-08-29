Offres exclusives : Saisissez la rentrée high-tech avec les MEGABOOK de TECNO !

Pour la rentrée 2024, TECNO veut frapper fort. La marque, reconnue pour ses avancées technologiques propulsées par l’IA, lance une série de promotions inédites sur ses ordinateurs portables MEGABOOK. Bonne nouvelle : les modèles phares débarquent à des prix accessibles chez les principaux distributeurs français. Prêt à renouveler votre équipement ? Suivez le guide !

MEGABOOK T1 15.6 : confort et polyvalence pour moins de 500 €

Le MEGABOOK T1 15.6 s’impose comme le compagnon parfait de la rentrée, que vous soyez étudiant, télétravailleur ou parent organisé. En ce moment, il est proposé chez E.Leclerc à seulement 499 €.

TECNO n’a pas fait les choses à moitié : châssis tout en métal, processeur Intel Core i5 (i5-1235U), 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Ajoutez à cela un bel écran Full HD de 15,6 pouces, une ouverture jusqu’à 180°, une batterie musclée de 70 Wh et pas moins de 9 ports (HDMI, USB-A, USB-C, lecteur microSD…). Vous n’aurez plus d’excuse pour manquer d’options de connexion !

Idéal pour celles et ceux qui cherchent un laptop polyvalent, solide et prêt à travailler toute la journée sans râler.

MEGABOOK T14 Air : puissance et légèreté au rendez-vous

Vous préférez un laptop encore plus facile à transporter ? Le MEGABOOK T14 Air coche toutes les cases de l’ultra-portable. Avec son châssis en alliage d’aluminium et un poids plume de 999 g, il se glisse dans toutes les sacoches sans encombrer.

Ce modèle, à découvrir chez Boulanger à partir de 729,99 €, embarque : un Intel i5-1334U, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de SSD, un écran 14 pouces (format 16:10) et un son DTS Ultra pour un maximum d’immersion. Parfait pour les étudiants et pros souvent sur la route.

Et pour toutes les envies : le MEGABOOK K15S

Vous recherchez encore plus de choix ou d’options ? Le MEGABOOK K15S se décline en versions AMD Ryzen ou Intel et propose plusieurs capacités de stockage, du 256 Go au 1 To. Exit les compromis sur la puissance ou le budget, le K15S s’adapte à chaque profil.

Disponible partout : Boulanger, E.Leclerc, Système U, Auchan, Electro Dépôt, Cdiscount… à partir de 499 € !

En bonus, TECNO propose de gagner une paire de lunettes connectées TECNO AR Pocket Vision. La rentrée n’a jamais été aussi high-tech ! Partagez vos impressions ou vos questions sur ces nouveautés en commentaires et faites tourner autour de vous.