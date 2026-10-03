Anker SOLIX Solarbank Max AC : 500 euros de moins pour la batterie solaire de 7 kWh

Pour ses promotions d’automne, Anker SOLIX baisse le prix de plusieurs produits jusqu’au 12 octobre, selon la marque. La batterie domestique Solarbank Max AC profite de la remise la plus forte. Elle passe à 1 999 euros au lieu de 2 499 euros, soit 500 euros d’économie. Une offre qui vise d’abord les foyers déjà équipés de panneaux solaires.

Le surplus solaire ne finit plus sur le réseau

La Solarbank Max AC stocke l’électricité produite en journée pour l’utiliser le soir. Elle s’adresse aux foyers qui possèdent déjà une installation photovoltaïque, même d’une autre marque. Selon Anker, elle fonctionne avec les panneaux de toiture et les micro-onduleurs tiers.

La batterie offre 7 kWh de capacité de base. La marque estime qu’un foyer français consomme 6 à 8 kWh entre le coucher et le lever du soleil. Avec cinq batteries additionnelles BP7000, la capacité grimpe jusqu’à 42 kWh.

Assez de puissance pour tenir tête aux heures pleines

Le port raccordé au réseau délivre jusqu’à 3 500 W. Un second port, hors réseau, monte à 3 680 W et prend le relais en cas de coupure. Anker promet une bascule assez rapide pour que la box internet ou l’ordinateur ne s’éteignent pas.

Les cellules LFP sont annoncées pour 10 000 cycles, avec une garantie de 10 ans. Selon la marque, la batterie peut se vider à 100 % sans s’abîmer. Un assistant IA baptisé Anka gère la charge selon les heures creuses et la météo.

Crédit : Anker SOLIX

Faite pour vivre dehors, pas pour déménager

La Solarbank Max AC peut s’installer à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle est certifiée IP66 et résiste à la corrosion selon la norme C5-M, prévue pour les zones côtières. Un chauffage intégré lui permet de fonctionner jusqu’à -20 °C, et elle se pilote en Wi-Fi ou en Bluetooth.

Ce confort a toutefois des limites. Sur la prise fournie, la puissance est bridée par défaut à 800 W. Pour profiter des 3 500 W, il faut un circuit dédié. Il passe par une prise Wieland ou un raccordement fixe par un électricien, vendus à part. Avec 73 kg sur la balance, la batterie ne se déplace pas non plus d’un simple geste.

Le pack avec une batterie BP7000 passe, lui, à 3 698 euros au lieu de 4 498 euros. Les économies réelles dépendront de votre production solaire et de votre contrat d’électricité. Pour une alternative plus compacte, retrouvez notre présentation de la Solarbank 4 E5000 Pro.