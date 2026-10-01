Test – MOVA E50 Ultra : 30 000 Pa et une station complète à prix contenu

Le marché des robots aspirateurs laveurs évolue à une vitesse impressionnante. Des fonctions autrefois réservées aux appareils vendus largement plus de 1 000 euros descendent progressivement vers des modèles beaucoup plus accessibles. MOVA fait partie des constructeurs particulièrement agressifs sur ce terrain et le E50 Ultra en est probablement l’un des meilleurs exemples. Avec une puissance d’aspiration annoncée de 30 000 Pa, deux serpillières rotatives, une station capable de vider le bac, laver puis sécher les serpillières et un système permettant de mieux nettoyer le long des murs, le MOVA E50 Ultra affiche une fiche technique particulièrement ambitieuse.

Le plus intéressant reste évidemment son positionnement. Au moment de la rédaction de ce test, MOVA affiche son E50 Ultra blanc à 399 euros sur sa boutique française. À ce niveau de prix, il devient forcément très intéressant face aux nombreux robots situés entre 300 et 500 euros. Reste à savoir si MOVA a réussi à trouver le bon équilibre entre performances, autonomie et automatisation.

Un design classique, mais une station plutôt réussie

MOVA ne cherche pas à révolutionner le design du robot aspirateur. Le E50 Ultra reprend une forme circulaire désormais parfaitement classique avec une finition blanche plutôt discrète. Le résultat est sobre et suffisamment passe-partout pour ne pas transformer le salon en showroom technologique. Le robot mesure 350 x 350 mm pour seulement 97 mm de hauteur. Ce dernier chiffre a son importance puisque le E50 Ultra peut se glisser sous un certain nombre de meubles, lits ou canapés relativement bas.

Sur le dessus, on retrouve la tourelle accueillant le LiDAR LDS chargé de cartographier l’environnement sur 360 degrés. MOVA ajoute à l’avant un laser permettant de détecter les obstacles présents sur son parcours. Ce système est moins sophistiqué que les solutions combinant plusieurs caméras et de l’intelligence artificielle présentes sur certains modèles haut de gamme, mais il correspond surtout beaucoup mieux au positionnement tarifaire du E50 Ultra.

La station est évidemment beaucoup plus imposante que le robot. Avec ses dimensions de 340 x 480 x 496,5 mm, il faudra lui réserver une vraie place dans la maison. En contrepartie, elle concentre une grande partie de ce qui rend le E50 Ultra intéressant au quotidien. Elle accueille notamment un réservoir de 5 litres pour l’eau propre et un autre de 4,5 litres pour l’eau sale. Le sac destiné à récupérer la poussière affiche pour sa part une capacité de 3,2 litres. MOVA annonce jusqu’à 100 jours sans avoir à intervenir sur ce dernier, même si cette valeur dépendra évidemment de la surface du logement, du nombre de passages et de la quantité de poussière aspirée.

L’ensemble inspire plutôt confiance et, surtout, on comprend immédiatement l’intérêt d’une station de ce type. Une fois le robot installé et les réservoirs remplis, les interventions deviennent beaucoup moins fréquentes qu’avec un robot aspirateur classique.

30 000 Pa : une puissance impressionnante sur cette gamme

C’est probablement le chiffre qui attire immédiatement l’attention : MOVA annonce une puissance d’aspiration maximale de 30 000 Pa. Il faut toujours rester prudent avec cette course aux Pascal, car cette valeur ne suffit pas à déterminer l’efficacité réelle d’un aspirateur. La conception de la brosse, l’étanchéité du circuit d’air, la navigation et la gestion de la puissance jouent également un rôle important. Il n’empêche que 30 000 Pa placent le E50 Ultra très confortablement sur le papier.

Sur les sols durs, c’est surtout la capacité du robot à récupérer rapidement poussières, miettes, cheveux et petits débris qui compte. Le E50 Ultra dispose d’une brosse principale en caoutchouc en forme de V accompagnée d’une brosse latérale. MOVA utilise également un système triple anti-enchevêtrement destiné à limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour de la brosse, de la roue omnidirectionnelle et de la brosse latérale.

C’est un point particulièrement important si vous avez des animaux ou simplement plusieurs personnes aux cheveux longs à la maison. Rien n’est plus pénible sur un robot aspirateur que de devoir sortir les ciseaux toutes les semaines pour libérer sa brosse principale.

Le E50 Ultra est également capable d’adapter son comportement lorsqu’il rencontre un tapis. Ses serpillières peuvent se relever automatiquement de 10,5 mm et l’arrivée d’eau est interrompue. Sur un tapis classique à poils courts, cela permet au robot de continuer son travail sans humidifier la surface. Les propriétaires de tapis particulièrement épais devront néanmoins rester plus prudents et pourront éventuellement définir des zones spécifiques depuis l’application.

