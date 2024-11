ChatGPT propose enfin le mode vocal sur navigateur : une expérience immersive !

Depuis peu, OpenAI enrichit encore l’expérience utilisateur en lançant le mode vocal avancé de ChatGPT directement sur navigateur. Découvrez comment cette nouveauté change la façon de converser avec l’IA et profitez d’une interaction fluide et naturelle.

Un outil de conversation en temps réel avec neuf voix uniques

Le 19 novembre 2024, Kevin Weil, CTO d’OpenAI, a annoncé sur X l’arrivée du mode vocal avancé sur la version web de ChatGPT. Ce mode, déjà disponible sur les applications iOS, Android, Mac et Windows, permet désormais à tous les abonnés payants (ChatGPT Plus, Teams, Entreprise, Edu) de l’utiliser sur navigateur.

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez parler directement à ChatGPT et obtenir des réponses orales en temps réel. L’IA interprète votre ton, vos intonations et même les signaux non verbaux pour fournir une réponse fluide. Parmi les neuf voix disponibles – Spruce, Ember, Sol, Arbor, Juniper, Vale, Cove, Breeze et Maple – vous trouverez celle qui correspond le mieux à vos préférences. Chaque voix possède un caractère unique pour personnaliser vos interactions. Selon Kevin Weil : « Je l’ai utilisé comme traducteur universel lors de mes voyages à Séoul et Tokyo. Cela m’a permis d’avoir des conversations professionnelles complètes avec des personnes sans langue commune. »

Ce mode vocal n’est pas juste un gadget. Il répond à des besoins concrets, comme poser rapidement une question, développer des idées, ou même traduire en direct.

Utiliser cette nouveauté est un jeu d’enfant. Une icône de microphone a été ajoutée en bas à droite de la fenêtre de ChatGPT. Cliquez dessus pour autoriser l’accès à votre micro, et commencez à poser vos questions oralement. En quelques secondes, ChatGPT vous répondra, et une transcription écrite s’affichera également.

Pour changer la voix, cliquez sur votre profil, puis rendez-vous dans « Paramètres » et « Fonctionnalités vocales ». Vous pourrez écouter chaque option et sélectionner la voix qui vous convient. Cette personnalisation rend l’expérience encore plus immersive et adaptée à vos besoins.

Ce mode vocal est actuellement réservé aux utilisateurs payants sur navigateur, mais, comme sur mobile, il pourrait bientôt s’ouvrir à tous. En attendant, ceux qui souhaitent une interaction humaine avec l’intelligence artificielle trouveront dans cette fonctionnalité une révolution dans leur quotidien.