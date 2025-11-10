RiderNav R7M facilite la vie des motards BMW avec un écran innovant

Le marché des accessoires pour motos évolue vite. RiderNav R7M arrive avec des technologies qui changent la donne pour les propriétaires de BMW. Cet écran de 7 pouces combine design, innovations et facilité d’intégration pour offrir une expérience unique à chaque motard.

Installation simplifiée et intégration parfaite sur BMW

Le RiderNav R7M s’installe sans effort sur les motos BMW munies du support de navigation d’origine. Aucun câble supplémentaire n’est nécessaire. L’appareil se branche simplement sur le socle d’origine, où il reçoit à la fois l’alimentation et les commandes natives, comme le BMW Wonder Wheel. Cette installation “plug-and-play” séduit par sa simplicité et garde l’esthétique du tableau de bord intacte.

Technologie avancée : écran, connectivité et durabilité

L’écran HD de 7 pouces affiche une luminosité de 1 200 nits et reste lisible en plein soleil. Sa certification IP69K garantit une résistance extrême à la poussière, la boue et la pluie. Même par des températures entre -20°C et 70°C, le R7M fonctionne parfaitement.



Côté connectivité, il propose Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil. Cela offre un accès rapide à la navigation, aux appels, aux messages ou à la musique. Il est aussi possible de connecter son casque pour profiter de l’audio en route.

Fonctionnalités clés pour une expérience de conduite optimale

Le R7M affiche en temps réel des données cruciales :

Tours par minute

Pression des pneus

Angle d’inclinaison

Autonomie restante

Température du liquide de refroidissement

Il contrôle aussi à distance les caméras de type DJI, GoPro et Insta360 pour enregistrer les moments forts d’un simple geste. Son interface privilégie la lisibilité, avec de grands caractères et des cibles tactiles généreuses.

En résumé, le RiderNav R7M propose une solution sur-mesure et robuste aux motards BMW. Installation rapide, résistance extrême, connectivité avancée et données en temps réel transforment chaque trajet. Ce nouvel écran se positionne comme un allié essentiel pour tous ceux qui recherchent technologie, sécurité et simplicité au guidon.