TurboScrub : MOVA soigne aussi le lavage

Un robot affichant 30 000 Pa serait assez banal s’il se contentait d’aspirer correctement. C’est finalement sur le lavage que le E50 Ultra devient plus intéressant. MOVA utilise deux serpillières rotatives et sa technologie TurboScrub. Les disques peuvent tourner jusqu’à 260 tours par minute avec une pression annoncée de 12 N sur le sol.

Le principe est simple : au lieu de simplement traîner une lingette humide derrière le robot, les deux serpillières viennent réellement frotter le sol. Cette pression supplémentaire permet de mieux travailler sur les traces légèrement séchées et les petites salissures du quotidien.

Il ne faut évidemment pas imaginer qu’un robot aspirateur remplacera systématiquement un nettoyage manuel lorsqu’une tache particulièrement tenace est incrustée depuis plusieurs jours. En revanche, pour maintenir quotidiennement un carrelage, du parquet compatible ou un sol vinyle propre, le système est beaucoup plus convaincant qu’une simple serpillière passive.

MOVA ajoute surtout sa serpillière MaxiReach. L’une des faiblesses historiques des robots circulaires concerne les quelques centimètres situés contre les murs et les meubles. Avec MaxiReach, la serpillière peut se déporter vers l’extérieur afin de mieux suivre les plinthes et les bordures. Cela ne transforme évidemment pas un robot rond en robot carré, mais cela réduit sensiblement la bande qui échappe habituellement au lavage.

Une station qui fait presque tout toute seule

C’est probablement la partie que j’apprécie le plus sur cette génération de robots. Acheter un appareil autonome n’a finalement pas beaucoup de sens s’il faut vider son bac et nettoyer ses serpillières après chaque passage. Le E50 Ultra dispose donc d’une véritable station tout-en-un.

Une fois le nettoyage terminé, le robot retourne automatiquement sur sa base. La poussière contenue dans son petit bac interne de 300 ml est transférée dans le sac de 3,2 litres. Les serpillières sont ensuite nettoyées avant d’être séchées à l’air chaud. MOVA annonce une température pouvant atteindre 63 °C et un cycle de séchage d’environ une heure.

La station utilise également le système JetSpray Dryboard. La plaque de lavage intègre 20 jets destinés à nettoyer les serpillières et la zone de lavage. Les serpillières sont essorées à haute vitesse avant l’évacuation de l’eau sale. Cela permet surtout d’éviter de laisser pendant plusieurs heures deux serpillières complètement humides sous le robot.

C’est essentiel pour limiter les mauvaises odeurs. Cela ne signifie pas que l’entretien disparaît totalement : il faudra toujours vider le réservoir d’eau sale, remettre de l’eau propre et nettoyer périodiquement certaines parties de la station. Mais la différence avec un robot dépourvu de station automatique est énorme.

Le réservoir d’eau propre de 5 litres offre également une réserve confortable. MOVA annonce une couverture théorique pouvant atteindre 700 m² avec un remplissage. Comme souvent avec ce genre de chiffres, le résultat réel dépendra fortement de la quantité d’eau utilisée, du nombre de nettoyages des serpillières et des réglages sélectionnés.

Une navigation LiDAR efficace et éprouvée

Pour se repérer, le MOVA E50 Ultra utilise un LiDAR LDS effectuant un balayage à 360 degrés. C’est aujourd’hui une technologie parfaitement éprouvée sur les robots aspirateurs. Elle permet de créer rapidement une carte du logement et de planifier des trajectoires cohérentes.

Le robot ajoute un laser frontal destiné à détecter les obstacles et éviter les collisions. Le système fait le travail pour les obstacles suffisamment visibles, mais le E50 Ultra ne joue pas dans la même catégorie que certains robots premium équipés de caméras RGB et de systèmes de reconnaissance d’objets très avancés.

Je conseille donc toujours de débarrasser le sol des petits câbles, chaussettes et autres objets susceptibles de gêner le robot avant de lancer un nettoyage complet. C’est de toute façon une bonne habitude avec pratiquement tous les robots aspirateurs.

Le format relativement fin du E50 Ultra constitue en revanche un véritable avantage. Avec 97 mm de hauteur, il peut atteindre des zones qui restent parfois inaccessibles aux robots les plus imposants. Sous un lit ou un canapé compatible, cela permet d’aller chercher une poussière que l’on oublie facilement lors du ménage traditionnel.

Une application MOVA très complète

Comme tous les robots de cette catégorie, le E50 Ultra prend réellement tout son sens une fois connecté à l’application MOVA. Après la première cartographie, il devient possible d’organiser le nettoyage pièce par pièce, de créer des zones interdites ou encore d’adapter les paramètres en fonction de ses besoins.

