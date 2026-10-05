Roomba Max 875 ou Max 775 : que valent 300 euros de plus ?

Chez iRobot, le haut de gamme compte désormais deux étages. Le Roomba Max 775 Combo, déjà testé sur Le Café Du Geek, est vendu 899 euros. Le Roomba Max 875 Combo, annoncé le 2 septembre, le coiffe à 1 199 euros. Reste à savoir ce que ces 300 euros d’écart changent vraiment au quotidien.

Plus de souffle, surtout sur les tapis

Le premier écart se joue à l’aspiration : 35 000 Pa pour le 875, contre 30 000 Pa pour le 775. Le 875 ajoute surtout SealForce, un joint qui se plaque contre les fibres des tapis. La fiche du 775 ne mentionne pas ce dispositif.

Pour les taches, les deux robots n’ont toutefois pas la même méthode. Ainsi, le 775 prévoit un lavage localisé à l’eau chaude. De son côté, le 875 diffuse en amont une brume à ultrasons chauffée à 60 °C, baptisée ThermaMist, pour ramollir les taches sèches avant le passage du rouleau.

Un rouleau plus gros et mieux protégé

Le rouleau change aussi de catégorie. Pour les taches, le PowerSpin Max du 875 tourne à 300 tours par minute, contre 200 pour le 775, avec une pression de 18 newtons. De plus, iRobot annonce un frottement 3,75 fois plus profond que sur le 775, un chiffre mesuré par la marque elle-même.

Sur les tapis, la fonction DriLift relève le rouleau de 14,5 mm et le recouvre d’un capot. Le 775 soulève lui aussi son rouleau sous un couvercle, mais iRobot ne chiffre pas la hauteur. La base suit la même montée en gamme : lavage à 80 °C et séchage à 55 °C, contre 75 °C et 50 °C sur le 775.

Ce que le 875 abandonne en route

Monter en gamme ne veut pas dire tout gagner. Le 875 n’a qu’une brosse latérale, là où le 775 en compte deux, un point salué dans notre test. Cette différence peut notamment jouer sur la capacité du robot à ramener les saletés situées près des murs et dans les coins. Il mémorise aussi trois cartes, contre cinq pour son petit frère, qui nomme en plus les pièces automatiquement. Sur cet aspect, le 775 conserve donc un avantage pour les logements à plusieurs niveaux ou aux configurations plus complexes.

En contrepartie, le 875 est légèrement plus bas, avec 9,98 cm contre 10,5 cm, et un peu plus léger. Cette hauteur réduite peut lui permettre de se glisser plus facilement sous certains meubles bas. Les deux robots s’appuient par ailleurs sur une détection d’obstacles par l’IA, que la marque dit capable de reconnaître plus de 300 objets sur le 875. De quoi limiter les risques de collision et améliorer la navigation au quotidien, notamment lorsque le sol est encombré par des objets ou des câbles.

Tapis épais ou budget maîtrisé ?

Le Roomba Max 875 Combo se justifie surtout dans un logement riche en tapis et en taches tenaces. Pour des sols majoritairement durs, le Max 775 Combo garde de sérieux arguments, avec ses deux brosses latérales et ses cinq cartes. Pour le détail des technologies du 875, notre présentation du Roomba Max 875 Combo reste la référence. Pour un budget plus serré, le Roomba Plus 675 Combo reprend une bonne part de ces technologies.