EufyMake Fabric Printer : Anker veut faire imprimer vos t-shirts à la maison

Personnaliser un t-shirt passe souvent par une boutique spécialisée ou un service en ligne. Avec l’eufyMake Fabric Printer, dévoilée à l’IFA 2026 de Berlin, Anker veut ramener cette activité à la maison. Cette imprimante textile compacte vise les créatifs, du simple amateur au petit créateur de vêtements. Sa sortie est prévue au premier trimestre 2027, sans prix annoncé.

[PHOTO : eufymake-fabric-printer.jpg | alt « Imprimante textile eufyMake Fabric Printer d’Anker présentée à l’IFA 2026 » | même image en image à la une]

Deux techniques dans une seule machine

La particularité de cette imprimante tient à sa polyvalence. Elle alterne entre deux méthodes d’impression habituellement réservées à des machines distinctes. La première, le DTG (direct-to-garment), imprime directement sur le vêtement.

La seconde, le DTF (direct-to-film), imprime le motif sur un film, ensuite transféré sur le support. Un seul appareil couvre ainsi aussi bien les vêtements haut de gamme que des matériaux plus variés, jusqu’aux finitions professionnelles selon Anker.

Un imprimé qui respire

En mode DTG, la marque promet des dégradés certifiés Pantone, pour des couleurs fidèles au fichier d’origine. Elle annonce aussi une respirabilité du vêtement jusqu’à 90 %. Le rendu éviterait l’effet plastique typique de nombreuses impressions textiles.

Le mode DTF, lui, convient au coton, au polyester et à de nombreux autres matériaux. De quoi personnaliser un sac, une casquette ou un jean, en plus des t-shirts.

Moins d’entretien, moins d’encre

Les imprimantes à encre textile ont la réputation d’exiger un entretien régulier, sous peine de têtes bouchées. Anker y répond avec son système Always Ready Self-Cleaning, qui nettoie l’appareil de lui-même pour le garder prêt à l’emploi.

De grands réservoirs d’encre réduisent par ailleurs le coût de l’encre. Selon la marque, il descendrait à environ 0,30 euro par impression.

Encore au stade du prototype

Plusieurs inconnues demeurent. L’appareil présenté à Berlin reste un prototype, et ni son nom définitif ni son prix n’ont été dévoilés. Le mode DTF suppose aussi une presse à chaud pour transférer le film sur le tissu, un équipement à prévoir en plus.

Anker n’en est pas à son coup d’essai sous la marque eufyMake, déjà connue pour son imprimante UV E1. Rendez-vous début 2027 pour connaître le prix final. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.