MOVA propose notamment une représentation 2,5D de la carte et permet de suivre le déplacement du robot pendant son nettoyage. Ce n’est évidemment pas indispensable pour avoir un sol propre, mais l’interface facilite la compréhension du parcours et des différentes zones du logement.

L’intérêt principal reste la personnalisation. On peut choisir de nettoyer seulement certaines pièces plutôt que l’ensemble du logement et adapter le fonctionnement du robot aux habitudes de la maison. Une cuisine peut par exemple nécessiter un lavage plus régulier tandis qu’une chambre aura surtout besoin d’aspiration.

Après quelques jours, le meilleur fonctionnement consiste généralement à programmer le robot et à ne quasiment plus s’en occuper. C’est précisément là que la station automatique prend tout son sens.

Une batterie de 5 200 mAh

Le MOVA E50 Ultra embarque une batterie de 5 200 mAh, une capacité devenue assez classique sur les robots aspirateurs de cette catégorie. L’autonomie réelle varie énormément suivant la puissance d’aspiration sélectionnée, la quantité de lavage demandée, la configuration du logement et le nombre de retours à la station.

Dans la pratique, ce n’est plus forcément un critère aussi important qu’il y a quelques années. Si le robot manque d’énergie, il peut revenir sur sa station, se recharger puis reprendre son travail. La véritable question concerne donc davantage le temps nécessaire pour terminer un cycle complet dans les très grandes habitations.

Pour un appartement ou une maison de taille raisonnable, la capacité de 5 200 mAh est parfaitement cohérente avec le reste de la configuration.

Quelques concessions pour conserver un prix raisonnable

Le E50 Ultra impressionne surtout par tout ce que MOVA réussit à proposer à ce niveau de gamme, mais quelques concessions apparaissent logiquement face aux modèles les plus chers de la marque.

La détection des petits objets n’est notamment pas aussi sophistiquée que sur les robots premium dotés de systèmes de vision avancés. Le franchissement d’obstacles reste également plus classique et on ne retrouve pas les systèmes mécaniques capables de soulever le châssis présents sur certains appareils très haut de gamme.

Le nettoyage des serpillières est automatisé et efficace, mais MOVA réserve là encore certaines technologies plus sophistiquées à ses modèles supérieurs. Enfin, la brosse CleanChop destinée à couper les cheveux enroulés est optionnelle.

Aucun de ces points ne me semble réellement problématique compte tenu du positionnement du E50 Ultra. MOVA a surtout cherché à conserver les fonctions qui améliorent directement le quotidien : une grosse puissance d’aspiration, un véritable lavage rotatif, une serpillière extensible, une cartographie LiDAR et surtout une station largement automatisée.

Conclusion sur le MOVA E50 Ultra

Avec le E50 Ultra, MOVA propose un robot particulièrement intéressant pour ceux qui veulent accéder à une station complète sans investir une somme énorme. La puissance annoncée de 30 000 Pa est impressionnante pour cette gamme et le système de lavage TurboScrub avec ses deux serpillières tournant jusqu’à 260 tr/min apporte une véritable solution pour l’entretien quotidien des sols.

J’apprécie surtout la cohérence de l’ensemble. Le E50 Ultra ne cherche pas à multiplier les technologies spectaculaires dont on ne se servira finalement que rarement. Il se concentre sur ce que j’attends principalement d’un robot aspirateur moderne : aspirer efficacement, laver correctement, nettoyer près des murs et demander le moins d’interventions possible.

La station joue évidemment un rôle essentiel. Vidage automatique de la poussière, réservoir d’eau propre de 5 litres, récupération de l’eau sale, lavage des serpillières et séchage à l’air chaud rendent le robot nettement plus autonome. Il restera toujours un peu d’entretien, mais on est très loin des premiers robots qu’il fallait vider et nettoyer après pratiquement chaque utilisation.

Il faut néanmoins accepter quelques concessions. La reconnaissance des petits obstacles n’atteint pas le niveau des modèles premium et certaines fonctions plus avancées disponibles sur les MOVA haut de gamme sont absentes. La brosse CleanChop optionnelle aurait également mérité d’être fournie d’origine.

Mais à 399 euros au moment de ce test, il devient difficile d’être trop sévère. Le MOVA E50 Ultra offre une quantité impressionnante de fonctionnalités pour son prix et constitue une excellente porte d’entrée vers les robots aspirateurs réellement autonomes. Si vous cherchez avant tout un appareil capable de prendre en charge l’entretien quotidien des sols sans devoir intervenir constamment, le E50 Ultra possède de sérieux arguments.

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