IFA 2026 : Momax mise sur le style, la sécurité des batteries et repart avec un prix

Fondée en 2003 à Hong Kong, la marque d’accessoires Momax est venue à l’IFA 2026 avec une idée claire. Du 4 au 8 septembre, son stand berlinois s’articulait autour de trois axes. La Fashion Tech pour le style, la Safety Tech pour la sécurité des batteries, et la Travel & Creator Tech pour la création mobile.

Et la marque ne repart pas les mains vides. Selon Momax, sa batterie 1-Power S.Pass² Air a remporté un IFA Innovation Award dans la catégorie Best in Mobility. Voici ce qu’il faut retenir de ces annonces, et ce qui reste encore flou.

Une batterie qui se porte comme un accessoire de mode

Premier pilier, la Fashion Tech. Un téléphone et sa batterie vous accompagnent toute la journée, leur apparence compte donc autant que leurs performances. Momax veut traiter ses accessoires comme des objets qui complètent un style, et pas seulement comme des outils.

Pour l’illustrer, la marque a présenté sa batterie magnétique 1-Power S.Pass Air dans un nouveau coloris, Dusky Cherry, une teinte cerise sombre. Selon Momax, il s’agit moins d’une couleur de saison que d’une nouvelle direction pour l’ensemble de ses produits. Sur la boutique hongkongaise de la marque, la S.Pass Air existe déjà en Titanium Silver et Odyssey Burgundy.

Crédit : Momax

Côté fiche technique, la batterie mesure 6 mm d’épaisseur pour 112 g. Son boîtier associe acier inoxydable et fibre de verre. Elle embarque 5 000 mAh (19,25 Wh) et se fixe par aimantation au dos des iPhone 12 à 17.

La charge sans fil monte à 15 W, et le port USB-C délivre jusqu’à 22,5 W. Les deux sorties utilisées en même temps plafonnent à 15 W au total. La batterie se recharge elle-même en 18 W.

Quelques réserves s’imposent tout de même. La fiche officielle indique une capacité nominale de 2 500 mAh en sortie 5 V. Ce que la batterie restitue réellement au téléphone reste donc nettement en dessous des 5 000 mAh affichés. Momax ne mentionne pas non plus de certification Qi2 pour ce modèle, ni de date de sortie du coloris Dusky Cherry en France.

Semi-solide : la promesse sécurité reste à préciser

Deuxième pilier, la Safety Tech. Plus une batterie externe est dense, plus sa sécurité compte, surtout quand elle passe ses journées au fond d’un sac. Momax mise pour cela sur la batterie semi-solide (Semi-SSB).

Le principe consiste à remplacer une partie de l’électrolyte liquide des batteries lithium-ion par un gel. Cette chimie est généralement présentée comme moins sujette aux fuites et à la surchauffe. Momax n’est d’ailleurs pas seule sur ce créneau, puisque Belkin en a aussi fait l’un de ses axes à l’IFA 2026.

Pour encadrer cette technologie, la marque a lancé son propre label, le SS Assurance Mark. Selon elle, il repose sur des cellules certifiées et sur des tests maison de résistance à la chaleur et à la perforation. S’y ajoute le respect de normes comme UN38.3, qui encadre le transport des batteries lithium. Il s’agit toutefois d’un label créé par Momax, pas d’une certification indépendante.

La marque prolonge cette démarche côté logiciel. Certains produits se connectent à l’application Momax Recharge Hub, qui affiche l’état de la charge en temps réel. Momax prévient que la disponibilité et la compatibilité varient selon les produits et les pays.

Sur ce pilier, les annonces restent surtout une direction. Momax ne cite aucun chiffre sur la durée de vie ou la sécurité de ses batteries semi-solides. La liste des produits compatibles avec l’appli n’est pas donnée non plus.

Les créateurs mobiles dans le viseur

Troisième pilier, la Travel & Creator Tech. Le smartphone sert aujourd’hui à photographier, monter, se repérer et se divertir, souvent au même moment. Momax veut accompagner cet usage avec des accessoires pour filmer et photographier en déplacement. L’objectif affiché : créer n’importe où, d’une chambre d’hôtel à la terrasse d’un café.

Cette ambition passe par la gamme 1-Snap, dédiée à la prise de vue mobile et à l’usage mains libres. Momax y a présenté ses dernières nouveautés à l’IFA, sans détailler les modèles concernés. La marque promettait aussi d’autres ajouts à découvrir directement sur son stand.

Pour se faire une idée, la gamme compte déjà le 1-Snap Pole, une perche à selfie qui se transforme en trépied. Elle accueille le téléphone par aimantation, ou via une pince pour les modèles non magnétiques. Elle se déploie jusqu’à 1,50 m et s’accompagne d’une télécommande Bluetooth détachable, utilisable jusqu’à 10 mètres.

Faute de fiches techniques pour les nouveautés présentées à Berlin, ce pilier reste le plus difficile à juger. Il faudra attendre leur arrivée en boutique pour savoir ce qu’elles apportent de plus.

Un prix pour la S.Pass² Air, pas pour la S.Pass Air

Crédit : Momax

Côté récompense, c’est un autre modèle qui a retenu l’attention du jury. Selon Momax, l’IFA Innovation Award est revenu à la 1-Power S.Pass² Air, et non à la S.Pass Air présentée plus haut. Les deux batteries partagent le même nom et la même finesse de 6 mm, d’où un vrai risque de confusion.

La S.Pass² Air se distingue par sa charge sans fil certifiée Qi2 et sa batterie semi-solide, la technologie au cœur du pilier sécurité. Momax la présente comme la batterie la plus fine du monde avec un boîtier en acier inoxydable poli miroir. La marque n’a en revanche donné ni sa capacité ni sa puissance de charge.

Le palmarès 2026 a été dévoilé le 4 septembre, lors d’une cérémonie organisée pour la première fois en direct sur le salon. Les trois grands prix sont revenus à Anker, Insta360 et LG. Treize autres catégories ont aussi été récompensées. Momax précise qu’il s’agit de sa deuxième récompense consécutive à l’IFA.

Un détail invite toutefois à la prudence. L’IFA n’a publié le nom que des trois grands lauréats, pas celui des gagnants par catégorie. Le prix de Momax repose donc, pour l’instant, sur l’annonce de la marque elle-même.

Beaucoup d’intentions, encore peu de fiches techniques

Avec ces trois piliers présentés à l’IFA 2026, Momax cherche à se démarquer par le design et la sécurité, sur un marché des batteries externes très disputé. La S.Pass Air en Dusky Cherry est le seul produit vraiment détaillé. La S.Pass² Air, elle, peut désormais afficher un prix à son palmarès. Le reste, de la batterie semi-solide aux nouveautés 1-Snap, relève encore de la promesse.

Aucun prix ni aucune date de sortie en France n’ont été annoncés pour ces nouveautés. Ce n’est pas la première fois que Momax mise sur l’esthétique de ses accessoires, comme elle l’avait déjà fait au CES 2025. Reste à voir quand ces ambitions arriveront dans les rayons français.