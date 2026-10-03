Roomba Mini : iRobot fait tenir son robot aspirateur dans 24,5 cm

Les robots aspirateurs ont pris l’habitude de grossir à chaque génération. Avec le Roomba Mini, iRobot fait le chemin inverse. La marque le présente comme le plus petit Roomba jamais conçu, avec 24,5 cm de diamètre. Sorti en Europe en mars 2026, il est vendu 399 euros avec sa base AutoEmpty.

Pensé pour les appartements japonais

Le Roomba Mini a d’abord été conçu pour les petits logements du Japon, où il est sorti en février. Il mesure 24,5 cm de côté pour 9,2 cm de haut et pèse 2 kg. De quoi se glisser sous un canapé ou entre les pieds de chaises, là où un modèle classique reste à la porte.

Selon iRobot, ce format lui offre deux fois plus de couverture qu’un Roomba 105. Il embarque une brosse en poils flexible, une brosse latérale et une fonction Carpet Boost, qui renforce l’aspiration sur les tapis.

Un LiDAR et une base qui se font discrets

Malgré sa taille, le Mini garde une navigation LiDAR ClearView. La marque annonce une cartographie en moins de 10 minutes pour 93 m², et jusqu’à trois cartes sur plusieurs niveaux. Il se pilote depuis l’application Roomba Home, par la voix avec Alexa, Siri ou Google Assistant, ou d’un simple bouton.

La base AutoEmpty suit la même logique compacte, avec 28,5 cm de haut. Elle vide le robot dans un sac AllergenLock et promet jusqu’à 90 jours sans intervention. Selon iRobot, elle occupe jusqu’à 33 % d’espace en moins que celle du Roomba 105.

Laveur, mais à la lingette

Le terme « laveur » demande une précision. Le Mini n’a ni réservoir d’eau ni serpillière motorisée : il traîne une lingette jetable fixée sur une plaque à clipser. Il faut donc la poser à la main avant chaque lavage, et racheter des lingettes. iRobot précise que celles d’autres marques sont compatibles.

Autre limite : la fiche officielle ne donne ni la puissance en pascals ni l’autonomie. La marque parle d’une aspiration « 70 fois plus puissante », mais face à d’anciens Roomba de la série 600. Difficile, dans ces conditions, de le comparer précisément à la concurrence.

Crédit : iRobot

Un format qui a son public

Le Roomba Mini s’adresse avant tout aux petits logements et aux intérieurs encombrés de meubles bas. Il est vendu 399 euros avec sa base, et affiché 279 euros sur le site d’iRobot début octobre. Ceux qui cherchent un vrai lavage à l’eau regarderont plutôt du côté du Roomba 115 Combo et des autres modèles Combo de la marque. Pour une autre réponse aux recoins difficiles, iRobot a aussi présenté le Roomba Duo à l’IFA 2026.