AgroFresh crée une avancée majeure pour la qualité des fruits frais

AgroFresh annonce un nouveau chapitre dans l’innovation pour la fraîcheur des produits. Grâce à ses récentes alliances avec Aerobotics et Neolithics, la société améliore encore sa plateforme numérique FreshCloud. La gestion des fruits gagne alors en efficacité et en précision, du verger à l’emballage. Voici ce que ces partenariats apportent à l’industrie agroalimentaire.

nouveaux partenariats pour renforcer la plateforme digitale FreshCloud

AgroFresh s’associe à deux spécialistes technologiques, Aerobotics et Neolithics. Ces collaborations visent à faire de FreshCloud la plateforme la plus connectée du secteur. Les partenaires apportent leurs outils d’intelligence artificielle et d’analyse d’images pour révolutionner le contrôle qualité des fruits.

Grâce à l’intégration de multiples sources de données, la chaîne d’approvisionnement devient plus claire et fluide. Toutes les étapes bénéficient d’outils digitaux, du producteur au détaillant.

l’intelligence artificielle au service de l’analyse des vergers

Aerobotics introduit ses modules TrueFruit® directement dans FreshCloud. Avec l’imagerie via smartphone et la vision artificielle, les cultivateurs peuvent :

Mesurer la taille, la couleur et la qualité des fruits en toute objectivité.

Améliorer la planification de la récolte avec des prévisions précises.

Contrôler la qualité du verger à l’emballage grâce à des standards communs.

Accéder à des données centralisées pour prendre des décisions efficaces.

En moyenne, les rendements progressent de 1 à 5 %. Les clients y voient un retour sur investissement intéressant.

inspection de qualité innovante grâce à la technologie Neolithics

Neolithics complète FreshCloud par une inspection rapide et non destructive. Son système d’IA analyse chaque fruit, du petit fruit rouge à l’avocat.

Les taux d’inspection sont impressionnants, jusqu’à six tonnes d’avocats par heure. La technologie détecte aussi bien les défauts internes qu’externes. Les paramètres mesurés incluent le degré Brix, l’acidité et la matière sèche.

Cela garantit une qualité supérieure, limite les pertes et offre une transparence totale du champ à la vente.

En résumé, AgroFresh transforme la gestion de la qualité des fruits avec FreshCloud et ses nouveaux partenaires. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’analyse d’images, les professionnels réduisent le gaspillage et maximisent les profits. L’avenir des fruits frais devient plus intelligent, plus durable et plus rentable.

