Eufy Omni C30 Edge : 35 000 Pa et des serpillières qui vont chercher les plinthes

Il n’est pas toujours nécessaire de viser le haut de gamme pour obtenir une forte aspiration. À l’IFA 2026 de Berlin, Anker a présenté l’eufy Omni C30 Edge, un robot aspirateur-laveur de milieu de gamme. Il reprend les 35 000 pascals du modèle phare, l’Omni E35, mais avec un système de lavage différent. Il sera disponible fin septembre au prix de 699 euros.

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La même puissance, 300 euros de moins

Côté aspiration, le C30 Edge n’a rien à envier à son grand frère. Il s’appuie sur la technologie AeroTurbo 2.0 pour atteindre ses 35 000 Pa. Selon Anker, elle maintient une puissance constante dans la durée, tout en réduisant l’entretien du bac et des filtres.

La station d’accueil vide automatiquement le robot dans un sac de 2,5 litres, qui tiendrait jusqu’à 60 jours selon la marque. Elle lave et sèche aussi les serpillières, et gère l’eau du robot.

Des serpillières qui sortent de leur réserve

Pour le lavage, le C30 Edge délaisse le rouleau de l’E35 au profit du système MopMaster 3.0. Il utilise deux serpillières rotatives qui appuient sur le sol avec une pression de 10 newtons. De quoi s’attaquer, selon Anker, aux taches tenaces.

Sa particularité justifie son nom. Les serpillières s’étendent jusqu’à 76 millimètres vers l’extérieur pour nettoyer le long des meubles, des murs et des plinthes. Face aux tapis, le robot les relève de 12 millimètres pour ne pas les mouiller.

Les poils n’ont qu’à bien se tenir

Les propriétaires d’animaux connaissent bien le problème des poils enroulés autour de la brosse. Le C30 Edge adopte une brosse à rouleau Zero-Tangle, fixée d’un seul côté. Elle dirige directement les poils vers le collecteur de poussière.

La brosse latérale inverse aussi automatiquement son sens de rotation si nécessaire. Elle se débarrasse ainsi seule des poils qui s’y coincent.

Un milieu de gamme, avec ses compromis

Pour naviguer, le C30 Edge s’appuie sur un laser, efficace même dans la pénombre. Anker ne met pas en avant la reconnaissance d’objets par caméra de l’E35, un point à surveiller pour qui laisse traîner câbles et chaussettes. La marque ne précise pas non plus si la station lave les serpillières à l’eau chaude, comme celle de l’E35.

L’eufy Omni C30 Edge sera vendu 699 euros chez Anker, sur Amazon et dans le commerce à partir de fin septembre. Pour le reste des annonces de la marque à Berlin, retrouvez notre récapitulatif d’Anker à l’IFA 2026.