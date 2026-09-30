Google abandonne les Gems pour adopter les Skills sur Gemini

Google prépare une transformation importante pour l’écosystème de son assistant virtuel. La firme de Mountain View veut effectivement remplacer définitivement les Gems par une nouvelle fonctionnalité nommée « Skills ». Apparemment, ce changement s’inspire directement des choix stratégiques d’Anthropic avec son intelligence artificielle Claude.

Google passe des Gems aux Skills

Pour rappel, OpenAI a lancé la fonctionnalité des GPTs personnalisés pour ChatGPT à la fin de l’année 2023. Google a répliqué en 2024 avec le lancement des Gems au sein de Gemini. Ces modules permettent de concevoir des agents conversationnels sur mesure selon des paramètres bien précis.

Désormais, Google a décidé d’abandonner cette appellation pour reprendre le terme Skills, déjà déployé par Anthropic depuis le mois d’octobre 2025. Les utilisateurs conserveront néanmoins la possibilité de programmer des instructions réutilisables au quotidien.

Une transition automatique fixée au 17 novembre

Un message d’information accueille désormais les internautes sur l’interface officielle de Gemini. La bascule définitive vers les Skills interviendra précisément le 17 novembre 2026. L’entreprise américaine assure la migration automatique de l’ensemble des assistants créés vers ce nouveau format. Vous pouvez continuer d’exploiter pleinement vos Gems habituels sur leur page dédiée jusqu’à cette échéance.

Un usage simplifié au détriment de la personnalisation poussée

Les Gems demandent l’ouverture d’un menu spécifique situé dans la barre latérale du service. Ces anciens assistants proposent un espace de travail sur mesure avec des outils par défaut, des documents joints ou un lien de partage. Les Skills privilégient une approche beaucoup plus fluide et directe au cœur de la saisie. L’utilisateur active la compétence voulue en tapant simplement une barre oblique « / » suivie du nom de la commande.

Par ailleurs, il est désormais possible de combiner plusieurs compétences au sein d’une seule requête texte. Cette intégration gagne en rapidité d’exécution tout en réduisant le niveau de paramétrage approfondi. En parallèle des outils d’automatisation, la prudence s’impose face aux failles de sécurité si vous préférez utiliser Claude pour gérer vos e-mails.

Une incertitude tarifaire pour les comptes gratuits

Google réserve pour le moment l’accès au créateur de Skills aux abonnés payants Google AI Pro et AI Ultra. Ces fonctions apparaissent exclusivement dans le sous-menu Gemini Spark. Les Gems restent quant à eux accessibles gratuitement à l’ensemble du public jusqu’au changement d’infrastructure. Pour le moment, Google n’a pas encore confirmé l’ouverture future de la création de Skills pour les comptes sans abonnement. De même, l’entreprise n’a pas encore précisé la conservation des fichiers joints et des options de partage après la bascule du 17 novembre.