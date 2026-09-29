IFA 2026 : Samsung Connect, le bilan d’une vitrine dédiée à l’IA du quotidien

Pendant l’IFA 2026, Samsung a préféré s’installer à l’écart du parc des expositions de Berlin. Du 2 au 6 septembre, la marque a ouvert Samsung Connect, un espace immersif aménagé au Humboldt Carré, en plein centre-ville. Le fil rouge tenait en une promesse : une intelligence artificielle utile au quotidien, plutôt qu’un gadget de salon. Téléviseurs, électroménager, smartphone et PC portable, voici ce qu’il fallait en retenir.

Votre télé a désormais son mot à dire

La pièce la plus imposante de l’espace était un téléviseur Micro RGB de 115 pouces, le MR95F. Cette technologie remplace le rétroéclairage classique par des LED rouges, vertes et bleues microscopiques. Selon Samsung, elle gagne ainsi en précision des couleurs, en contraste et en netteté. Elle est proposée sur l’ensemble de la gamme TV 2026 de la marque.

L’autre nouveauté se joue à l’oral avec Vision AI Companion, un assistant conversationnel intégré aux téléviseurs 2026. Il propose des recommandations personnalisées et des informations sur ce que vous regardez, sans couper le programme. Il parle notamment français, parmi sept langues européennes en plus de l’anglais. Côté contenus, le service gratuit Samsung TV Plus revendique désormais plus de 100 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.

Le lave-linge part à la chasse aux kilowattheures

Dans la zone consacrée aux économies d’énergie, Samsung a montré un aperçu de ses futurs lave-linge Bespoke AI. En mode Eco 40-60, le modèle 10 kg consommerait jusqu’à 70 % d’énergie en moins. La comparaison se fait avec le seuil minimal de la classe A européenne. La marque annonce un indice d’efficacité de 15,5, contre 52 pour ce seuil, d’après ses propres tests.

Un second modèle mise sur la capacité, avec 13 kg de linge dans une profondeur standard de 60 cm. Samsung attribue ce gain de place à sa technologie SpaceMax. Point important : il s’agit encore de prototypes, sans prix ni date de sortie.

Le réfrigérateur Bespoke AI Family Hub complétait la démonstration. Il améliore sa reconnaissance des aliments par IA et ajoute des fonctions de cuisine connectée.

Un « FE » qui n’a plus rien d’une bonne affaire

Côté mobile, Samsung mettait en avant le Galaxy S26 FE, disponible en France depuis le 4 septembre. C’est le premier modèle de la gamme Galaxy S26 lancé directement sous One UI 9. Il embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et une batterie de 4 900 mAh compatible charge 45 W. Samsung promet sept ans de mises à jour Android et de sécurité.

Les fonctions Galaxy AI visent surtout la photo et la vidéo : recadrage dynamique qui suit le sujet, super stabilisation, retouches guidées à la voix. Le prix, lui, grimpe à 799 € en 128 Go, soit 50 € de plus que le Galaxy S25 FE au lancement. Il faut compter 899 € en 256 Go et 1 099 € en 512 Go.

Le Galaxy Book6, lancé la même semaine, était aussi de la partie. Il s’appuie sur des processeurs Intel Core 5, mais son prix n’a pas été détaillé.

Le téléviseur Micro RGB de 115 pouces exposé à Samsung Connect (crédit : Samsung)

Beaucoup d’IA, encore peu de réponses

« L’IA doit proposer des bénéfices concrets que chacun peut voir et vivre au quotidien », résume Benjamin Braun, directeur marketing de Samsung Europe. Sur le papier, la démonstration était cohérente, de l’assistant TV au lave-linge économe. Reste un décalage : les produits les plus prometteurs pour le portefeuille, ces lave-linge, ne sont encore que des prototypes.

Les joueurs n’étaient pas oubliés, avec les écrans Odyssey déjà dévoilés quelques jours plus tôt, dont un modèle à 1 100 Hz. Je les avais détaillés dans mon article sur la gamme Odyssey 2027. Il faudra maintenant attendre les prix et les dates de sortie pour savoir quelles promesses tiendront dans la vraie vie.