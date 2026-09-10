iPhone Duo : que vaut son appareil photo sans téléobjectif ?

Apple transforme le marché du smartphone pliant avec l’annonce du nouvel iPhone Duo. Cet appareil à écran pliable propose une expérience hybride unique entre téléphone et tablette. Toutefois, son prix supérieur à 2 000 dollars s’accompagne de choix techniques surprenants au niveau du module photo. Les utilisateurs exigeants en matière de prise de vue doivent analyser attentivement ces caractéristiques avant de faire leur choix.

Un double capteur photo privé de zoom optique puissant

L’iPhone Duo intègre deux modules photo à l’arrière : un objectif principal Fusion de 48 mégapixels et un objectif ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels. Apple fait ainsi le choix de faire l’impasse sur un téléobjectif dédié. La marque utilise des traitements logiciels pour offrir une qualité dite « optique 2x » à partir du capteur principal.

Cette configuration limite les performances de l’appareil lors des zooms à longue distance. Les amateurs d’images animalières, les spectateurs de concerts ou les créateurs de contenu constatent une perte de détails en grossissement numérique par rapport aux modèles Pro. De plus, le smartphone n’embarque pas le système d’ouverture variable inauguré sur l’iPhone 18 Pro.

Les fonctionnalités photo exclusives du format pliant

Malgré ces concessions logicielles et matérielles, le design pliable de l’iPhone Duo offre des avantages pratiques précieux au quotidien. Son châssis articulé sert de trépied naturel pour capturer des séquences vidéo ou des timelapses en 4K Dolby Vision. Le capteur principal capture également des vidéos fluides en 4K à 120 images par seconde.

L’écran externe transforme la prise de vue en permettant l’utilisation des capteurs arrière pour les selfies de haute résolution. La fonction Duo Preview affiche en temps réel le cadrage à la personne photographiée. Enfin, le module ultra grand-angle de 48 mégapixels assure une double fonction en exécutant la prise de vue macro avec précision.

Quel modèle choisir entre la gamme Pro et le format Duo ?

Apple cible deux profils d’utilisateurs distincts avec cette nouvelle architecture. Les acheteurs prioritaires sur la polyvalence photographique et la portée du zoom trouveront des performances supérieures sur la série iPhone Pro. En revanche, le public séduit par la productivité et le grand format d’image privilégiera le confort unique de l’iPhone Duo.