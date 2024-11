iOS 18.1 : Découvrez ces nouveautés disponibles dès maintenant en France !

La dernière mise à jour d’iOS est enfin là. Elle réserve quelques surprises intéressantes, même sans Apple Intelligence pour l’instant en France. Disponible depuis le 28 octobre, iOS 18.1 apporte des améliorations pratiques qui méritent d’être explorées. Voici ce qui vous attend avec cette nouvelle version.

Apple Music et TikTok dans iOS 18.1 : Une connexion qui donne le sourire

Apple rapproche encore plus ses services avec une nouvelle fonctionnalité qui ravira les utilisateurs de TikTok et d’Apple Music. Désormais, vous pouvez partager directement vos morceaux préférés sous forme de vidéos ou de photos sur TikTok. Cela fonctionne très simplement : ouvrez Apple Music, choisissez un morceau, cliquez sur « partager » et laissez TikTok se charger du reste.

Pour ceux qui adorent personnaliser leurs publications, TikTok utilise automatiquement la musique choisie comme bande sonore. Cela ajoute une touche créative et unique à vos partages. Avec cette nouveauté, Apple Music devient un véritable outil de création pour vos réseaux sociaux, renforçant son utilité au-delà du streaming.

Centre de contrôle revisité : Une gestion simplifiée pour votre iPhone

Le centre de contrôle reçoit également une belle mise à jour dans iOS 18.1. Plus organisé et intuitif, il inclut désormais une section « Mesures » avec des options comme « Mesure » et « Niveau ». Cela facilite l’accès à ces outils pratiques pour des tâches quotidiennes.

Par ailleurs, une nouvelle partie dédiée à la connectivité regroupe des commandes pour AirDrop, le VPN et le Wi-Fi. Plus besoin de naviguer dans les réglages pour effectuer ces ajustements. Une fonctionnalité bien pensée est également disponible : la réinitialisation du centre de contrôle. En un clic, vous pouvez le remettre à sa configuration par défaut. Idéal pour ceux qui souhaitent retrouver un écran épuré et organisé.

App Store et langage naturel : Une recherche plus intelligente et fluide sous iOS 18.1

Naviguer sur l’App Store devient un jeu d’enfant grâce à l’arrivée de la recherche en langage naturel. Fini les recherches fastidieuses et les mots-clés trop précis. Désormais, vous pouvez simplement taper des phrases comme « jeux hors ligne » ou « applications de cuisine » pour trouver ce que vous cherchez.

Cette nouveauté est particulièrement utile pour les utilisateurs à la recherche de contenus spécifiques sans connaître les noms exacts des applications. Essayez des requêtes comme « jeux d’horreur » ou « applications de streaming avec films gratuits ». Vous serez surpris par la précision des résultats proposés. Cette fonctionnalité simplifie grandement l’expérience utilisateur sur l’App Store.

Moins de bugs, plus de fluidité : iOS 18.1 optimise votre iPhone

Comme à chaque mise à jour, iOS 18.1 apporte son lot de correctifs. Parmi les plus notables, l’application Podcasts bénéficie d’une amélioration : les épisodes non lus ne seront plus marqués à tort comme lus. De même, les amateurs de vidéos en haute définition apprécieront la résolution d’un bug qui affectait la lecture en 4K à 60 FPS dans l’application Photos.

Pour ceux qui utilisent une clé numérique pour leur voiture, iOS 18.1 corrige également un problème empêchant parfois le déverrouillage via le système d’accès libre. Ces ajustements, bien que moins visibles, garantissent une expérience plus fluide et agréable pour tous les utilisateurs.

iOS 18.1 prouve qu’une mise à jour peut être riche en améliorations sans révolutionner entièrement votre appareil. Installez-la sans attendre pour découvrir ces fonctionnalités pratiques et bénéficier d’un iPhone toujours plus performant.