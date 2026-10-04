Ubisoft : Creative House change de nom et devient Massive Entertainment 

Ça continue de bouger chez Ubisoft, et pour une fois, dans le bon chemin ! Quelques mois après avoir présenté son nouveau modèle basé sur plusieurs Creative Houses, l’éditeur vient d’officialiser un changement important : Creative House 2 devient désormais Massive Entertainment. Cette nouvelle identité vise à rassembler plusieurs franchises majeures d’Ubisoft au sein d’une même structure.

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Massive Entertainment : qu’est-ce qui change ?

C’est donc officiel : la nouvelle entité Massive Entertainment regroupe désormais les équipes associées à Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s Ghost Recon et Tom Clancy’s Splinter Cell. March of Giants, une nouvelle propriété intellectuelle récemment acquise par Ubisoft, s’ajoute également à la liste.

Les équipes concernées, réparties entre Montréal, Paris, la Suède et Toronto, travailleront désormais sous cette identité commune. Ubisoft souhaite ainsi réunir leurs expertises pour faire évoluer ces franchises, développer de nouveaux jeux et créer de nouvelles propriétés intellectuelles.

Cette évolution fait suite à la nomination, en juillet dernier, de Christoph Hartmann à la tête de Creative House 2. L’ancien dirigeant de 2K Games et ex-cadre d’Amazon Games avait alors été chargé de superviser les studios et les marques rattachés à cette structure.

Il ne s’agit donc pas de la disparition du Massive Entertainment d’antan, installé en Suède. Ubisoft étend plutôt cette identité à une organisation internationale regroupant plusieurs équipes. La marque conserve ainsi l’héritage du studio suédois, tout en adoptant une dimension beaucoup plus large. Massive Entertainment reste une entité d’Ubisoft, qui continuera notamment d’assurer l’édition et la distribution des jeux développés sous cette bannière. L’éditeur précise par ailleurs que cette évolution ne modifie pas ses engagements actuels envers les joueurs et ses partenaires.

Sur son site officiel, Massive affiche déjà The Division 2, March of Giants, Ghost Recon et Splinter Cell parmi ses projets et jeux associés. La machine est donc en marche…