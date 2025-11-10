Actualités

Renaissance passionnante : la série AT33x exalte votre écoute vinyle

Le leader japonais Audio-Technica frappe fort avec le lancement très attendu de la série AT33x. Cette nouvelle collection marque la première grande évolution de la gamme de cellules phono de la marque depuis 2014. En s’appuyant sur son savoir-faire légendaire, Audio-Technica propose désormais cinq modèles, dont trois versions stéréo et deux mono, conçus pour séduire les passionnés de vinyles exigeants.

Des innovations majeures pour audiophiles avertis

Avec la série AT33x, Audio-Technica relève la barre à travers plusieurs avancées notables. D’abord, la marque utilise pour la première fois une base en zinc moulé sous pression sur ses cellules. Ce matériau, reconnu pour sa densité et sa rigidité, permet de limiter les vibrations indésirables. Résultat : une restitution des fréquences moyennes et basses plus riche, précise et articulée.

Autre nouveauté marquante, en effet, un mécanisme de suspension inédit fait son apparition. Plus précisément, plus souple que le précédent, il offre davantage de flexibilité lors de la configuration avec différents bras de lecture. Ainsi, pour les audiophiles qui aiment personnaliser leur setup, cette évolution promet des combinaisons intéressantes.

Une gamme complète, entre stéréo et mono

L’AT33x regroupe trois cellules stéréo et deux modèles mono. Pour les amateurs de stéréo, l’AT33xEN mise sur un diamant elliptique qui conjugue détails, stabilité et large bande passante. L’AT33xMLD, équipée d’un diamant Microlinear, privilégie expressivité et puissance. Le modèle phare, AT33xMLB, brille par sa réponse agile sur toute la gamme de fréquences, un contrôle exceptionnel et des nuances subtiles grâce à un cantilever en bore solide.

Côté mono, l’AT33xMONO/I vise l’authenticité et la chaleur du vinyle monophonique. Quant à l’AT33xMONO/II, il se démarque avec un aimant en samarium-cobalt et un joug en fer pur, offrant une expérience sonore à la fois stable et immersive.

L’excellence de l’artisanat japonais au service du son

Comme toujours, chaque cellule de la série AT33x sort des ateliers japonais Audio-Technica, finie à la main par des artisans experts. Ce choix garantit une qualité de fabrication irréprochable et une fiabilité à toute épreuve. À cela s’ajoutent des caractéristiques de pointe : bobine mobile à double canal, conducteurs PCOCC® pour une transmission pure, broches audio plaquées or pour un contact optimal et construction hybride mêlant zinc, aluminium et polymère haute rigidité pour un équilibre acoustique parfait.

Sensible aux enjeux environnementaux, Audio-Technica livre ses nouvelles cellules dans un emballage 100 % sans plastique, fait en papier entièrement recyclable.

La série AT33x sera disponible le 23 octobre 2025, à partir de 599 € TTC pour la stéréo et 399 € pour les versions mono. Envie d’adopter la haute-fidélité façon japonaise ? Dites-nous quel modèle vous fait rêver ou partagez vos souvenirs de platines Audio-Technica dans les commentaires !

