iPhone 18 : face à la flambée des prix, les reprises d’iPhone 17 multipliées par 8

La présentation de la gamme iPhone 18 par Apple, le 9 septembre, a déclenché un réflexe très concret chez les propriétaires d’iPhone récents : revendre. Recommerce, spécialiste européen de la reprise et du reconditionné, en mesure déjà l’ampleur. La semaine du lancement, les demandes de reprise d’iPhone 17 ont été multipliées par plus de 8 en Europe. Le point de comparaison : la moyenne des semaines qui précédaient la keynote.

Ce bond ne doit rien au hasard. La crise de la RAM et la hausse du coût des composants tirent le prix du neuf vers le haut. Apple, de son côté, assume plus que jamais son positionnement premium. Revendre l’ancien modèle ou viser un reconditionné récent devient alors une façon de suivre le rythme, sans que le portefeuille ne crie grâce.

Apple ne fait plus de cadeau, même aux anciens modèles

La facture commence par la nouvelle génération. L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € et l’iPhone 18 Pro Max à 1 629 €, en 256 Go. C’est 150 € de plus que les iPhone 17 Pro et Pro Max à leur sortie, il y a un an. En version 2 To, la note grimpe jusqu’à 3 129 € pour le Pro Max.

Plus surprenant, les anciens modèles ne baissent pas : ils augmentent. L’iPhone 17 en 256 Go passe ainsi de 969 € à 1 119 €, soit 150 € de plus. L’iPhone 16, l’iPhone 17e et l’iPhone Air suivent le même mouvement, avec des hausses de 100 à 150 € sur leurs versions d’entrée.

En cause, la crise de la RAM : la mémoire vive se fait rare et chère, et les autres composants suivent. Apple répercute cette hausse sur toute sa gamme. D’habitude, l’arrivée d’un nouveau modèle faisait plutôt baisser le prix du précédent. Si vous comptiez sur la traditionnelle ristourne de septembre, la surprise est rude.

Reprise d’iPhone 17 : revendre l’ancien pour financer le nouveau

Face à ces tarifs, la reprise change de statut. Elle ne sert plus seulement à se débarrasser d’un vieux téléphone, mais à financer le nouveau. Selon Recommerce, les demandes de reprise d’iPhone 17 ont été multipliées par plus de 8 en Europe la semaine du lancement. Pour l’iPhone 16, elles l’ont été par 6.

Dans le jargon du secteur, l’iPhone 17 est la génération « n-1 », celle qui précède tout juste la nouveauté. L’iPhone 16, sorti en 2024, est la « n-2 ». Ces deux modèles restent récents et toujours mis à jour par Apple. Ils gardent donc une vraie valeur à la revente, de quoi alléger nettement la facture d’un iPhone 18 Pro.

Le calendrier n’a rien d’anodin. Chaque nouvelle génération fait baisser la cote des précédentes sur le marché de l’occasion. Revendre dans la foulée de la keynote permet donc de limiter la casse. Si vous franchissez le pas, comparez plusieurs offres : le montant proposé varie d’un repreneur à l’autre.

Le reconditionné récent, la vraie bonne affaire ?

L’autre tendance repérée par Recommerce se joue de l’autre côté du comptoir. Face à la hausse du neuf, les générations n-1 et n-2 en reconditionné attirent de plus en plus d’acheteurs. L’idée est simple : accéder à un iPhone haut de gamme sans payer le prix de la dernière génération.

Le calcul devient d’autant plus tentant cette année. Un iPhone 17 neuf coûte désormais 1 119 € en 256 Go. À ce tarif, un iPhone 17 Pro ou un iPhone 16 Pro reconditionné devient une alternative sérieuse. Le reconditionné n’est plus seulement une affaire de petit budget, c’est un choix réfléchi.

Depuis 2022, la loi française encadre d’ailleurs ce qu’est un appareil reconditionné. Il doit être testé sur toutes ses fonctionnalités, remis en état si besoin et vidé des données de l’ancien propriétaire. Les mentions « comme neuf » ou « état neuf » sont en revanche interdites. Avant d’acheter, vérifiez tout de même l’état de la batterie et la garantie proposée.

L’iPhone Duo, jusqu’où ira le budget smartphone ?

Apple fait cette année son entrée sur le marché du smartphone pliable avec l’iPhone Duo. Il démarre à 2 339 € en 256 Go et grimpe jusqu’à 3 839 € en 2 To. Sa sortie en boutique est prévue le 23 octobre.

Pour mesurer l’écart, un petit calcul suffit. Au prix d’entrée du Duo, vous pourriez vous offrir un iPhone 18 Pro et un MacBook Neo, pour 2 278 € au total. Il vous resterait même une soixantaine d’euros pour la coque. Le Duo fait pourtant l’impasse sur le téléobjectif, comme l’a détaillé Arielle dans son article sur son appareil photo.

Selon Recommerce, Apple teste ici un nouveau segment et, avec lui, les limites du budget tech des consommateurs. Le pari est osé, au moment où beaucoup d’acheteurs misent sur la reprise et le reconditionné pour suivre le rythme. Reste à savoir combien seront prêts à franchir ce cap.

Reprise d’iPhone 17 : des chiffres à prendre avec des pincettes

Ces tendances méritent toutefois un peu de recul. Recommerce vit précisément de la reprise et du reconditionné : l’entreprise a tout intérêt à les mettre en avant. Une multiplication par 8 reste aussi une hausse relative, sans indication sur le nombre réel de demandes. Et une demande de reprise n’est pas forcément une revente effective.

La mesure ne porte par ailleurs que sur une seule semaine, celle du lancement, toujours propice aux changements de téléphone. Il s’agit enfin de données européennes, pas spécifiquement françaises. Il faudra quelques mois pour savoir si l’engouement se confirme.

Crédit : Apple

Le neuf flambe, la seconde main encaisse

Acheter un iPhone ne se résume plus à passer en boutique le jour de la sortie. Entre une gamme iPhone 18 plus chère et des anciens modèles qui augmentent eux aussi, les acheteurs revoient leur budget. La reprise de l’ancien appareil et le reconditionné récent deviennent des étapes à part entière de l’achat.

Pour ceux qui visent la nouveauté, une reprise d’iPhone 17 rapide permet d’amortir la facture. Pour les autres, un modèle Pro de l’an dernier en reconditionné offre un compromis intéressant entre prestations et prix. Quant à l’iPhone Duo, il s’adresse pour l’instant à un public prêt à dépasser largement les 2 000 €.