Roomba 115 Combo : iRobot met le LiDAR à moins de 350 euros

Un robot qui aspire, lave et se vide tout seul, le tout pour moins de 350 euros. C’est la promesse du Roomba 115 Combo, l’un des modèles de la gamme 2026 d’iRobot, présentée le 12 mai. Vendu 349 euros avec sa base AutoEmpty, il s’adresse aux foyers qui veulent un premier robot sans passer au haut de gamme.

L’entrée de gamme ne renonce plus au LiDAR

Longtemps, les petits prix se contentaient d’une navigation à l’aveugle. Le Roomba 115 Combo embarque au contraire un LiDAR ClearView, qui cartographie le logement en moins de 10 minutes pour 93 m², selon iRobot. Il mémorise jusqu’à trois cartes, y compris sur plusieurs étages, et fonctionne aussi dans la pénombre.

Côté aspiration, il annonce 15 000 Pa sur quatre niveaux de puissance. Une brosse principale en poils flexible et une brosse latérale extensible complètent l’ensemble pour les bords. Selon la marque, il couvre jusqu’à 84 m² par charge.

Une lingette qui sait où s’arrêter

Pour le lavage, le robot utilise une lingette en microfibre lavable, décalée vers le bord et réutilisable jusqu’à 30 fois. Trois débits d’eau et un ou deux passages sont au choix, en aspiration seule, en lavage seul ou les deux. Le mode SmartScrub ajoute un mouvement de frottement sur les taches.

Pour protéger les tapis, l’application Roomba Home permet de tracer des zones sans lavage. iRobot précise aussi que le robot détecte les tapis pour ne pas les mouiller. La base AutoEmpty vide le bac dans un sac AllergenLock de 2,5 litres, prévu pour tenir jusqu’à 90 jours.

Des « deux fois » à lire en petits caractères

Les chiffres mis en avant méritent un peu de recul. L’aspiration « 2 fois supérieure » se compare à l’ancien Roomba 105, pas à la concurrence. Le nettoyage « 2 fois plus en profondeur » du SmartScrub, lui, se mesure face au mode standard du même robot, sur du café.

La lingette ne se relève pas : le robot contourne les tapis au lieu de passer dessus en lavant. La base ne fait que vider la poussière, il faut donc laver la lingette et remplir le réservoir à la main. Enfin, la configuration exige un Wi-Fi 2,4 GHz.

Crédit : iRobot

Un premier robot plus qu’un robot à tout faire

Le Roomba 115 Combo est vendu 349 euros avec sa base, en noir ou en blanc. La version noire est affichée 209 euros sur le site d’iRobot début octobre. Ceux qui veulent une base qui lave et sèche la serpillière devront monter en gamme, vers le Roomba Plus 575 Combo et les autres modèles Plus et Max. Notre test du Roomba Max 775 Combo donne une idée de cet écart.