IFA 2026 : Belkin mise sur les batteries semi-solides et la personnalisation

Belkin a profité de l’IFA 2026 pour dévoiler une nouvelle génération de batteries externes et une vague d’accessoires pensés pour se fondre dans le quotidien. Deux axes ressortent, une chimie de batterie plus durable, et des produits qu’on peut enfin assortir à ses goûts.

Une batterie semi-solide, pour une durée de vie multipliée par trois

La gamme UltraCharge Pro inaugure la technologie maison BoostSolid Cell, une architecture semi-solide qui ajoute une couche gélifiée à l’électrolyte liquide classique. Selon la marque, ce choix permet des batteries plus fines et surtout plus endurantes, avec une durée de vie annoncée jusqu’à 3 fois supérieure à une batterie externe classique.

Deux modèles inaugurent cette technologie. Le UltraCharge Pro Slim Magnetic (5000 mAh, charge sans fil Qi2 15 W, 8,8 mm d’épaisseur) est vendu 69,99 $. Le UltraCharge Pro avec écran (10 000 mAh, jusqu’à 60 W en USB-C) coûte 89,99 $. Belkin annonce aussi qu’après 1000 cycles de charge, ces batteries conservent encore 80 % de leur capacité, soit environ cinq ans d’usage à raison d’un cycle tous les deux jours. Les deux modèles arrivent en septembre 2026, en coloris noir ou sable.

Des accessoires du quotidien à assortir à ses goûts

Deuxième axe de cette annonce, la personnalisation. Le chargeur BoostCharge Compact 30W se décline dans quatre nouveaux coloris, Citrus, Blush, Indigo et Silver, une palette pensée pour s’accorder avec les teintes récentes des MacBook. Il reste vendu 26,99 $, câble USB-C tressé de 2 mètres inclus.

Belkin lance aussi un support magnétique BoostCharge Compact, en métal, avec base ventouse et pliage à plat, compatible avec les gammes récentes d’iPhone, de Pixel et de Galaxy S. Il sera disponible en noir ou blanc à 24,99 $, à partir de novembre 2026.

Et aussi, une gamme de trackers et de batteries classiques

Belkin complète cette annonce avec la collection SureFind, ses trackers Bluetooth compatibles Find My d’Apple et Find Hub de Google : un modèle compact à partir de 14,99 $, une carte ultra-fine pour portefeuille à partir de 26,99 $, et un câble de charge intégrant un tracker à 24,99 $. La marque a aussi présenté deux batteries externes plus classiques, les UltraCharge 11K et 22K, dotées d’un câble USB-C rétractable intégré et d’un écran affichant l’autonomie restante, respectivement à 59,99 $ et 99,99 $.

Les nouvelles batteries UltraCharge Pro à cellule semi-solide BoostSolid Cell. Crédit : Belkin

Ce qu’il faut retenir

Avec cette double annonce, Belkin cherche à se démarquer sur un marché des batteries externes très concurrentiel, en misant sur une chimie plus durable d’un côté, et sur l’envie des utilisatrices et utilisateurs de personnaliser leurs accessoires de l’autre. Les prix annoncés restent pour l’instant en dollars et livres, une conversion et une disponibilité précises pour le marché français restent à confirmer.